Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Часів Яр — практично розбитий армією РФ. Як там виживають люди?

Анастасія Волкова
28 вересня 2023, 14:35

Часів Яр — практично розбитий армією РФ. Як там виживають люди?

Зруйновані військами РФ будинки в місті Часів Яр. Фото: «Новини Донбасу» Зруйновані військами РФ будинки в місті Часів Яр. Фото: «Новини Донбасу»

Російська армія продовжує знищувати міста та селища Донецької області, які нібито прийшла «звільняти». Одним із таких населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами, є Часів Яр — адміністративний центр із населенням менш як 15 тисяч людей. Місту допомагають виживати волонтери. Подробиці — у матеріалі «Новин Донбасу».



«Возимо постійно. З розрахунку людині на тиждень якщо розливною фільтрованою, то це 20 літрів, а от цих великих виходить користуючись з того, що вони по шість літрів — це 24 літри на людину на тиждень», — розповідає волонтер.

Так волонтер Євген Ткачов планує відвозити чергову партію питної води мешканцям Часового Яру, з якою допомагають міжнародні організації. Залежно від завантаження, в машину входить води на 35 або на 40 осіб пояснив він кількість води, що міститься, кореспондентці «Новин Донбасу».

Євген Ткачов планує відвезти чергову партію питної води мешканцям Часового Яру. Фото: «Новини Донбасу»

У день таких ходок у Євгена Ткачова та його партнера може бути до десяти. Все залежить від ситуації у Часовому Яру. Волонтер вибрав саме це місто для допомоги місцевим мешканцям невипадково. Він родом звідси, тож не може не допомагати людям, яких знає вже дуже давно. Сам виїхав через постійні обстріли, але щодня повертається до міста, щоб напоїти якнайбільше мирних жителів.

«Виходить, якщо двома машинами, ну до трьохсот людей на день (прим. — можна напоїти). Сьогодні спробуємо проїхати до найпроблемнішого селища — "Каналу", яке нічим від Бахмута не відрізняється. Обстріли щодня», - зізнається Євген.

Після завантаження машини, потім слідує відправлення в небезпечний шлях на лінію фронту. Вже на під'їзді до міста люди розуміють, що кожен поворот тут може коштувати життя.

«Це — згоріла башта від танка. Зараз у машині близько тонни води та ста кілограмів собачих, котячих кормів. І моїх дев'яносто кілограмів плюс бронежилет, тож ще центнер. Якось так», — поділився волонтер.

Житель Часів Яру підтвердив, що з напарником разом вони роблять десять ходок — це максимум, бо після обіду у місті починається обстріл дороги, яка тут проходить.

Зруйнований військами РФ будинок у місті Часів Яр. Фото: «Новини Донбасу»

Заїхавши в місто, Євген показує нам зяючу дірку в будинку, де ще недавно була квартира жінки похилого віку. Її чоловік встиг евакуювати та відвезти до хоспісу.

«Наступного дня прилетіло до її квартири. Вона на хоспіс до нас поїхала, причому стара знайома моя, 93 роки. Чудово знала, чим ми займаємось. І до останнього не хотіла їхати. Але вчасно», - додав Євген Ткачов.

Жителі Часового Яру пересуваються під обстрілами на велосипеді, не боячись вибухів. До обіду вони намагаються вирішити всі свої справи й розійтися по підвалах та укриттям. Надвечір обстріли посилюються. Люди їдуть чи йдуть за водою та їжею, збирають дрова чи навідують сусідів.

Зруйновані військами РФ будинки в місті Часів Яр. Фото: «Новини Донбасу»

Щодня у Часовому Яру працює «пункт незламності». Там люди можуть отримати гуманітарну чи медичну допомогу, зарядити свої гаджети, щоб зв’язатися із родичами. Або просто приходять сюди, щоб обмінятися один з одним останніми новинами. Аліна прийшла по питну воду. З нею на повідку — собака Марія.

«Щойно підібрала його бідненького маленького. Зараз посаджу в клітку і лікуватиму», — розповідає мешканка Часового Яру.

На кожному пункті видачі води волонтери намагаються надовго не затримуватись. Проїжджаючи дорогою, у місті видніються свіжі руйнування житлового сектора.

«Не знаю, чи побачите. Вигорів під'їзд. Вчора і гаражі горіли то в одній частині міста, то в іншій, то в третій. І люди — отак велосипедами їздять. Ну, магазин працює. Та й ціни ненабагато вищі за Костянтинівку», — поділився своїми спостереженнями Євген.

Зруйнований військами РФ будинок у місті Часів Яр. Фото: «Новини Донбасу»

Він уже не раз потрапляв під обстріл і навіть отримав цього року поранення. Але він намагається ставитись до всього з гумором, інакше тут не виживеш. Доставляючи гуманітарку в район, що найбільше обстрілюється — до «Каналу» можна потрапити під атаку безпілотника, якщо його не зіб’ють українські військові.

Читайте також:

Святогірськ оговтується. Що відбувається у місті через рік після звільнення

Тамара — одна з восьми мешканок, які залишаються у найнебезпечнішому районі міста. Жінка мешкає фактично на руїнах, але виїжджати не хоче. Каже, була б вода та їжа — а все інше вона витримає.

Тамара — одна з восьми мешканок, які залишаються у найнебезпечнішому районі міста. Фото: «Новини Донбасу»

«Ставлю туди бочку, он каструлі поставила. Дах з того боку перекрив плівкою, бо розбито все. Он приліт, он приліт, там чотири прильоти. Даху немає. Дощ йде — 15 відер стоїть у спальні. Чесно тобі сказати? Нікуди не хочу. Нікуди. Свої стіни, як-то кажуть, вони й гріють», — пояснює вона.

Сьогодні в Часовому Яру вже немає багатоповерхівок, що вціліли. Десь пошкоджено дах, десь стіни, десь вибито вікна. Трохи краща ситуація в приватному секторі. Надія перебралася із квартири до будинку до сина, зараз вони удвох готуються зустрічати зиму у рідному місті.

«Ми не можемо звикнути, що ми не маємо води. У мене кішка привела трьох кошенят, у жінки собака привів шість кутенят. Усі живі. Роздала людям. Ми не встигаємо прибирати! Прилетіло — насипало! Починаємо вичищати, прибирати, забивати. У мене всі вікна, я зимувала без вікон. У мене все вже було забито. Ліхтарики потрібні, вже нічого не вдієш. Ще невідомо, яка буде зима», — додала Надія.

Надія — мешканка Часового Яру. Фото: «Новини Донбасу»

Нещодавно представники міжнародної організації World Central Kitchen стали щодня доставляти до Часів Яру гарячі обіди. Гуманітарна ситуація у населеному пункті дещо покращилася. Але місто, як і раніше, постійно обстрілюється.

Близькість до Бахмута, де йдуть бої, дається взнаки. Проте минулого тижня до міста повернулися близько десяти мирних жителів. У населеному пункті на сьогодні залишається близько тисячі мирних жителів.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Часів Яр Донецька область
Інше
Війна
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:20
Кремль шукає охочих зʼїздити на концерт в РФ до роковин анексії територій України — ЦНС
15:55
Росіяни посилюють контроль за мешканцями захопленого РФ Мелітополя
14:19
«ДНР»: У Донецьку через вибух снаряда постраждав чоловік
22:57
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 27 вересня
21:00
У «ЛНР» заявили, що у Кремінній від обстрілу постраждали троє людей
19:36
З'явилося нове відео з командувачем Чорноморського флоту РФ
16:56
В Україні заочно судитимуть трьох екс-педагогів захопленого Маріуполя
16:53
У Криму двох громадян України засудили до 15 та 16 років за «шпигунство»
15:16
Росіяни будують залізничну колію, яка за їх планом зʼєднає захоплені РФ Маріуполь, Волноваху та Донецьк
13:13
Школи в окупації діють як центри пропаганди РФ, де дітям промивають мізки — ЦНС
12:57
«ДНР»: внаслідок атаки на Донецьк один чоловік загинув, ще двоє цивільних дістали поранення
12:46
Є просування вперед на Донецькому напрямку — Зеленський
12:03
У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
11:59
На Донеччині внаслідок агресії РФ зруйновано понад 300 спортивних об'єктів
10:30
«ДНР»: в окупованому Донецьку снаряд пробив дах житлового будинку — під завалами люди
09:20
РФ будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком: чим це небезпечно
09:09
Війська РФ з авіації вдарили по Надії та Новоєгорівці Луганської області
22:58
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 вересня
21:46
Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
20:30
Обстріл Костянтинівки: відомо, з якої зброї РФ здійснила атаку на місто
усі новини
16:39
Через обстріл знеструмлювалися Торецьк і дві шахти — Міненерго
16:39
В Україні за час війни знизився рівень злочинності до 15%
16:20
Кремль шукає охочих зʼїздити на концерт в РФ до роковин анексії територій України — ЦНС
15:58
ЗСУ на передову передали секретні безпілотники — Федоров
15:55
Росіяни посилюють контроль за мешканцями захопленого РФ Мелітополя
15:45
«Легіон Свобода Росії» веде бій із ЗС РФ у Білгородській області — заява військових
15:27
Внаслідок обстрілу Костянтинівки троє людей отримали поранення
15:25
В ОП заявили, що на Запорізькому напрямку ЗСУ взяли в полон ДРГ армії РФ
15:04
НАТО не має доказів навмисного нападу на Румунію після падіння там уламків дронів
15:03
Російські війська вдарили авіабомбою по Авдіївському коксохіму
14:52
НАБУ та САП завершили слідство щодо ексглави Нацбанку Шевченка
14:20
У ЗСУ показали, як атакують артилерією живу силу та техніку ЗС РФ поблизу Бахмута
14:19
«ДНР»: У Донецьку через вибух снаряда постраждав чоловік
14:02
Армія РФ масовано обстрілює Авдіївку, наслідки прильотів видно з Донецька
13:54
Генсек НАТО прибув до столиці України без попередження
13:37
Мінреінтеграції: за понад рік евакуації з Донеччини виїхала понад 91 тисяча людей
13:31
Російські війська завдали удару по Костянтинівці, жителі повідомляють про приліт у приватний сектор
13:25
Усього 32 міжнародні бренди повністю закрили свій бізнес у РФ — Геращенко
12:48
Під час обстрілу росіянами Антонівки поранено трьох людей
12:39
До Києва прибув голова Міноборони Франції
усі новини
ВІДЕО
Віктор Соколов. Кадр з Відео У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
27 вересня, 12:03
Ходаковський потрапив під обстріл. Фото: Московський комсомолець Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
26 вересня, 21:46
Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині
25 вересня, 10:59
«Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ► «Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ►
23 вересня, 18:50
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ► «ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
22 вересня, 21:45
Штаб Чорноморського флоту РФ після ракетної атаки Фото: соцмережі З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
22 вересня, 20:52

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама