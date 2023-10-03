Год спустя после освобождения Лимана: украинские военные рассказали о молниеносной операции

Лиман год спустя после деоккупации города. Фото: «Новости Донбасса»

1 октября 2022 года в Лимане, Донецкой области уже был поднят украинский флаг, но в городе еще шли бои. Об этом тогда заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.



«Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума», — отметил год назад глава государства.



Журналист «Новостей Донбасса» поговорил со свидетелями и участниками освобождения Лимана от российских войск, а также посмотрел, что происходит в городе сейчас.









«Как мы долго вас ждали»

Первым впечатлениями поделился Руслан — военнослужащий 81-й Одельной аэромобильной бригады ВСУ.



«Ура, пришла Украина! Парни, вы Украина? Мы говорим: да, мы Украина! Говорят: как мы долго вас ждали», — рассказывает военный.



В прошлому году Лиман в Донецкой области четыре месяца был под контролем России. 2 октября 2022 года украинская армия освободила город. До полномасштабной войны здесь проживало 22 тысячи человек, но почти все выехали. Во время оккупации около двух тысяч жителей остались сам на сам с российскими захватчиками.



«Та все оно было тяжело. Света не было… Ничего не работало, вообще. Вода благодаря тому, что у нас ручные скважины, хоть это было. Так, побежишь, водички наберешь. Тут топим, там печка была, такое все было. Только загудело и туда бежим. Вот такая оккупация, а так ничего у нас не было», — вспоминает житель Лимана Виктор.

Виктор, житель Лимана. Фото: «Новости Донбасса»

Он говорит, что местным жителям приходилось искать хоть какой-то заработок, чтобы выжить. Некоторые соглашались убирать улицы, но в итоге от оккупантов денег за это они так и не успели получить. Военные в свою очередь вспоминают, что контрнаступление украинской армии было стремительным и неожиданным.

Россиян застали врасплох

Командование ВСУ сделало ставку на прорыв у села Дробышево неподалеку от Лимана. На этом участке фронта произошел обвал обороны россиян.



«Противник не ожидал, что мы оттуда появимся. Он знал, что еще есть до Лимана целый населенный пункт, в котором стоят военнослужащие. И они настолько не ожидали, что мы так стремительно, так быстро прорвем их линии обороны и зайдем в этот населенный пункт, именно с этой стороны. Потому при самом входе, когда они увидели на блокпосте, то не поняли, что происходит. А когда уже начали подтягиваться резервы, когда начали наносить огневое поражение… Я так понимаю, это даже сыграло важную роль в том, что они принялись бежать из города», — поделился военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Илья.

Илья, военнослужащий 25-й ОВДБр. Фото: «Новости Донбасса»

Руслан был в первых рядах тех, кто пошел на штурм Лимана. Боец 81-й отдельной аэромобильной бригады говорит, что силы обороны четко понимали, как действовать и с чем предстоит столкнуться в городских боях.



«Очень высокий адреналин был. Потому что мы знали, что тут очень много военных. Насколько мы знали, тут примерно около 5000 человек было», — отмечает военнослужащий 81-й ОАэМБр.



Оккупанты слишком полагались на свое превосходство в количестве артиллерийских снарядов и поддержку с воздуха, не ожидая слаженных действий в контрнаступлении украинских воинов.

Последствия оккупации Лимана. Фото: «Новости Донбасса»

«Они все действовали однотипно, делая акцент на свою огневую поддержку: авиацию, артиллерию. Но, когда прорвали линию обороны и пошли, их артиллерия была не очень эффективна. Можно сказать, вообще неэффективна, было незначительное сопротивление», — рассказывает Владислав, военнослужащий 81й ОАэМБр.



Российская армия спешно покидала Лиман, чтобы не попасть в окружение. Кольцо вокруг города смыкала 25-я и 95-я бригады ВСУ, а также батальон Кульчицкого Национальной гвардии Украины. Им удалось перекрыть пути снабжения на севере Лимана, и взять группировку войск противника под огневой контроль.



«Когда оккупанты отступали, то они тут оставили на смерть небольшую группу людей», — говорит военнослужащий 81-й ОАэМБр Руслан.



Про то, как бросали и прикрывались обманутыми мобилизованными из непризнанных никем «республик» также подтвердил сослуживец Руслана.



«И они бросали днровцев и лнровцев на прикрытие. Когда мы брали пленных, они даже не понимали, что российские подразделения вышли и надеялись на россиян, на их резервы, на артиллерию, на их поддержку. Их оставляли, как щит, который мы сносили», — подчеркнул военнослужащий 81-й ОАэМБр Владислав.

Владислав — военнослужащий 81-й ОАэМБр. Фото: «Новости Донбасса»

Попадая в плен, российские солдаты утверждали, что их заставили идти на территорию Украины, либо же они якобы не знали куда едут. Были и группы «заблудившихся» — военные РФ, переодетые в гражданскую одежду, которые пытались скрыться среди местных. Во время стабилизационных мероприятий у всех, кто находился в городе, проверяли документы.

В итоге обнаружили порядка 30 служащих армии РФ, которых либо бросили свои же, либо они хотели подготовить почву к возможному возвращению в город.



«Они, когда отходили, то местным говорили, что они отходят на 3-4 дня и скоро вернутся, но так не случилось. Я думаю, что их моральный дух на очень низком моральном уровне», — цитирует обещание россиян военнослужащий 81-й ОАэМБр.



Слова оккупантов о возвращении припомнил и местный житель Виктор, рассказывая о том, как бежали российские военнослужащие.



«Но оно быстренько получилось. И все: убегаем, убегаем! Слышу такое говорят: Дня через три-четыре, через недельку мы будем тут, давайте кто, шо… Я так подумал, а куда, а зачем? Что мне там делать, кто меня там ждет? Зачем это нужно?», — вспомнил Виктор предложение присоединится к уходу с захватчиками.



Убегая, россияне увозили с собой не только местных коллаборантов, но и награбленное имущество. По старой привычке военные мародеры пытались забирать технику из ванных комнат и кухонь.

Лиман — еще один город в Донецкой области, который пострадал от «освобождения» Россией. Фото: «Новости Донбасса»

«Вели наблюдение за противником. Как с домов просто, заезжает на большой скорости пикап, закидывает туда холодильник, стиральную машину и на максимальной скорости едет в тыл. Они так оперативно даже эвакуацию раненых не проводят, как эвакуацию стиральных машин и холодильников, не раз это было замечено», — поделился военнослужащий 25-й ОВДБр Илья.



Денис был среди тех, кто одним из первых снимал флаги группировки «ДНР» в Лимане. С приходом ВСУ сюда вернулась законная власть.

Здание с украинским флагом в Лимане. Фото: «Новости Донбасса»

«Первое, что мы сделали — это сорвали российскую тряпку, поднялись на крышу админздания и сняли другие российские тряпки. И повесили туда украинский флаг, который законно тут должен быть», — говорит военнослужащий 81-й ОАэМБр Денис.



Во время стабилизационных мероприятий началась работа и с местным населением. Военные говорят, что многие лиманцы были запуганы. Они боялись выходить из домов. В городе во время оккупации действовал комендантский час, тут люди с 18:00 не могли находиться на улицах.

Разбомбленное здание в Лимане. Фото: «Новости Донбасса»

Ситуация в Лимане сейчас

Спустя год после освобождения Лимана, здесь почти не встретишь людей, лишь изредка проезжают велосипедисты. На каждой улице есть разбитый дом, из подвалов которых выведены трубы буржуек. А в самих подземных убежищах, люди давно обустроили свой быт. В этом году в Лимане возобновили газоснабжение. Это даст возможность местным жителям легче пережить зиму, хотя во многих многоэтажных домах удалось сохранить электричество и централизованное водоснабжение.



«Магазины пооткрывались то тут, то там. Кушать есть, все есть. Одно только, готовили ж на печке, а теперь баллонный газ», — подтвердил житель Лимана Виктор.



Сейчас в Лимане можно спокойнее ходить по улицам, чем во время оккупации, но, несмотря на это, безопасностью местные жители не пренебрегают. Беспилотники противника здесь частые гости, а ствольная артиллерия легко достает до каждого уголка в городе.

Уничтоженные оккупантами дома. Фото: «Новости Донбасса»

Поэтому, в случае опасности, местные жители продолжают прятаться в подвалах своих домов. И очень ждут, когда война закончится. Военные, в свою очередь, не прогнозируют, когда это произойдет, но обещают — освобожденные территории Россия больше не захватит.



«У россиян этого не получится потому, что мы тут стоим и своих людей защищаем, мы свою землю возвращаем и все будет Украина», — заключил военнослужащий 81-й ОАэМБр Руслан.

Украинский город Лиман после деоккупации. Фото: «Новости Донбасса»