Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Год спустя после освобождения Лимана: украинские военные рассказали о молниеносной операции

Дмитрий Глушко
03 октября 2023, 18:20

Год спустя после освобождения Лимана: украинские военные рассказали о молниеносной операции

Лиман год спустя после деоккупации города. Фото: «Новости Донбасса» Лиман год спустя после деоккупации города. Фото: «Новости Донбасса»

1 октября 2022 года в Лимане, Донецкой области уже был поднят украинский флаг, но в городе еще шли бои. Об этом тогда заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума», — отметил год назад глава государства.

Журналист «Новостей Донбасса» поговорил со свидетелями и участниками освобождения Лимана от российских войск, а также посмотрел, что происходит в городе сейчас.



«Как мы долго вас ждали»

Первым впечатлениями поделился Руслан — военнослужащий 81-й Одельной аэромобильной бригады ВСУ.

«Ура, пришла Украина! Парни, вы Украина? Мы говорим: да, мы Украина! Говорят: как мы долго вас ждали», — рассказывает военный.

В прошлому году Лиман в Донецкой области четыре месяца был под контролем России. 2 октября 2022 года украинская армия освободила город. До полномасштабной войны здесь проживало 22 тысячи человек, но почти все выехали. Во время оккупации около двух тысяч жителей остались сам на сам с российскими захватчиками.

«Та все оно было тяжело. Света не было… Ничего не работало, вообще. Вода благодаря тому, что у нас ручные скважины, хоть это было. Так, побежишь, водички наберешь. Тут топим, там печка была, такое все было. Только загудело и туда бежим. Вот такая оккупация, а так ничего у нас не было», — вспоминает житель Лимана Виктор.

Виктор, житель Лимана. Фото: «Новости Донбасса»

Он говорит, что местным жителям приходилось искать хоть какой-то заработок, чтобы выжить. Некоторые соглашались убирать улицы, но в итоге от оккупантов денег за это они так и не успели получить. Военные в свою очередь вспоминают, что контрнаступление украинской армии было стремительным и неожиданным.

Россиян застали врасплох

Командование ВСУ сделало ставку на прорыв у села Дробышево неподалеку от Лимана. На этом участке фронта произошел обвал обороны россиян.

«Противник не ожидал, что мы оттуда появимся. Он знал, что еще есть до Лимана целый населенный пункт, в котором стоят военнослужащие. И они настолько не ожидали, что мы так стремительно, так быстро прорвем их линии обороны и зайдем в этот населенный пункт, именно с этой стороны. Потому при самом входе, когда они увидели на блокпосте, то не поняли, что происходит. А когда уже начали подтягиваться резервы, когда начали наносить огневое поражение… Я так понимаю, это даже сыграло важную роль в том, что они принялись бежать из города», — поделился военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Илья.

Илья, военнослужащий 25-й ОВДБр. Фото: «Новости Донбасса»

Руслан был в первых рядах тех, кто пошел на штурм Лимана. Боец 81-й отдельной аэромобильной бригады говорит, что силы обороны четко понимали, как действовать и с чем предстоит столкнуться в городских боях.

«Очень высокий адреналин был. Потому что мы знали, что тут очень много военных. Насколько мы знали, тут примерно около 5000 человек было», — отмечает военнослужащий 81-й ОАэМБр.

Оккупанты слишком полагались на свое превосходство в количестве артиллерийских снарядов и поддержку с воздуха, не ожидая слаженных действий в контрнаступлении украинских воинов.

Последствия оккупации Лимана. Фото: «Новости Донбасса»

«Они все действовали однотипно, делая акцент на свою огневую поддержку: авиацию, артиллерию. Но, когда прорвали линию обороны и пошли, их артиллерия была не очень эффективна. Можно сказать, вообще неэффективна, было незначительное сопротивление», — рассказывает Владислав, военнослужащий 81й ОАэМБр.

Российская армия спешно покидала Лиман, чтобы не попасть в окружение. Кольцо вокруг города смыкала 25-я и 95-я бригады ВСУ, а также батальон Кульчицкого Национальной гвардии Украины. Им удалось перекрыть пути снабжения на севере Лимана, и взять группировку войск противника под огневой контроль.

«Когда оккупанты отступали, то они тут оставили на смерть небольшую группу людей», — говорит военнослужащий 81-й ОАэМБр Руслан.
 
Про то, как бросали и прикрывались обманутыми мобилизованными из непризнанных никем «республик» также подтвердил сослуживец Руслана.

«И они бросали днровцев и лнровцев на прикрытие. Когда мы брали пленных, они даже не понимали, что российские подразделения вышли и надеялись на россиян, на их резервы, на артиллерию, на их поддержку. Их оставляли, как щит, который мы сносили», — подчеркнул военнослужащий 81-й ОАэМБр Владислав.

Владислав — военнослужащий 81-й ОАэМБр. Фото: «Новости Донбасса»

Попадая в плен, российские солдаты утверждали, что их заставили идти на территорию Украины, либо же они якобы не знали куда едут. Были и группы «заблудившихся» — военные РФ, переодетые в гражданскую одежду, которые пытались скрыться среди местных. Во время стабилизационных мероприятий у всех, кто находился в городе, проверяли документы.

Читайте также:

Святогорск приходит в себя. Что происходит в городе спустя год после освобождения

В итоге обнаружили порядка 30 служащих армии РФ, которых либо бросили свои же, либо они хотели подготовить почву к возможному возвращению в город.

«Они, когда отходили, то местным говорили, что они отходят на 3-4 дня и скоро вернутся, но так не случилось. Я думаю, что их моральный дух на очень низком моральном уровне», — цитирует обещание россиян военнослужащий 81-й ОАэМБр.

Слова оккупантов о возвращении припомнил и местный житель Виктор, рассказывая о том, как бежали российские военнослужащие.   

«Но оно быстренько получилось. И все: убегаем, убегаем! Слышу такое говорят: Дня через три-четыре, через недельку мы будем тут, давайте кто, шо… Я так подумал, а куда, а зачем? Что мне там делать, кто меня там ждет? Зачем это нужно?», — вспомнил Виктор предложение присоединится к уходу с захватчиками.

Убегая, россияне увозили с собой не только местных коллаборантов, но и награбленное имущество. По старой привычке военные мародеры пытались забирать технику из ванных комнат и кухонь.

Лиман — еще один город в Донецкой области, который пострадал от «освобождения» Россией. Фото: «Новости Донбасса»

«Вели наблюдение за противником. Как с домов просто, заезжает на большой скорости пикап, закидывает туда холодильник, стиральную машину и на максимальной скорости едет в тыл. Они так оперативно даже эвакуацию раненых не проводят, как эвакуацию стиральных машин и холодильников, не раз это было замечено», — поделился военнослужащий 25-й ОВДБр Илья.

Денис был среди тех, кто одним из первых снимал флаги группировки «ДНР» в Лимане. С приходом ВСУ сюда вернулась законная власть.

Здание с украинским флагом в Лимане. Фото: «Новости Донбасса»

«Первое, что мы сделали — это сорвали российскую тряпку, поднялись на крышу админздания и сняли другие российские тряпки. И повесили туда украинский флаг, который законно тут должен быть», — говорит военнослужащий 81-й ОАэМБр Денис.

Во время стабилизационных мероприятий началась работа и с местным населением. Военные говорят, что многие лиманцы были запуганы. Они боялись выходить из домов. В городе во время оккупации действовал комендантский час, тут люди с 18:00 не могли находиться на улицах.

Разбомбленное здание в Лимане. Фото: «Новости Донбасса»

Ситуация в Лимане сейчас

Спустя год после освобождения Лимана, здесь почти не встретишь людей, лишь изредка проезжают велосипедисты. На каждой улице есть разбитый дом, из подвалов которых выведены трубы буржуек. А в самих подземных убежищах, люди давно обустроили свой быт. В этом году в Лимане возобновили газоснабжение. Это даст возможность местным жителям легче пережить зиму, хотя во многих многоэтажных домах удалось сохранить электричество и централизованное водоснабжение.

«Магазины пооткрывались то тут, то там. Кушать есть, все есть. Одно только, готовили ж на печке, а теперь баллонный газ», — подтвердил житель Лимана Виктор.

Сейчас в Лимане можно спокойнее ходить по улицам, чем во время оккупации, но, несмотря на это, безопасностью местные жители не пренебрегают. Беспилотники противника здесь частые гости, а ствольная артиллерия легко достает до каждого уголка в городе.

Уничтоженные оккупантами дома. Фото: «Новости Донбасса»

Поэтому, в случае опасности, местные жители продолжают прятаться в подвалах своих домов. И очень ждут, когда война закончится. Военные, в свою очередь, не прогнозируют, когда это произойдет, но обещают — освобожденные территории Россия больше не захватит.

«У россиян этого не получится потому, что мы тут стоим и своих людей защищаем, мы свою землю возвращаем и все будет Украина», — заключил военнослужащий 81-й ОАэМБр Руслан.

Украинский город Лиман после деоккупации. Фото: «Новости Донбасса»

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Лиман Донецкая область
Прочее
Всу контрнаступление деоккупация
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:36
У абонентов мобильного оператора «ДНР» не работает интернет из-за роуминга
11:40
«ДНР» объявила о выдворении двух священников ПЦУ. Церковь опровергает: они заключенные в РФ
10:42
В «ДНР» поезд наехал на российский ЗРК «Стрела-10»: 3 оккупантов погибли, 2 ранены
00:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 октября
21:38
ВСУ движутся в сторону деоккупации Бахмута: оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции
18:31
«ДНР»: в результате обстрела Кировского района Донецка есть разрушения
15:40
Подземные ходы и бомбоубежища: оккупанты в Мариуполе продолжают строить линию обороны
15:10
В оккупированном Донецке жительница подорвалась на мине
14:47
Весна-2024 может стать важной фазой войны в Украине — CNN
14:45
Возглавить реформированию ЧВК «Вагнер» может сын Пригожина – ISW
10:53
Не менее пяти ударов С-300 нанесли войска РФ под Харьковом
10:26
Ситуация южнее Работино в Запорожской области сложна и нестабильна – ISW
09:25
Российские военные покупают и употребляют наркотики прямо на фронте — СМИ
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 1 октября
14:06
В Мариуполе оккупанты уничтожили последний довоенный мурал с важным посылом
13:17
25-я армия РФ расположилась вблизи Кременной и увеличила личный состав до 17 тысяч человек — Евлаш
11:43
«Шахеды» атаковали Лиман: есть информация о погибших и раненых
09:59
Оккупанты не будут обслуживать жителей Луганщины в больницах без паспорта РФ — Лысогор
09:33
Россияне за сутки ранили трех гражданских в Донецкой области
09:23
На оккупированной Луганщине стартовал осенний призыв: в ОВА рассказали детали
все новости
18:14
Армия РФ обстреляла из танков Авдеевку, а Ильиновку  — из КАБ-500: есть жертвы
18:03
Россияне попали авиабомбой по жилому кварталу пригорода Херсона
17:41
Меру Сум и директору Департамента инфраструктуры города сообщили о подозрении за крупную взятку
17:34
В Донецкой области изменилось расписание движения электричек и назначены дополнительные пригородные поезда
17:21
Зеленский посетил бригады на Лимано-Купянском направлении
16:59
Оккупанты задержали в Мариуполе подростков за «глумление над триколором и нацизм»: детали
15:18
Суд «ДНР» приговорил украинского пограничника к 28 годам колонии строгого режима
14:57
Из-за обстрелов РФ семь областей остались без света — Минэнерго
14:43
Украина может получить от США ракеты ATACMS сразу после одобрения Байдена
14:13
Войска РФ атаковали Авдеевку из танков и «Градов»: есть разрушения
13:36
У абонентов мобильного оператора «ДНР» не работает интернет из-за роуминга
13:22
Оккупанты днем ударили по Константиновке, на месте взрывов есть остатки боеприпасов
12:51
Двенадцать населенных пунктов Донетчины подверглись российским ударам за сутки — пострадали пятеро людей
12:48
В РФ сообщили, что украинские бомбардировщики сбросили авиабомбы на нефтебазу Брянской области
11:40
«ДНР» объявила о выдворении двух священников ПЦУ. Церковь опровергает: они заключенные в РФ
11:17
В результате обстрела Краматорского района повреждено сельхозпредприятие
11:02
Возле Работино ВСУ вернули свои позиции и удерживают их — ISW
10:42
В «ДНР» поезд наехал на российский ЗРК «Стрела-10»: 3 оккупантов погибли, 2 ранены
09:57
В Белгородской области РФ сообщили о «прилетах» по предприятию
09:32
Луганская область: армия РФ сбросила авиабомбы на Невское и Новолюбовку
все новости
ВИДЕО
Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ► Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ►
29 сентября, 22:51
Последствия обстрела в поселке Корсунь под Енакиево. Фото: Александра Дрозденко. «Мэр» Горловки и другие «чиновники ДНР» попали под обстрел во время вечеринки
29 сентября, 22:00
Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ► Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ►
29 сентября, 13:15
Виктор Соколов. Кадр из видео В Крыму показался командующий Черноморским флотом Виктор Соколов
27 сентября, 12:03
Ходаковский попал под обстрел. Фото: Московский комсомолец Боевик «ДНР» Ходаковский попал под обстрел в Донецке
26 сентября, 21:46
В Сорокино горит склад боеприпасов. Фото: соцсети Склад боеприпасов российских сил горит в Сорокино на Луганщине
25 сентября, 10:59
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама