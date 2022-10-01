Украинский флаг уже в Лимане — Зеленский

В Лимане Донецкой области уже поднят украинский флаг, но в городе еще идут бои. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 1 октября.



«Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума», — сказал глава государства.



Он отметил, что за последнюю неделю украинских флагов на освобожденных территориях стало все больше, и деоккупация продолжается.



«Украина вернет свое. И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года. Везде будет наше знамя», — подчеркнул Зеленский.