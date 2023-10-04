Уроки Нагорного Карабаха: Почему армяне покидают регион, останутся ли «российские миротворцы»?

Уезжающая из Нагорного Карабаха пара. Фото: Марут Ванян

Карабахский конфликт исчерпан? Этим вопросом задаются общества и эксперты не только в Армении и Азербайджане. Баку празднует победу, а карабахские армяне покидают свои дома, кто-то, прощаясь с родиной навсегда, кто-то — с надеждой вернуться.



Что будет дальше, чего ожидают люди? Об этом рассказывают на видео жители Еревана и Баку, поделились своими прогнозами также азербайджанские и армянские аналитики. Журналистам JAMnews удалось поговорить и с карабахскими армянами — женщиной, которая рассказала, какая сейчас ситуация в Нагорном Карабахе, в ожидании выезда в Армению, и журналистом, который уже добрался до Гориса.



Утром 28 сентября стало известно: к новому году «Республика Арцах» прекратит свое существование. Соответствующий указ подписал президент этого непризнанного территориального образования Самвел Шахраманян. Власти республики, еще недавно обещавшие ей обретение статуса независимого государства, теперь заявили, что они распускают все госучреждения и советуют своему населению ознакомиться с условиями реинтеграции, которые предлагает им Азербайджан.



Девятью днями раньше, 19 сентября, Азербайджан начал обстреливать Карабах — все еще контролируемый местными де-факто властями. Обстрел продлился около суток, затем огонь был прекращен. Власти Нагорного Карабаха заявили о 200 погибших и 400 раненых.

Сколько беженцев необходимо принять?

С 24 сентября из Карабаха потянулись беженцы. По данным армянской стороны, к 1 октября их число превысило 100 тысяч человек. Однако азербайджанская сторона считает эту цифру сильно завышенной. Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров в интервью JAMnews даже предположил, что к осени 2023 года в Карабахе осталось максимум от 5 до 10 тысяч армян. Де-факто власти непризнанной НКР заявляли, что численность населения республики составляла около 150 тысяч человек; согласно последней «советской» переписи населения Карабаха, здесь проживали 127 тысяч армян, 32 тысячи азербайджанцев.



Так или иначе, вереница машин желающих выехать из Карабаха растянулась в многокилометровую пробку, и пункты временного размещения беженцев в Горисе и других городах Армении едва справляются с этим наплывом.



Тех жителей НК, у которых не было возможности выехать на своем автомобиле, везли друзья и родственники. Фото: Марут Ванян

О решении помочь Армении финансово, чтобы она справилась с наплывом беженцев,уже заявили Брюссель, Париж и Вашингтон. Опрошенные на улицах Еревана люди подчеркивают, что речь идет о собственных гражданах (практически у всех жителей непризнанного Нагорного Карабаха есть армянское гражданство) помочь им сейчас — прямая обязанность властей:



«И государство, и люди обязаны хорошо принять карабахцев. В конце концов, это армяне, с армянскими паспортами. А государство обязано защищать своих граждан».



Ситуация усугубляется тем, что многие из прибывающих в Армению беженцев, физически истощены. В последние месяцы жителям непризнанной республики пришлось столкнуться с серьезным дефицитом продовольствия. Прошлой зимой азербайджанские активисты перекрыли единственную дорогу, по которой можно въехать в Карабах и выехать из него, из-за чего скоро в НКР начались перебои с продовольствием, лекарствами, топливом и связью. Из-за того, что дорога была перекрыта, большинство местных жители не смогли бы выехать из Карабаха, даже если бы захотели сделать это до 24 сентября.



Девочка ожидает родителей, семья готовится к отъезду. Фото: Марут Ванян

Многие из приехавшие в Армению беженцев, которые успели привыкнуть к тяготам блокады, удивлялись отсутствию хлебных очередей в Армении:



«Приехали в Горис. Первое, что я увидел, была пекарня. Представляете, 5-6 женщин пекут хлеб, а очереди нет. В последнее время в Степанакерте вообще не было хлеба. Местами продавалось что-то вроде хлеба, о который зубы можно сломать, пожилые люди жаловались, что у них протезы, ими такой хлеб не съешь», — сказал Марут Ванян, журналист из Степанакерта (Ханкенди).



«В Степанакерте меня часто из разных международных медиа просили снять магазины. Я так много снимал эти пустые полки, что другого супермаркета я себе уже не представлял. В супермаркете Гориса глаза загорелись, когда увидел мыло на полочках. Никогда не любил шоколад, но блестящие фантики конфет заворожили меня, обрадовался, как ребенок», — сказал Марут Ванян.

На улицах в НК в последние дни чаще всего встречались люди с вещами, готовящиеся к отъезду. Фото: Марут Ванян

Согласятся ли армяне Карабаха жить в составе Азербайджана?

Власти Азербайджана подчеркивают, что они будут относиться к армянам как к своим гражданам, если те решат остаться в Карабахе.



Однако местные жители, с которыми удалось поговорить JAMnews, к таким заверениям относятся с большим подозрением.







«Нетрудно представить, каково армянам будет жить под началом Азербайджана. Например, в школах детям будут вдалбливать, что все армянские культурно-исторические памятники, церкви на территории Карабаха на самом деле албанские. А в рамках курса новейшей истории нашим детям придется осуждать "армянский сепаратизм" и славить азербайджанского аскера-победителя», — сказала Аршалуйс Арутюнян, жительница Степанакерта. Она пояснила, что ее семья приняла «однозначное решение» уехать из Карабаха навсегда.



В то, что армяне могли бы жить в составе Азербайджана, не очень верят и сами азербайджанцы.







Каково будущее российских миротворцев?

Один из немногих вопросов, в котором солидарны и армянская, и азербайджанская сторона, касается того, что России выгодно присутствие армян в Карабахе — пусть даже в символической численности.



«Россия сделает все от себя зависящее, чтобы какая-то доля армян осталась», — считает независимый политик Азер Гасымлы.



«Как минимум в Ханкенди все же останется несколько тысяч армян», — предположил в беседе с JAMnews политический обозреватель Шахин Джафарли.



«Руководство России надеется, что в Карабахе останется как минимум 10 тысяч армян. Это в интересах Азербайджана тоже. Азербайджан должен показать всему миру, что интеграция идет, что никаких проблем нет», — сказал бывший посол Армении в Канаде Ара Папян. Он полагает, что армянское население поможет России оставить в Карабахе своих миротворцев.



«Не приходится сомневаться, что миротворцы останутся до 10 ноября 2025 года», — считает азербайджанский политический обозреватель Шахин Джафарли. «По соглашению 2020 года, срок их пребывания установлен в рамках 5 лет. Но главный вопрос в том, о чем закулисно договорились Азербайджан и Россия», — отмечает он.



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