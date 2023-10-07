Полное единство и ограниченная поддержка. Итоги Саммита Европейского сообщества для Украины

Саммит Европейского сообщества в Гранаде. Фото: пресс-служба президента Украины

Пятого октября в испанской Гранаде состоялся саммит лидеров Европейского сообщества, в котором приняли участие около 50 стран. Основной целью встречи было сохранение единства Европы на фоне войны России против Украины и политических изменений в мире. «Новости Донбасса» попросили журналиста Виталия Сизова, который побывал на встрече в Гранаде, подвести итоги мероприятия и рассказать, каких результатов добилась украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским.



Украинский формат

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже почти два года и оно многое изменило в Европе. Главная геополитическая сила региона, Европейский союз, осознал свою ответственность не только за экономическую и политическую ситуацию, но и за безопасность в Европе.



Безопасность для ЕС была в сохранении балансов и серых или как любит говорить Россия «нейтральных» зон. Вторжением в Украину Россия разрушила этот хрупкий и иллюзорный баланс безопасности подтолкнув Европейский союз, возможно, к самому важному решение в своей истории новому расширению, как в прямом смысле, так и в смысловой, экономической, политической и военной сферах.



Если предыдущее расширение проходило на фоне коллапса двухполярного мира и развала советского блока и не предусматривало прямой конфронтации ни с кем, то новый этап расширения может проходить на фоне растущего сопротивления не только со стороны России.



Формат встреч лидеров Европейского сообщества был предложен президентом Франции Эмануэлем Макроном, как ответ на меняющуюся политическую реальность континента. Третья такая встреча прошла 5 октября в испанской Гранаде, где, по информации пресс-службы Европейского совета, встретились лидеры 47 стран. Формат Европейского сообщества еще можно назвать «украинским» форматом, ведь российское вторжение в Украину и помощь ей стало главной причиной его создания.



Саммит Европейского сообщества в Гранаде. Фото: пресс-служба президента Украины

Но политическая ситуация постоянно меняется: США проходят через политическую турбулентность, связанную с отставкой спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти и бюджетным процессом, ряд Европейских стран проходит или скоро пройдет через выборы, как и Европарламент. Все это создает реальные угрозы для Украины, которая критически зависима от экономической, военной и политической помощи стран ЕС и США. Еврочиновники в последнее время все больше говорят об экономике и конкуренции с Китаем, чем об Украине, тема Азербайджано-Армянского конфликта тоже на слуху.



На этом фоне визит президента Украины Владимира Зеленского на эту встречу в Испанию до самого его начала был под вопросом. В пресс-службе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля до последнего дня подтверждали его участие во встрече Европейского сообщества, что исключало участие президента. Уже даже был составлен его график. Но утром 5 октября в твиттер-аккаунте президента Украины появилось сообщение о том, что он в Испании:



«Я прибыл в Гранаду, Испания, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества.



Наша общая цель — обеспечить безопасность и стабильность нашего общего европейского дома.



Мы работаем вместе с партнерами над укреплением архитектуры европейской безопасности, особенно региональной безопасности. У Украины есть существенные предложения в этом плане».



Зеленский добавил, что его цель — это укрепление глобальной продовольственной безопасности и свободы судоходства и усиление противовоздушной обороны.







Первым на встречу приехал ее формальный организатор премьер Испании Педро Санчес. Он отвечал на вопросы журналистов больше 10 минут. Все это время представители его команды несколько раз подходили к своим украинским коллегам, спрашивая когда приедет президент Украины. Они хотели, чтобы Санчес встретил Зеленского, но из-за разрыва в графиках это не вышло.



Украинский президент приезжает сразу после Санчеса. Это подчеркивает его статусность как гостя. С журналистами общается коротко. Главное послание президента:



«Самый большой вызов для всех нас — это сохранить единство в Европе и я говорю не только о странах ЕС, а во всей Европе».



Зеленский сразу же уходит на двустороннюю встречу с Педро Санчесом, а затем встретился с премьером Италии Джорджией Мелони. Темы для обсуждения одинаковые — противовоздушная оборона и единство.

Россия может напасть на дргие страны Европы в 2028 году

Затем у Зеленского официальная церемония открытия встречи. Он среди выступающих со вступительным словом. Наряду с Педро Санчесом, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой Фон Дер Ляйен.



Президент откровенен. Он считает, что сценарий заморозки конфликта с Россией становится все привлекательнее для многих в зале и предупреждает о последствиях.



«Я буду честен с вами, каким был всегда. Россия сейчас рассматривает множество сценариев на ближайшие года. Один из них особенно опасен. В случае любой заморозки в ситуации их агрессии против Украины, то будет новый ключевой момент — 2028 год. Если России будет позволено адаптироваться, то к 2028 году Кремль будет способен восстановить военный потенциал, который мы разрушили и у него будет достаточно сил, чтобы атаковать страны, которые находятся в фокусе российской экспансии. И вдобавок к Украине это точно будут Балтийские страны и те страны где есть российские контингенты. Это четкая информация от нашей разведки», — сказал Зеленский.



Президент Европейского совет Шарль Мишель уверяет, что поддержка Украины не ослабнет.



«Уважаемый Владимир, хотелось бы начать с обращения лично к вам. Я хотел бы еще раз повторить: мы поддерживаем вас и поддерживаем украинский народ. Мы впечатлены вашим мужеством и мужеством народа Украины. Мы впечатлены вашими сильными словами, и мы продолжим оказывать вам мощную военную, политическую и финансовую поддержку. ЕС уже мобилизовал 82 миллиарда евро для поддержки вашей страны, и мы готовим дополнительный существенный пакет помощи Украине».



Встреча с президентом Европейского совет Шарль Мишелем. Фото: пресс-служба президента Украины

Попытка Украины стать посредником между Арменией и Азербайджаном

Упоминание о странах с российскими контингентами, которые всегда под угрозой вторжения, в речи украинского президента не случайно. В зале сидит премьер Армении Никол Пашинян, на ее территории российская военная база и сейчас российские медиа развернули настоящую войну против его правительства на фоне поражения Еревана в войне за контроль над Нагорным Карабахом, который сами армяне называют Арцахом. Это тем более удивительно, что формально Россия — союзник Армении. Обе страны участники Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ). В Организации Объединенных Наций Ереван всегда старается голосовать так, чтобы на злить Москву, которая оказалось плохим гарантом безопасности для Армении.



Украинская сторона рассчитывала сыграть миротворческую роль на саммите сообщества, организовав встречу армянского и азербайджанского руководства, но в последний момент все сорвалось и Зеленский разговаривает с Пашиняном не в переговорной комнате, а на полях саммита, о чем сообщает в своих соцсетях.



Владимир Зеленский и Никол Пашинян на полях саммита в Гранаде. Фото: пресс-служба президента Украины

«Во время нашей первой встречи с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном мы обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты», — рассказал президент Украины.



Формат лидерства Зеленского и Пашиняна похож. Оба пришли к власти на фоне протестного голосования и как несистемные политики. Оба столкнулись с самыми серьезными вызовами. В отличие от своего союзника России, Армения — демократия, которая тяготеет к Европе и США. Роль посредника в регионе была бы серьезным политическим успехом Украины, который пока не состоялся.



Инициатива Макрона удалась

В остальном визит президента Украины был более чем успешным, а график очень плотным. Сразу же после своего выступления и официальной части Зеленский уходит на встречу с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Тот ждет его 5 минут в переговорной комнате, выходя в коридор и переговариваясь с журналистами французского пула. Французский лидер доволен. Его инициатива, Европейское сообщество, похоже что состоялась и уже живет своей жизнью.



Неожиданно для многих сопротивление Украины сделало идеи Макрона о стратегической автономии Европейского союза и Европы в целом реальностью. Публичным лицом этого процесса выступил Владимир Зеленский. Поэтому его можно и подождать. В целом у Макрона всегда были хорошие отношения с украинским президентом, он встречался с ним до его победы на выборах, как еще с кандидатом в президенты. Макрон активно работал в теперь уже почти забытом Нормандском Формате для того, чтобы мирно убрать Россию с Донбасса накануне полномасштабного вторжения России. Он лично летал в Москву уговаривать президента России Владимира Путина не делать этого. Уже после вторжения Франция — один из лидеров по передаче Украине оружия. Это касается артиллерийских систем и ракет SCALP. Интересная деталь. С макроном у Зеленского действительно встреча с глазу на глаз. Во время открытой части встречи — рукопожатия — они одни позируют в комнате перед журналистами.



Владимир Зеленский и Эмануэль Макрон. Фото: пресс-служба президента Украины

Итоги саммитта для Украины

Еще Зеленский провел встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, премьером Великобритании Риши Сунаком, канцлером германии Олафом Шольцем. За день президент Украины встретился с лидерами всех крупнейших стран Европы. Публичным итогами саммита стало получение Украиной шести установок противовоздушной обороны Hawk от Испании и одной установки Patriot от Германии. Впрочем на встречах такого формата большие решения не принимаются, а подготавливаются, поэтому анонс о передаче военной техники скорее символический шаг. Другие результаты переговоров будут видны уже по следующим итогам встреч министров обороны в формате «Рамштайн» и в анонсах других стран. Политическим итогом встречи стало подтверждение единства Европейского сообщества в поддержке Украины.



Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: пресс-служба президента Украины

Впрочем, несмотря на весь политический позитив остается вопрос степени готовности Европы поддерживать Украину и ее решимости переходить на следующий уровень.



Прогресс в понимании важности сохранения Украины и восстановления ее территориальной целостности за последние два года огромен. За несколько дней до российского вторжения глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предостерегал Россию, вводя санкции за так называемое признание Москвой «независимости» Донбасса.



«Больше не будет шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене», — написал Боррель в твиттере и добавил что это только «первый шаг».



После двух лет большой войны и уничтоженных украинских городов, укрепления власти Путина, такие угрозы европейской дипломатии выглядят нелепо. За эти два года была пройдена огромная эволюция от нежелания решать российско-украинский конфликт до прямых военных поставок и создания специальных фондов для поддержки Украины.







Но как послевкусие встречи остается впечатление, что для Европейского союза по-прежнему в приоритете скорее локализация конфликта, а не его завершение. Еврочиновники любят говорить о том, что Россия занимает 1-2 процента мировой экономики и поэтому не конкурент для них. Но сейчас эта страна готовит юридическую и материальную базу для возможной всеобщей мобилизации, по информации Bloomberg засекречено почти четверть бюджета, а расходы на национальную оборону достигают 17 процентов от него.



Бюджет РФ мал по сравнению с совокупными бюджетами стран ЕС и США, но практически весь он может быть потрачен на войну, в то время, как расходы европейских стран на поддержку Украины скорее направлены на сохранения существующего комфорта жизни. Россия готовится нападать и западные страны, вместо того, чтобы ликвидировать угрозу сравнительно малыми для себя усилиями, стараются купировать опасность, учатся жить с ней.