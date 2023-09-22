Военный бюджет России в 2024 году впервые превысит траты на социальную сферу, сообщает Bloomberg со ссылкой на готовящийся проект российского бюджета.



Согласно документу, в следующем году расходы вырастут до 10,8 трлн рублей, тогда как в этом году на армию выделили 6,4 трлн рублей. При этом до начала полномасштабного вторжения в Украину в российский военный бюджет всего закладывалось 3,6 трлн рублей.



Кроме того, траты на засекреченные статьи расходов вырастут до 11,1 трлн рублей, хотя в 2023 году на них приходилось 6,5 трлн рублей. Это составит 30% от общего объема расходов российского бюджета.



В Bloomberg полагают, что рост засекреченных трат говорит о желании властей РФ скрыть реальную сумму, которая уходит на ведение войны против Украины.



Также значительно увеличатся расходы на социальную сферу — с 6,5 млрд рублей в 2023 году до 7,5 млрд рублей в 2024 году. Однако впервые траты на социальную политику окажутся ниже, чем военные расходы.



