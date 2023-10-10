Война в Израиле: Уменьшится ли военная помощь Украине, как использует ситуацию РФ?

Атака на Израиль. Фото: Соцсети

Сектор Газа — это маленькая полоска вдоль моря, которая также граничит с Израилем и немного с Египтом. И здесь самая большая на земле плотность населения на 1 квадратный километр. По очень примерным данным, в Газе проживает более двух миллионов палестинцев. Власть здесь безраздельно принадлежит ХАМАСу, который вырастил уже целые поколения, способных только ненавидеть Израиль. Поскольку других смыслов при очень бедной жизни ХАМАС им предложить не в состоянии. Все цивилизованнные страны давно признали это исламистское движение террористической организацией. Но в России их считают партнерами и принимают в Кремле.



Как Москва попробует использовать новую войну на Ближнем Востоке, чтобы уменьшить западную помощь Украине, «Новости Донбасса» разбираются в этом материале.









Надежды Кремля на затягивание конфликта

Кадры захвата заложников, расстрелов мирных жителей на улицах, мародерства вызывают ужас и шок. Но российские пропагандисты очень взбодрилось. Тут и ликование, и злорадство по отношению к уехавшим россиянам, и прямая параллель между резней в Израиле и резней в Буче, мол, так вам всем и надо. Не обошел своим комментарием события в Израиле и бывший российский президент Дмитрий Медведев. Обозвав США «придурками», он посоветовал им заняться исключительно Ближним Востоком, а Украину оставить России. И вся эта истеричная реакция очень напомнила перевертыш советской пропаганды об «израильской военщине». СССР годами поддерживал палестинскую автономию и клеймил Израиль из вполне себе меркантильных соображений.



«Поддержка напряжения на Ближнем Востоке — это был вопрос выживания страны. Почему? Потому что чем больше напряжение на Ближнем Востоке, тем выше цена на нефть. Соответственно, Россия тоже хочет сделать это и сейчас. Она хочет создать точку на Ближнем Востоке. Желательно, чтобы эта война разрасталась, в том числе был захвачен Иран и другие страны, чтобы спасти себя, чтобы цена на нефть была двести долларов. Есть ли такие риски? Есть, если война затянется. Но плохая новость для россиян в том, что Израиль научился решать свои проблемы достаточно быстро», — рассуждает в разговоре с «Новостями Донбасса» политолог Тарас Загородний.



Израиль действительно ответил молниеносно. В атаках на Газу были задействованы десятки самолетов. В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что удары нанесены сразу по трем военным штабам ХАМАСа и «Исламского джихада». Армия обороны Израиля ответила на атаки и из Южного Ливана от «Хэзболлы», которая активизировалась в знак солидарности с ХАМАСом. И это при том, что на ливано-израильской границе с 1978 года находятся миротворцы ООН. Еще одно доказательство, насколько бессильны институты, если дело приходится иметь с террористами.



«Стабильные системы безопасности и обороны, такие, как были, например, сформированы в Израиле, которые казались, ну, если не такими не неуязвимыми, то одними из самых лучших в мире… Но, оказывается, они могут давать очень серьезный сбой, особенно в условиях политического кризиса. Украина говорит о том, что мир должен обратить внимание на связь Москвы с ХАМАСом и с Тегераном. То, что эта связь становится опасной уже не только для Израиля, не только для Украины, а если она будет усиливаться, то она обретает вполне конкретные очертания опасности для других стран», — отмечает политолог Дмитрий Левусь.

Ось Тегеран — Москва

И ХАМАС, и «Хэзболла» финансируются и идеологически подпитываются от иранского режима аятолл. Скорее всего, эта массированная атака на Израиль то ли профинансирована, то ли активно поддержана, то ли спровоцирована самим Тегераном. Но до сих пор тот самый коллективный Запад только наблюдал за оформлением оси зла Москва-Тегеран и в некотором смысле Пекин. Понятно, что наблюдал, как любят писать в резолюциях ООН, встревоженно и обеспокоенно, с наложением санкций, конечно.



Парадокс ситуации еще и в том, что политическое руководство Израиля, у которого Иран под боком, ухитрялось не просто заигрывать с Москвой, но еще и налаживать с Россией военное сотрудничество. Видимо, рассчитывая, что Кремль как-то сможет убедить своих друзей в Тегеране не уничтожать еврейское государство. Но после этой войны иллюзии в Иерусалиме, похоже, мало у кого останутся.

«Например, эти [беспилотники] "Орланы" российского производства, которые у нас летают сейчас на фронте, — это же израильская лицензия. "Ланцеты", вот эти баражирующие боеприпасы, — это тоже израильская лицензия, которую они купили еще в 2010 году. А потому в данном случае, конечно, это показывает, что Россия не готова соблюдать слово. И это очень хорошо. Чем меньше будет тех людей, которые будут верить россиянам, тем лучше», — подчеркивает политолог Тарас Загородний.



Президент США уже выступил со специальным обращением. Террористическим атакам «никогда не будет оправдания», подчеркнул Байден и предостерег другие «враждебные Израилю стороны», вероятно, подразумевая «Хэзбаллу», от попыток воспользоваться ситуацией. О том, что война на Ближнем Востоке может отвлечь его администрацию от помощи Украине, Байден даже не намекал.







«Если отвлечься сейчас Западу от поддержки Украины и произойдет усиление России, то, в общем то, это все равно приведет к тому, что ситуация с безопасностью в Европе и в глобальном плане опять ухудшится. Мы понимаем, что если Россия продолжит давление и будет успешна, то это только начало дальнейшей агрессии. Мир должен понять, что это отвлечение на другой регион — это то, чего добиваются в Кремле», — считает политолог Дмитрий Левусь.



За эти сутки войны в Израиле еще раз очевидным стал почерк современных войн, которые не зря называют прокси-войнами. Вроде все знают, что за атаками ХАМАСА стоит Иран, а что ты с ним сделаешь? Ракеты на Израиль летели не из Тегерана и боевики заходили из Сектора Газы, а не с иранской границы. Путин тоже долгое время прикрывался «шахтерами и трактористами, купившими российскую форму в военторге на Донбассе».