Війна в Ізраїлі: Чи зменшиться військова допомога Україні, як використовує ситуацію РФ?

Атака на Ізраїль. Фото: Соцмережі

Сектор Гази — це маленька смужка вздовж моря, яка також межує з Ізраїлем і трохи з Єгиптом. І тут найбільша на землі густота населення на 1 квадратний кілометр. За дуже приблизними даними, у Газі проживає понад два мільйони палестинців. Влада тут неподільно належить ХАМАСу, який виростив уже цілі покоління, здатні лише ненавидіти Ізраїль. Оскільки інших смислів за дуже бідного життя, ХАМАС їм запропонувати не в змозі. Усі цивілізовані країни давно визнали цей ісламістський рух терористичною організацією. Але в Росії його вважають партнерами та приймають у Кремлі.



Як Москва спробує використати нову війну на Близькому Сході, щоб зменшити західну допомогу Україні, «Новини Донбасу» розбираються у цьому матеріалі.





Надії Кремля на затягування конфлікту

Кадри захоплення заручників, розстрілів мирних жителів на вулицях, мародерства викликають жах та шок. Але російські пропагандисти дуже збадьорилися. Тут і тріумф, і зловтіха по відношенню до росіян, що поїхали, і пряма паралель між різаниною в Ізраїлі й різаниною в Бучі, мовляв, так вам усім і треба. Не оминув своїм коментарем події в Ізраїлі і колишній російський президент Дмитро Медведєв. Обізвавши США "придурками", він порадив їм зайнятися виключно Близьким Сходом, а Україну залишити Росії. І вся ця істерична реакція дуже нагадала перевертень радянської пропаганди про «ізраїльську воєнщину». СРСР роками підтримував палестинську автономію і таврував Ізраїль із цілком собі меркантильних міркувань.



«Підтримка напруги на Близькому Сході — це питання виживання країни. Чому? Тому що чим більша напруга на Близькому Сході, тим вищою є ціна на нафту. Відповідно Росія теж хоче зробити це і зараз. Вона хоче створити точку на Близькому Сході. Бажано, щоб ця війна розросталася, зокрема було захоплено Іран та інші країни, щоб урятувати себе, щоб ціна на нафту була двісті доларів. Чи є такі ризики? Є, якщо війна затягнеться. Але погана новина для росіян у тому, що Ізраїль навчився вирішувати свої проблеми досить швидко», — розмірковує у розмові з «Новинами Донбасу» політолог Тарас Загородній.



Ізраїль справді відповів блискавично. В атаках на Газу було задіяно десятки літаків. У пресслужбі ЦАХАЛ уточнили, що ударів завдано відразу по трьох військових штабах ХАМАСу та «Ісламського джихаду». Армія оборони Ізраїлю відповіла на атаки і з Південного Лівану від «Хезболли», яка активізувалася на знак солідарності з ХАМАСом. І це при тому, що на лівано-ізраїльському кордоні з 1978 року знаходяться миротворці ООН. Ще один доказ, наскільки неспроможні інститути, якщо справу доводиться мати з терористами.



«Стабільні системи безпеки та оборони, такі, як були, наприклад, сформовані в Ізраїлі, які здавалися, ну, якщо не такими не невразливими, то одними з найкращих у світі… Але, виявляється, вони можуть давати дуже серйозний збій, особливо в умовах політичної кризи. Україна каже про те, що світ має звернути увагу на зв'язок Москви з ХАМАСом та Тегераном. Те, що цей зв'язок стає небезпечним вже не тільки для Ізраїлю, не тільки для України, а якщо він посилюватиметься, то він набуває цілком конкретних обрисів небезпеки для інших країн», — зазначає політолог Дмитро Левусь.

Вісь Тегеран — Москва

І ХАМАС, і «Хезболла» фінансуються та ідеологічно підживлюються іранським режимом аятол. Швидше за все, ця масована атака на Ізраїль чи то профінансована, чи активно підтримана, чи спровокована самим Тегераном. Але досі колективний Захід тільки спостерігав за оформленням осі зла Москва-Тегеран і в певному сенсі Пекін. Зрозуміло, що спостерігав, як люблять писати у резолюціях ООН, стривожено та стурбовано, з накладенням санкцій, звісно.



Парадокс ситуації ще й у тому, що політичне керівництво Ізраїлю, який має Іран під боком, примудрялося не просто загравати з Москвою, а ще й налагоджувати з Росією військову співпрацю. Мабуть, сподіваючись, що Кремль якось зможе переконати своїх друзів у Тегерані не знищувати єврейську державу. Але після цієї війни ілюзії в Єрусалимі, схоже, мало хто залишиться.



«Наприклад, ці [безпілотники] "Орлани" російського виробництва, які у нас літають зараз на фронті, це ж ізраїльська ліцензія. "Ланцети", ось ці боєприпаси, що баражирують, — це теж ізраїльська ліцензія, яку вони купили ще в 2010 році. А тому в даному випадку, звичайно, це показує, що Росія не готова дотримуватися слова. І це дуже добре. Чим менше буде тих людей, які віритимуть росіянам, тим краще», — наголошує політолог Тарас Загородній.



Президент США вже виступив із спеціальним зверненням. Терористичним атакам «ніколи не буде виправдання», підкреслив Байден і застеріг інші «ворожі Ізраїлю сторони», ймовірно, маючи на увазі «Хезбаллу», від спроб скористатися ситуацією. Про те, що війна на Близькому Сході може відвернути його адміністрацію від допомоги Україні, Байден навіть не натякав.







«Якщо відволіктися зараз Заходу від підтримки України і станеться посилення Росії, то загалом це все одно призведе до того, що ситуація з безпекою в Європі і в глобальному плані знову погіршиться. Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить тиск і буде успішною, то це лише початок подальшої агресії. Світ має зрозуміти, що це відволікання на інший регіон — те, чого домагаються в Кремлі», — вважає політолог Дмитро Левусь.



За ці дні війни в Ізраїлі ще раз очевидним став почерк сучасних воєн, які недаремно називають проксі-війнами. Начебто всі знають, що за атаками ХАМАСу стоїть Іран, а що ти з ним зробиш? Ракети на Ізраїль летіли не з Тегерана і бойовики заходили із Сектору Гази, а не з іранського кордону. Путін теж довгий час прикривався «шахтарями та трактористами, які купили російську форму у військовоторгівлі на Донбасі».