«Я верну жизнь, из которой меня выгнали». История уроженки Донецкой области, дважды убегавшей от войны

Уроженка Донецкой области Татьяна Сметана рассказала о вынужденной эвакуации в Кривой Рог. Фото из личного архива

Татьяне Сметане дважды пришлось бежать от войны. В 2014 году, когда только начались боевые действия на Донбассе, женщина уехала из Краматорска в Доброполье (Донецкая область). Однако спустя восемь лет ее спокойная жизнь закончилась, Татьяна срочно эвакуировалась в Кривой Рог (Днепропетровская область). «Новостям Донбасса» она рассказала, как в третий раз начала жизнь с «нуля».

«Мой кот когтями вцепился в меня, мы бежали, вот это было страшно»

В Донецкой области Татьяна работала мастером маникюра и педикюра, а также обучала молодых специалистов ногтевому делу. В апреле 2014 года ее привычная жизнь изменилась — в родном регионе начались боевые столкновения. По ее словам, до конца не верила к чему это может привести.

Татьяна Сметана. Фото из личного архива

«Началось все в Славянске, это 15 километров от Краматорска. Я проводила обучение, мы слышали бахкает что-то. Нам говорили, что там какие-то местные заворушки, якобы люди протестуют. Я не реагировала на это. Когда начали писать, что там танки появились, начались взрывы, было страшновато, но было спокойно», — отмечает она.



Вспоминая события девятилетней давности, Татьяна рассказала о самой страшной ночи, которую провела в бомбоубежище вместе с другими жителями города.



«Самая страшная ночь в моей жизни, когда услышала летящую ракету, я вышла на балкон, ночь, темнота, ничего не видно, я подымаю голову, а в мою сторону летит что-то огромное. Это был май месяц. Я залетела в квартиру, схватила самое дорогое — своего кота и документы. Мой кот когтями вцепился в меня, мы бежали, вот это было страшно. Мы сидели четыре часа, люди кричат, бегут мамочки с колясками», — вспомнила Татьяна.



После этого она убедилась, что из Краматорска нужно выезжать, через некоторое время Татьяна обосновалась в Доброполье, с ней были родители, дочь и работа, которая ее спасала. Женщину поразил диссонанс, в оккупированном Краматорске были проблемы с поставками еды, даже купить хлеб было проблематично, а в Доброполье спокойная и тихая жизнь.



После вынужденного переезда жизнь Татьяны изменилась — ей удалось приобрести квартиру, открыть салон, обзавестись клиентской базой и получить новую специальность — подолог. Несмотря на это, отголоски войны были, ведь Доброполье находится в 70 километрах от Донецка, поэтому она часто слышала взрывы.



Отметим, что 12 апреля 2014 года Славянск и Краматорск были захвачены. Российские оккупанты и примкнувшие к ним сепаратисты брали под контроль органы управления, вывешивая триколоры. Почти четыре месяца города находились под российской оккупацией, однако 5 июля украинские военные освободили города, они и сейчас подконтрольны Киеву. По словам представителей администрации Краматорска, в ходе боев были убиты, предположительно пятьдесят человек, а двадцать два гражданских получили ранения.

«Я знаю, что такое терять все»

24 февраля кардинально изменило жизненный уклад нашей героини, как и всех украинцев. По ее признанию, она до конца не верила, что будет полномасштабное вторжение РФ в Украину.



«Я не хотела в это верить, мне мои клиенты, особенно мужчины, намекали, что нужно сложить «тревожный» чемоданчик. Я говорила: «Да не будет ничего». Я отказывалась в это верить, потому что знала, что такое переезжать и терять все. Мне понадобилось восемь лет, чтобы все выстроить. Мне было легче верить, что войны не будет, хотя я читала новости. Я себе запретила об этом думать», — рассказывает она.

Татьяна Сметана. Фото из личного архива

На момент полномасштабной войны Татьяна находилась в Доброполье, а ее дочь — 17-летняя Вероника — в Харькове, который был под обстрелами российских оккупантов. Семь дней подросток жила в убежище, однако вскоре ей удалось эвакуироваться.



Татьяна вспомнила, как в первые дни вторжения множество знакомых и не знакомых людей предлагали свою помощь. Тогда она поняла, что украинский народ победить невозможно: «У нас такие классные люди, все будет хорошо».



До последнего она не хотела уезжать, верила, что скоро все закончится. Веру и надежду в светлое будущее ей вселял флаг Украины, который висел возле ее дома, по словам Татьяны, это «было ощущение дома». Но вскоре кадры из Бучи заставили ее реально посмотреть на ситуацию, 3-го апреля 2022 года было принято решение уезжать и искать новый дом.



«Я прощалась с квартирой. Чувствовала, что больше не вернусь», — поведала она.



Начался этап поиска квартиры, Татьяне было важно жить недалеко от дома. Сначала выбор пал на Днепр, но там не оказалось подходящей квартиры. В скором времени она с дочерью увидела, что есть свободное жилье для аренды в Кривом Роге Днепропетровской области. По словам Татьяны, этот город ей напомнил родной Донбасс, поэтому долгой адаптации не было. В апреле 2022 года она вместе с дочерью, а также котом и собакой приехала в новый город.

«У украинцев много любви и тепла»

Уроженка Донецкой области мечтает об освобождении городов и мире в Украине, хотя думает, что окончание войны не стоит ждать скоро. Она считает, что люди, которые живут в городах подконтрольных РФ, невольно становятся заложниками пропаганды. По мнению Татьяны, должны пройти годы, чтобы они изменили свое отношение к Украине, но помочь в этом должны все мы.



«Деоккупировать территории, которые девять лет находятся под другим флагом — не сложно, но у людей поменялось мышление. Мне очень хочется, чтобы Украина стала целостной, вернулись наши границы. Города состоят из ауры людей, пройдет много лет, чтобы города снова стали наши по духу. Людям нужно прививать любовь к родной стране. У соседской страны прививается агрессия, ненависть, они живут с этим, а у украинцев много любви и тепла», — заметила она.

«Я верну жизнь, из которой меня выгнали»

Татьяна Сметана. Фото из личного архива

За полтора года в Кривом Роге Татьяна открыла подологический кабинет в центре города. Женщина не собирается останавливаться на достигнутом, ее глобальная цель — собственный салон красоты. Она уверяет, что жить нужно здесь и сейчас, идти дальше несмотря ни на что. История Татьяны доказывает, что никакие трудности не могут сломить веру в себя и людей.



«Спустя полтора года я с «нуля» вышла на свой уровень. Когда есть первый опыт, ты знаешь, как действовать. Я верну жизнь, из которой меня выгнали», — резюмировала Татьяна Сметана.