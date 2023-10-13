Электронный реестр военнообязанных в Украине: для чего создан и будут ли онлайн-повестки

Повестка. Фото: Военная служба правопорядка в ВСУ

В Украине запускают Единый электронный реестр военнообязанных «Оберіг» («Оберег»), чтобы упростить процесс мобилизации. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, база заполнена на более чем 90% и дополняется новой информацией. Как работает электронный реестр и будут ли украинцы получать повестки онлайн — в материале «Новостей Донбасса».

Как будет работать реестр призывников «Оберіг»

Над созданием базы работают уже давно и она не является чем-то новым, поскольку закон о едином электронном реестре был принят еще в 2017-м. Формально его запустили в марте 2022 года, но данные не были внесены в полном объеме.



Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что необходимо цифровизировать все процессы и запустить единый реестр призывников, который исключит любые коррупционные риски.



«Все, что можно оцифровать, нужно оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВЛК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных», — акцентировал министр.



В сентябре текущего года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О Едином реестре военнообязанных» № 10062. Нардепы предложили внести ряд изменений и дополнений в его работу, в том числе зафиксировать в определении, что такое реестр военнообязанных, и что это электронная, а не автоматизированная система.



Также в документе предлагается расширить перечень персональных данных о человеке — внести в базу номера телефонов, адреса электронной почты, сведения о целях выезда за пределы страны, владении иностранными языками, удостоверении водителя и другую информацию.



Какие данные будут храниться в реестре военнообязанных?



В электронную базу вносится персональная и служебная информация о призывниках, военнобязанных и резервистах, необходимая для постановки на учет, получения статуса участника боевых действий (УБД) или статуса непригодного к службе.



К персональным данным относятся:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол;

места жительства и пребывания;

сведения о родителях (усыновителях), опекунах;

о семейном положении и членах семьи;

реквизиты паспорта гражданина Украины и загранпаспорта;

сведения о гражданстве;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).

о документах, подтверждающих смерть лица или признание его пропавшим без вести;

данные о признании лица недееспособным;

о занятости (код предприятия, место работы, должность);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

оцифрованный образ лица человека;

данные о дате выезда за пределы Украины и возвращении;

сведения об образовании и специальности;

сведения о том, пригоден ли человек для военной службы;

информация о привлечении к уголовной ответственности, наличии или отсутствии судимости, о рассмотрении судом уголовного дела, приговоре.

Служебная информация:

сведения о выполнении воинского долга (прохождение воинской службы; участие в боевых действиях; участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности; выполнение воинского долга в запасе);

военно-учетные признаки (военное звание; военно-учетная специальность; уровень военного образования; категория запаса; государственные награды; спортивные разряды; группа крови и резус-фактор и т.п.).

В системе формируется отдельный номер на каждого зарегистрированного. Ожидается, что помощью базы можно будет поставить мужчину на военный учет без его личной явки в территориальный центр комплектования (ТЦК, бывший военкомат — ред.).

Для формирования базы используют:

данные реестра избирателей Украины — Центральная избирательная комиссия должна была предоставить Минобороны информацию обо всех гражданах 18-60 лет (за исключением данных о не военнообязанных лицах).

сведения из баз других госорганов: Нацполиции, Государственной судебной администрации, Офиса генпрокурора, Пенсионного фонда, Минздрава, Минобразования, Госпогранслужбы, Государственной налоговой, миграционной службы.

Как проверить себя в е-реестре?

Согласно приказу Минобороны №94, призывники, военнообязанные и резервисты имеют право получить информацию о своем включении в реестр и внесенные в него персональные данные.



Для этого нужно подать письменный запрос в орган ведения реестра — ТЦК, Центральное управление СБУ и региональные органы, соответствующие подразделения Службы внешней разведки.



В запросе нужно указать: фамилию, имя и отчество; место жительства/пребывания; реквизиты документа, удостоверяющего личность.



Ответа на запрос стоит ожидать в течение 10 календарных дней. В перспективе же информацию о включении в электронную базу можно будет получить через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Украинский военный. Фото: Генеральный штаб ВСУ

«Ловить уклонистов» и систематизировать данные — для чего нужен е-реестр

Среди целей создания электронной базы выделены следующие:

Ведение военного учета граждан Украины. Обеспечение комплектования Вооруженных сил, других военных формирований в мирное время и во время войны. Предоставление информации уволенным с военной службы гражданам, имеющим право на пенсию, и членам семей погибших военных об исполнении ими воинского долга.

Такой реестр в Украине необходим уже давно, поскольку как минимум сделает невозможным уклонение от службы, говорит эксперт по безопасности Владимир Мартыненко.



«При нынешнем развитии цифровой отрасли думаю, что мы придем к этому достаточно быстро», — отметил он.



Также отмечается, что отказ от бумажных учетных карточек военнообязанных позволит обеспечить более эффективную работу ТЦК и предотвращать коррупционные риски.



Когда реест полноценно заработает, многие процессы станут проще, считает эксперт Украинского институт будущего Иван Ступак.



«Тогда будет понимание по регионам — где и сколько есть военнообязанных, какие у них военные специальности, на кого можно расчитывать. То есть для понимания мобилизационного резерва — кто у нас есть», — отметил он.

Многие эксперты, а также военные считают, что такой инструмент поможет бороться с уклонистами или же избежать, например, повторного вручения повестки, когда человек уже проходит службу.



В то же время ряд экспертов с фере цифровой безопасности отмечают: создать подобный реестр — не проблема. Но в данной ситуации остро стоит вопрос защиты персональных данных человека. К тому же доступ к реестру довольно широкого круга специалистов повышает риски утечки информации.



Эксперт по вопросам безопасности и доверия в цифровой среде Роман Химич обращает внимание на то, что на такой реестр обязательно обратят внимание россияне — могут попытаться взломать и в худшем случае обнародовать данные.



В Украине утечка данных из различных реестров является давней и чрезвычайно болезненной проблемой, сказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в комментарии «Фокусу». Он напомнил, что по состоянию на февраль 2022 года в стране насчитывалось около 340 различных реестров и баз данных, большинство из которых формировали еще в 1990-х из разных ведомств с соответствующим уровнем качества и степенью защищенности. В результате данные оттуда регулярно вытекали.



Многих украинцев также беспокоит, что такая система нарушит право хранения их персональных данных.

Будут ли украинцы получать повестки онлайн?



Касаемо получения повесток онлайн пока официальные власти заявлений не делали. Хотя данная тема произвела резонанс в обществе. Однако пока граждан уверяют — никаких повесток в приложении «Дія» они получать не будут.

«Решения еще нет. Это чувствительный вопрос. Повестку через смс или в "Дії"? Нет, повестку в "Дії" мы точно не будем делать в таком формате», — заявила, комментируя данный вопрос, заместительница председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая в интервью ВВС.



Но даже без механизма электронных повесток, говорит депутат, запуск реестра с возможностью быстрого уточнения информации позволяет решить ряд проблем с мобилизацией.



Главная цель, отмечает Безуглая, создать такую единую электронную базу, чтобы все действия человека, начиная от мобилизации до увольнения из армии сопровождалось без бумажной волокиты, максимально быстро и удобно.