Електронний реєстр військовозобов'язаних в Україні: для чого створено і чи будуть онлайн-повістки

В Україні запускають Єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних «Оберіг», щоб спростити процес мобілізації. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, база заповнена на понад 90% і доповнюється новою інформацією. Як працює електронний реєстр і чи будуть українці отримувати повістки онлайн — у матеріалі «Новин Донбасу».
Над створенням бази працюють уже давно і вона не є чимось новим, оскільки Закон про єдиний електронний реєстр було ухвалено ще у 2017-му. Формально його запустили в березні 2022 року, але дані не були внесені в повному обсязі.
Новий очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що необхідно цифровізувати всі процеси і запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики.
«Усе, що можна оцифрувати, потрібно оцифрувати. Уся інформація про воїна має бути в digital: електронний військовий квиток, цифровізація ЛКК і госпіталів, електронний журнал, звіт для військових», — акцентував міністр.
У вересні поточного року у Верховній Раді зареєстрували законопроект «Про Єдиний реєстр військовозобов'язаних» №10062.
Також у документі пропонується розширити перелік персональних даних про людину — внести до бази номери телефонів, адреси електронної пошти, відомості про ціль виїзду за межі країни, володіння іноземними мовами, посвідчення водія тощо.
До електронної бази вноситься персональна та службова інформація про призовників, військовозобов'язаних і резервістів, необхідна для взяття на облік, отримання статусу учасника бойових дій (УБД) або статусу непридатного до служби.
До персональних даних належать:
Службова інформація:
У системі формується окремий номер на кожного зареєстрованого. Очікується, що за допомогою бази можна буде поставити чоловіка на військовий облік без його особистої явки до територіального центру комплектування (ТЦК, колишній військкомат — ред.).
Для формування бази використовують:
Згідно з наказом Міноборони №94, призовники, військовозобов'язані та резервісти мають право отримати інформацію про своє включення до реєстру та внесені до нього персональні дані.
Для цього потрібно подати письмовий запит до органу ведення реєстру — ТЦК, Центрального управління СБУ та регіональних органів, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки.
У запиті необхідно вказати: прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання/перебування; реквізити документа, що посвідчує особу. Відповідь на запит мають надати впродовж 10 календарних днів.
У перспективі ж інформацію про включення до електронної бази можна буде отримати через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста.
Український військовий. Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Серед цілей створення електронної бази виділено наступні:
Такий реєстр в Україні необхідний уже давно, оскільки щонайменше унеможливить ухиляння від служби, каже експерт із безпеки Володимир Мартиненко.
«За нинішнього розвитку цифрової галузі думаю, що ми прийдемо до цього досить швидко», — зазначив він.
Також наголошується, що відмова від паперових облікових карток військовозобов'язаних дасть змогу забезпечити ефективнішу роботу ТЦК і запобігати корупційним ризикам.
Коли реєстр повноцінно запрацює, багато процесів стануть простішими, вважає експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
«Тоді буде розуміння по регіонах — де і скільки є військовозобов’язаних, які в них військові спеціальності, на кого можна розраховувати. Тобто для розуміння мобілізаційного резерву — хто в нас є», — зазначив він.
Багато експертів, а також військові вважають, що цей інструмент допоможе боротися з ухилянтами або ж уникнути, наприклад, повторного вручення повістки, коли людина вже проходить службу.
Водночас низка експертів у галузі цифрової безпеки зазначає: створити подібний реєстр – не проблема. Але в цій ситуації гостро стоїть питання захисту персональних даних людини. До того ж доступ до реєстру досить широкого кола фахівців підвищує ризики витоку інформації.
Експерт з питань безпеки та довіри в цифровому середовищі Роман Химич звертає увагу на те, що на такий реєстр обов'язково звернуть увагу росіяни – можуть спробувати зламати й у гіршому випадку оприлюднити дані.
В Україні витік даних із різних реєстрів є давньою і дуже болючою проблемою, сказав експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун у коментарі «Фокусу». Він нагадав, що станом на лютий 2022 року в країні налічувалося близько 340 різних реєстрів і баз даних, більшість із яких формували ще в 1990-х із різних відомств із відповідним рівнем якості та ступенем захищеності. У результаті дані звідти регулярно витікали.
Багатьох українців також турбує, що така система порушить право зберігання їхніх персональних даних.
Щодо отримання повісток онлайн поки що офіційна влада заяв не робила. Хоча ця тема викликала резонанс у суспільстві. Однак зараз громадян запевняють — жодних повісток у застосунку «Дія» вони не отримуватимуть.
«Рішення ще немає. Це чутливе питання. Повістку через смс чи в "Дії"? Ні, повістку в "Дії" ми точно не робитимемо в такому форматі», — заявила, коментуючи це питання, заступниця голови комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Мар'яна Безугла в інтерв'ю ВВС.
Але навіть без механізму електронних повісток, каже депутатка, запуск реєстру з можливістю швидкого уточнення інформації дає змогу вирішити низку проблем із мобілізацією.
Головна мета, зазначає Безугла, створити таку єдину електронну базу, щоб усі дії людини, від мобілізації до звільнення з армії, супроводжувалися без паперової тяганини, максимально швидко і зручно.