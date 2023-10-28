Госбюджет-2024: на что потратят больше всего средств и чего ждать украинцам

Каким будет бюджет Украины на 2024 год. Фото: Karyna Panchenko / Unsplash

Верховная Рада Украины 19 октября приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на следующий год. Нардепы внесли в документ 1620 предложений, которые Кабмину предстоит рассмотреть в течение двух недель. Каким будет бюджет Украины на 2024 год и что предлагается изменить — разбирались журналисты «Новостей Донбасса».

Приоритетные направления расходов



Сектор безопасности и обороны является приоритетом номер один для бюджета Украины. Это определено необходимостью как можно скорее приблизить победу в противостоянии агрессии РФ, отметил министр финансов Сергей Марченко.



Второй акцент, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, — зарплаты врачей, учителей и соцвыплаты. В следующем году планируется двухэтапное увеличение минимальной зарплаты, индексация пенсий, финансирование субсидий, помощь внутренне перемещенным лицам.



Третье ключевое направление — восстановление инфраструктуры, которая была повреждена или разрушена в результате войны.



«Для нас важно продолжить и завершить проекты восстановления, которые уже стартовали, а также начать новые. Россия будет и дальше атаковать гражданскую инфраструктуру, в частности энергетическую. Поэтому быстрое восстановление останется актуальным и в следующем году», — отметил глава правительства.



Структура Госбюджета-2024:

доходная часть — 1 триллион 746 миллиардов гривен;

расходы — 3 триллиона 308 миллиардов гривен;

предельный дефицит — 1 триллион 593 миллиарда гривен.

Эксперты отмечают, что этот бюджет является рекордным по объему средств, которые Украина должна привлечь от международных партнеров, чтобы покрыть дефицит.

Наибольшие расходы — на оборону



На сектор безопасности и обороны в следующем году планируют направить 1,69 трлн грн, что составляет 21,6% ВВП.



В частности, на оплату денежного обеспечения военным и зарплату работникам сектора нацбезопасности выделят 919,2 млрд грн, на производство оружия и боеприпасов — 55,8 млрд грн, закупку дронов — 48,1 млрд грн.



Как отметила председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, не исключено, что в части расходов на нужды обороны будут вносить изменения, как и в текущем году.



«Например, только для ВСУ министерство обороны подало запрос на финансирование на несколько триллионов гривен. Очевидно, что мы не можем профинансировать полностью эту потребность, но максимально, насколько позволят внутренние ресурсы, будем делать это», — отметила Пидласа.

Заседание украинского парламента. Фото: Верховная Рада

Социальная сфера



На данную отрасль в Госбюджете-2024 заложили почти 468,8 млрд грн. Из них:

271,9 млрд грн — на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

88,7 млрд грн — социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

49,9 млрд грн — субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг;

27,6 млрд грн — соцзащита детей и семьи;

20,2 млрд грн — поддержка малообеспеченных семей;

6,1 млрд грн — социальная защита людей с инвалидностью.

На поддержку ветеранов войны планируют направить 14,3 млрд грн, что вдвое больше, чем в этом году. Речь идет о физической и психологической реабилитации, протезировании.



Бюджетный проект предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 7,1 тыс. грн уже с 1 января, а с апреля — до 8 тыс. грн в месяц. Кроме того, с нового года прожиточный минимум на одного человека составит 2, 920 тыс. грн.



По прогнозам Кабмина, ВВП в 2024-м должен вырасти на 5%, инфляцию ожидают на уровне 10%. В этом году ее показатель — 8,6%.

Образование и здравоохранение

Расходы на здравоохранение закладывают в пределах 201,9 млрд грн, а это на 24,6 млрд грн (14%) больше, чем в текущем году.



Расходы на образование составят 178,8 млрд грн — на 22,9 млрд грн больше, чем в этом году. Почти 103 млрд грн из этой суммы — заработная плата педагогам.



Дороги не будут строить?



В следующем году государство не будет финансировать Фонд регионального развития. Не предусматриваются и расходы Дорожного фонда и инвестиционных проектов Минэкономики, в рамках которых ремонтировали или реконструировали объекты госсобственности.



«Речь идет о сокращении всех расходов на строительство. Это и так называемый дорожный фонд, и фонд регионального развития, который финансировал строительство объектов социальной, гуманитарной инфраструктуры. Это и фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, который преимущественно будет наполняться не за счет средств НБУ, а за счет конфискованного имущества россиян. В целом подход таков, что восстановление в 2024 году будет происходить с помощью доноров и международной помощи. Однако не той, которая поступает в госбюджет, а которую будет привлекать министерство восстановления», — рассказала Роксолана Пидласа.

Роксолана Пидласа. Фото: Верховная Рада

Что предлагают изменить в проекте Госбюджета?

Среди существенных изменений, которые правительство должно учесть при подготовке документа к принятию, глава бюджетного комитета назвала следующие:

увеличить плановые доходы Госбюджета на 9,9 млрд грн (в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№9656-д);

дополнительно сократить расходы на строительство, ремонты и закупки имущества в различных органах власти на почти 1,3 млрд грн;

дополнительно направить 574 млн грн на протезирование для военных;

увеличить расходы на образовательную субвенцию на более 384 млн грн — за счет сокращения капитальных расходов;

увеличить расходы на обеспечение деятельности Высшего совета правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей на 62 млн грн;

сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн грн и направить средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропуска железнодорожного сообщения;

увеличить на 5 млн грн расходы на НСЗУ, работники которой обеспечивают внедрение медицинской реформы;

выделить 376 млн грн на утилизацию твердого ракетного топлива;

дополнительно выделить 100 млн грн на осуществление научных исследований Национальной академией наук.

Во втором чтении Госбюджет-2024 Рада должна принять до 1 декабря. Не исключено, что трансформация главного финансового документа будет существенной, говорят экономисты. Не только до принятия, но и в течение года.



«Даже после того, как Госбюджет-2024 будет окончательно утвержден, что-то мне подсказывает, что 2024-й год мы будем постоянно вносить определенные изменения, искать дополнительные поступления, поскольку может быть так, что та помощь, на которую мы сейчас рассчитываем, в следующем году будет несколько меньше. Нам надо готовиться искать какие-то новые источники поступлений», — считает руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.



Такое мнение разделяет и директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Вопрос внешнего финансирования и вероятность его сокращения он назвал «главным риском» для бюджета 2024 года.



«Если вспомним 2022-й год, то разницу между ожиданием макрофинансовой помощи и тем, что мы физически получили, НБУ перекрывал печатанием денег. За 2022-й год было напечатано 400 млрд грн, собственно «благодаря» им, имеем официальный курс гривны 36,6, а реально — где-то на уровне 38 с хвостиком. На следующий год, если будут проблемы, остается такая опасность. Если не будет должного финансирования, Минфин вынужден будет печатать военные облигации, которые будет выкупать Национальный банк Украины», — пояснил экономист.



Однако, считает он, следующий год мало чем будет отличаться по финансовым показателям от текущего.