Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Буржуйка и Мадонна в подвале. Как выживают жители Авдеевки

Анастасия Волкова
03 ноября 2023, 19:50

Буржуйка и Мадонна в подвале. Как выживают жители Авдеевки

В Авдеевке остается порядка 1500 мирных жителей. Фото: Новости Донбасса В Авдеевке остается порядка 1500 мирных жителей. Фото: Новости Донбасса

Ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной: войска РФ не оставляют своих попыток взять город в кольцо и отрезать от обеспечения. Готовят третью волну штурмов. Участились удары из ствольной и реактивной артиллерии, авиации и минометов. От бесконечных атак страдает гражданская инфраструктура. Сегодня она повреждена более чем на 80 процентов. О том, как выживают оставшиеся в Авдеевке люди — в репортаже «Новостей Донбасса».


Город процветал

Николай — местный житель. Мужчина приехал сюда в далеком 1954 году строить Авдеевский коксохимический завод. Говорит, после Сибири его впечатлила цветущая природа. 

«На тепло приехал, к яблокам. С Севера — там же у нас нет, у нас только морошка да голубика. Тут тихо. Городок. Заработал: купил хату и дачу. Здесь жить, а как выходные — на дачу», — вспоминает Николай.

Поврежденный обстрелами дом в Авдеевке. Фото: Новости Донбасса

И до полномасштабного вторжения, говорит, несмотря на близость линии фронта с 2014 года, город процветал. 

«Красота, выйдешь — хорошо, тихо, нормально, люди на работу собираются, праздники были. Здесь детскую площадку открывали, так весело было, столько детей, хоть и война была. А сейчас всё: лавочки полетели, все полетело, дыра там, дыра там, вон дыра», — вздыхает мужчина. 

Житель Авдеевки Николай. Фото: Новости Донбасса

Подготовка к зиме

Теперь же его дом разнес российский авиаудар. Мужчине повезло, он задолго до этого уже перебрался жить в подвал. Говорит, сделал буржуйку и сейчас занимается заготовкой дров на зиму — их берет с разрушенных балконов.

«Вот труба и вот подвал. Вот дом наш: 18а, а это 18», — показывает руины Николай. 

Когда именно авиаудар уничтожил именно его дом — мужчина точно и не вспомнит. 

«Но бахнуло хорошо, конечно. Аж присыпало немножко. Был в подвале. И вот Тамара моя тоже: была в хате, а потом говорит, как почувствовала —  спустилась в подвал. Я помню, что в 9:15 утра», — делится воспоминаниями мужчина. 

Авдеевка. Фото: Новости Донбасса

Такие обстрелы, добавляет, тут часто. И показывает на соседние дома: там яма от снаряда, там недавно после обстрела потушили очередной пожар. 

Николай также показывает место для рубки дров. Пока днем тепло — здесь же натягивает несколько простыней и обустраивает летнюю душевую. Говорит, ему уже 70 лет, от тяжелой физической работы устает, но выезжать не хочет из-за маленькой пенсии — не верит, что сможет где-то нормально обустроить остаток своей жизни.

Авдеевка. Фото: Новости Донбасса

Мадонна в подвале

Соседка Николая — Тамара — постаралась оборудовать подвал, в котором живет, максимально комфортно. Женщина ведет нас показать, где собираются зимовать. Говорит, отверстие в стене Николая попросила заложить дровами. 

«Я ему говорю: Коля, вот эти дырки заделывай. Оно будет и тепло, и красиво. А топить будем уже другим. А так красиво. И запах, ты слышишь запах? Запах дрова очень хороший имеют», — показывает Тамара.

Жительница Авдеевки Тамара показывает подвал, в котором живет. Фото: Новости Донбасса

Тут есть буржуйка и светильник. Стены подвала она постаралась максимально завесить коврами, на одном из которых — икона. 

«Я ещё делаю места спальные для людей. Может ещё люди придут. Вот одно спальное, это два спальных места для детей. А это у меня Мадонна. Всеми коврами, всеми, что нашла, теми и позакрывала все стены», — говорит женщина. 

Чтобы было теплее, стены подвала обвешены коврами. Фото: Новости Донбасса

Десятки обстрелов каждый день

Авдеевка готовится к третьей волне штурмов со стороны российских войск, город подвергается 40-50 массированным обстрелам ежедневно, заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

«Круглосуточно враг пытается штурмовать наши позиции на Юг, на Север от города. В лобовую они не очень лезут, потому что понимают, там вообще нереально пройти. Ну и, конечно, артиллерия работает круглосуточно. И ствольная, и реактивная артиллерия: и по позициям, и по городу. Очень много авиабомбовых ударов. Максимально было, если я не ошибаюсь, 13 октября — 31 авиабомбовый удар по территории громады. Очень больше разрушения», — рассказывает глава ВА. 

Авдеевка. Фото: Новости Донбасса

В подвалах и убежищах города ещё остаются примерно полторы тысячи местных жителей. У каждого есть запас круп 10-15 килограммов. По-этому завозить гуманитарную помощь в Авдеевку практически прекратили. 

«Частично восстановили вчера-позавчера ввоз гуманитарной помощи. Но массово пока завозить не будем. Во-первых, это безопасность. Во-вторых, в городе все есть: резервы и продуктов питания, гигиены, медицины, ну, ориентировочно, на два-два с половиной месяца точно в городе есть», — объясняет Виталий Барабаш.

Авдеевка. Фото: Новости Донбасса

Читайте также:

Одна из главных битв этого года. Для чего Путину Авдеевка и сможет ли РФ захватить город?

Работает магазин и больница

Получить медицинскую помощь жители Авдеевки могут в городской больнице. Там остаются два врача и четыре медсестры. Хранится в медучреждении и запас лекарств.

«Больница работает. Ну, условно работает. В тех условиях, что можно сделать. Соответственно, и услуги предоставляются условные. Конечно, первая помощь оказывается, если там есть раненые гражданские. Конечно, там есть люди, которые приходят получать лекарства, которые выдаются по рецепту. Даже такие лекарства есть в надлежащем температурном хранении», — говорит начальник военной администрации. 

Авдеевка. Фото: Новости Донбасса

Сегодня в Авдеевке ещё работает магазин, где люди могут рассчитаться карточкой и купить продукты или средства гигиены. Но Виталий Барабаш призывает оставшихся жителей эвакуироваться. Ведь пока что выбраться из Авдеевки гражданским возможно. Как ситуация будет развиваться далее — неизвестно. Из-за массированных атак армии РФ вывозить людей уже выходит не каждый день. Оккупанты получили задание окружить город и не отказываются от своих намерений, несмотря на погодные условия и большие потери. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
АКХЗ Авдеевка
Люди
Виталий Барабаш
Другое
Эвакуация Война Окружение Штурм войска РФ

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:59
Отсутствие логистики и безработица: на оккупированных территориях растет уровень бедности
17:41
В Мариуполе продолжает расти уровень смертности, причина – отсутствие качественной медицины
17:00
Активисты передали привет Илону Маску из оккупированных городов
15:41
В месте расположения оккупантов в Волновахе произошел взрыв
14:23
Британская разведка дала оценку военной ситуации в Украине
11:37
Донецкую область в течение суток обстреливали из «Градов» и артиллерии — ОВА
10:53
Оккупанты нацелились на захват Авдеевского коксохима — Барабаш
10:17
На разминирование в Украине уйдет 757 лет — Time
09:39
После атаки «шахедов» на Харьков к медикам обратились восемь человек — ОВА
09:14
За сутки на Херсонщине из-за обстрелов погиб один человек, четверо ранены — ОВА
08:25
Зимой Россия хочет повторить тактику энергетического террора Украины — СНБО
01:36
Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 ноября
18:22
Еще двое военных ВСУ «осуждены» в плену «ДНР»
14:53
В Херсоне из-за обстрелов отмечаются проблемы с энергоснабжением
12:33
Из-за обстрела в Херсонской области сегодня погиб мужчина — ОВА
11:22
В оккупированном Мариуполе количество погибших может быть в 10 раз больше, чем известно сейчас
10:46
Жилье, которого нет. В Мариуполе пустуют российские новостройки
10:34
«ЛНР» не собирается запускать мобильный интернет без разрешения военных
09:38
В «ЛНР» школьники вместо учебы плетут маскировочные сетки для оккупантов — Лысогор
09:35
«Адская ночь»: Село в Херсонской области обстреляли 40 раз за несколько часов — ОВА
все новости
22:52
Зеленский может прибыть в Израиль на следующей неделе
22:12
В результате пожара в Константиновке погиб мужчина, есть пострадавшая
21:36
Проводил обыски у местных и полиции: житель Луганщины приговорен к 12 лет лишения свободы
20:57
Оккупанты в течение дня обстреливали Никопольский район: пострадал мужчина
20:26
Армия РФ ударила по поселку в Запорожской области: 11 пострадавших, есть повреждения
19:45
В освобожденных громадах Донецкой области восстанавливают разрушенные мосты и дорогу
19:14
Последние жители Степного под Авдеевкой успешно эвакуировались
18:59
Отсутствие логистики и безработица: на оккупированных территориях растет уровень бедности
18:20
Украинские пограничники уничтожили три российских дрона на Запорожском направлении
17:41
В Мариуполе продолжает расти уровень смертности, причина – отсутствие качественной медицины
17:00
Активисты передали привет Илону Маску из оккупированных городов
16:53
В Украине заработал Единый госреестр домашних животных
16:32
В результате обстрела села в Кураховской громаде пострадала женщина
16:10
В России сожгли машину гендиректора ракетного предприятия — ГУР
15:44
Оккупанты ударили по Херсону: есть пострадавшие
15:41
В месте расположения оккупантов в Волновахе произошел взрыв
15:40
Нардеп Николаенко сбил насмерть девушку. Он превысил скорость на более чем 50 км
15:19
Жителю Константиновки грозит пожизненное за работу на агрессора
14:43
Магазин АТБ снова заработал в Доброполье
14:23
Британская разведка дала оценку военной ситуации в Украине
все новости
ВИДЕО
Уничтоженная техника войск РФ под Авдеевкой. Кадр из видео Под Авдеевкой сожгли десятки единиц российской техники
03 ноября, 13:20
Пуск ракет ATACMS. Кадр из видео Появилось видео залпового пуска ракет ATACMS
03 ноября, 11:11
Мариупольские новостройки пустуют. Фото: «Новости Донбасса» Жилье, которого нет. В Мариуполе пустуют российские новостройки
02 ноября, 10:46
Волонтеры привезли горячие обеды в Часов Яр. Фото: Новости Донбасса Остался каждый десятый житель. Как прифронтовой Часов Яр готовится к зиме ►
01 ноября, 16:03
Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ► Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ►
27 октября, 22:55
Украине удалось вернуть еще троих детей из РФ. Фото: Дмитрий Лубинец Украине удалось вернуть еще троих детей
21 октября, 13:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама