Буржуйка и Мадонна в подвале. Как выживают жители Авдеевки

В Авдеевке остается порядка 1500 мирных жителей. Фото: Новости Донбасса

Ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной: войска РФ не оставляют своих попыток взять город в кольцо и отрезать от обеспечения. Готовят третью волну штурмов. Участились удары из ствольной и реактивной артиллерии, авиации и минометов. От бесконечных атак страдает гражданская инфраструктура. Сегодня она повреждена более чем на 80 процентов. О том, как выживают оставшиеся в Авдеевке люди — в репортаже «Новостей Донбасса».







Город процветал

Николай — местный житель. Мужчина приехал сюда в далеком 1954 году строить Авдеевский коксохимический завод. Говорит, после Сибири его впечатлила цветущая природа.



«На тепло приехал, к яблокам. С Севера — там же у нас нет, у нас только морошка да голубика. Тут тихо. Городок. Заработал: купил хату и дачу. Здесь жить, а как выходные — на дачу», — вспоминает Николай.



Поврежденный обстрелами дом в Авдеевке. Фото: Новости Донбасса

И до полномасштабного вторжения, говорит, несмотря на близость линии фронта с 2014 года, город процветал.



«Красота, выйдешь — хорошо, тихо, нормально, люди на работу собираются, праздники были. Здесь детскую площадку открывали, так весело было, столько детей, хоть и война была. А сейчас всё: лавочки полетели, все полетело, дыра там, дыра там, вон дыра», — вздыхает мужчина.



Житель Авдеевки Николай. Фото: Новости Донбасса

Подготовка к зиме

Теперь же его дом разнес российский авиаудар. Мужчине повезло, он задолго до этого уже перебрался жить в подвал. Говорит, сделал буржуйку и сейчас занимается заготовкой дров на зиму — их берет с разрушенных балконов.



«Вот труба и вот подвал. Вот дом наш: 18а, а это 18», — показывает руины Николай.



Когда именно авиаудар уничтожил именно его дом — мужчина точно и не вспомнит.



«Но бахнуло хорошо, конечно. Аж присыпало немножко. Был в подвале. И вот Тамара моя тоже: была в хате, а потом говорит, как почувствовала — спустилась в подвал. Я помню, что в 9:15 утра», — делится воспоминаниями мужчина.



Авдеевка. Фото: Новости Донбасса

Такие обстрелы, добавляет, тут часто. И показывает на соседние дома: там яма от снаряда, там недавно после обстрела потушили очередной пожар.



Николай также показывает место для рубки дров. Пока днем тепло — здесь же натягивает несколько простыней и обустраивает летнюю душевую. Говорит, ему уже 70 лет, от тяжелой физической работы устает, но выезжать не хочет из-за маленькой пенсии — не верит, что сможет где-то нормально обустроить остаток своей жизни.



Авдеевка. Фото: Новости Донбасса

Мадонна в подвале

Соседка Николая — Тамара — постаралась оборудовать подвал, в котором живет, максимально комфортно. Женщина ведет нас показать, где собираются зимовать. Говорит, отверстие в стене Николая попросила заложить дровами.



«Я ему говорю: Коля, вот эти дырки заделывай. Оно будет и тепло, и красиво. А топить будем уже другим. А так красиво. И запах, ты слышишь запах? Запах дрова очень хороший имеют», — показывает Тамара.



Жительница Авдеевки Тамара показывает подвал, в котором живет. Фото: Новости Донбасса

Тут есть буржуйка и светильник. Стены подвала она постаралась максимально завесить коврами, на одном из которых — икона.



«Я ещё делаю места спальные для людей. Может ещё люди придут. Вот одно спальное, это два спальных места для детей. А это у меня Мадонна. Всеми коврами, всеми, что нашла, теми и позакрывала все стены», — говорит женщина.



Чтобы было теплее, стены подвала обвешены коврами. Фото: Новости Донбасса

Десятки обстрелов каждый день

Авдеевка готовится к третьей волне штурмов со стороны российских войск, город подвергается 40-50 массированным обстрелам ежедневно, заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.



«Круглосуточно враг пытается штурмовать наши позиции на Юг, на Север от города. В лобовую они не очень лезут, потому что понимают, там вообще нереально пройти. Ну и, конечно, артиллерия работает круглосуточно. И ствольная, и реактивная артиллерия: и по позициям, и по городу. Очень много авиабомбовых ударов. Максимально было, если я не ошибаюсь, 13 октября — 31 авиабомбовый удар по территории громады. Очень больше разрушения», — рассказывает глава ВА.



Авдеевка. Фото: Новости Донбасса

В подвалах и убежищах города ещё остаются примерно полторы тысячи местных жителей. У каждого есть запас круп 10-15 килограммов. По-этому завозить гуманитарную помощь в Авдеевку практически прекратили.



«Частично восстановили вчера-позавчера ввоз гуманитарной помощи. Но массово пока завозить не будем. Во-первых, это безопасность. Во-вторых, в городе все есть: резервы и продуктов питания, гигиены, медицины, ну, ориентировочно, на два-два с половиной месяца точно в городе есть», — объясняет Виталий Барабаш.



Авдеевка. Фото: Новости Донбасса

Работает магазин и больница

Получить медицинскую помощь жители Авдеевки могут в городской больнице. Там остаются два врача и четыре медсестры. Хранится в медучреждении и запас лекарств.



«Больница работает. Ну, условно работает. В тех условиях, что можно сделать. Соответственно, и услуги предоставляются условные. Конечно, первая помощь оказывается, если там есть раненые гражданские. Конечно, там есть люди, которые приходят получать лекарства, которые выдаются по рецепту. Даже такие лекарства есть в надлежащем температурном хранении», — говорит начальник военной администрации.



Авдеевка. Фото: Новости Донбасса

Сегодня в Авдеевке ещё работает магазин, где люди могут рассчитаться карточкой и купить продукты или средства гигиены. Но Виталий Барабаш призывает оставшихся жителей эвакуироваться. Ведь пока что выбраться из Авдеевки гражданским возможно. Как ситуация будет развиваться далее — неизвестно. Из-за массированных атак армии РФ вывозить людей уже выходит не каждый день. Оккупанты получили задание окружить город и не отказываются от своих намерений, несмотря на погодные условия и большие потери.