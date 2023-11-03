Буржуйка та Мадонна у підвалі. Як виживають жителі Авдіївки

В Авдіївці залишається близько 1500 мирних мешканців. Фото: Новини Донбасу

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою: війська РФ не залишають своїх спроб взяти місто в кільце та відрізати від забезпечення. Готують третю хвилю штурмів. Почастішали удари зі ствольної та реактивної артилерії, авіації та мінометів. Від нескінченних атак страждає громадянська інфраструктура. Сьогодні вона пошкоджена більш ніж на 80 відсотків. Про те, як виживають люди, які залишилися в Авдіївці, — у репортажі «Новин Донбасу».







Місто процвітало

Микола — місцевий житель. Чоловік приїхав сюди в далекому 1954 році будувати Авдіївський коксохімічний завод. Говорить, після Сибіру його вразила квітуча природа.



«На тепло приїхав до яблук. З Півночі — там же у нас немає, у нас тільки морошка та лохина. Тут тихо. Містечко. Заробив: купив хату та дачу. Тут жити, а як вихідні — на дачу», — згадує Микола.



Пошкоджений обстрілом будинок в Авдіївці. Фото: Новини Донбасу

І до повномасштабного вторгнення, каже, незважаючи на близькість лінії фронту з 2014 року, місто процвітало.



«Краса, вийдеш — добре, тихо, нормально, люди на роботу збираються, свята були. Тут дитячий майданчик відкривали, так було весело, стільки дітей, хоч і війна була. А зараз все: лавочки полетіли, все полетіло, діра там, діра там, онде діра», — зітхає чоловік.



Мешканець Авдіївки Микола. Фото: Новини Донбасу

Підготовка до зими

Тепер же його дім розніс російський авіаудар. Чоловікові пощастило, він задовго до цього вже перейшов жити у підвал. Каже, зробив буржуйку і зараз займається заготівлею дров на зиму — їх бере зі зруйнованих балконів.



«Ось труба та ось підвал. Ось наш дім: 18а, а це 18», — показує руїни Микола.



Коли саме авіаудар знищив його будинок, чоловік точно й не згадає.



«Але бахнуло добре, звичайно. Аж присипало трохи. Був у підвалі. І ось Тамара моя теж: була в хаті, а потім каже, як відчула — спустилася до підвалу. Я пам'ятаю, що о 9:15 ранку», — ділиться спогадами чоловік.



Авдіївка. Фото: Новини Донбасу

Такі обстріли, додає, бувають часто. І показує на сусідні будинки: там яма від снаряда, там нещодавно після обстрілу загасили чергову пожежу.



Микола також показує місце для рубки дров. Поки вдень тепло — тут натягує кілька простирадл і облаштовує літню душову. Каже, йому вже 70 років, від важкої фізичної роботи втомлюється, але виїжджати не хоче через маленьку пенсію — не вірить, що зможе десь нормально облаштувати решту свого життя.



Авдіївка. Фото: Новини Донбасу

Мадонна у підвалі

Сусідка Миколи — Тамара — постаралася обладнати підвал, де живе, максимально комфортно. Жінка веде нас показати, де збираються зимувати. Каже, отвір у стіні Миколу попросила закласти дровами.



«Я йому кажу: Колю, ось ці дірки закрий. Воно буде і тепло, і гарно. А топити будемо вже іншим. А так гарно. І запах, ти чуєш запах? Запах дрова дуже добрий мають», — показує Тамара.



Мешканка Авдіївки Тамара показує підвал, у якому мешкає. Фото: Новини Донбасу

Тут є буржуйка та світильник. Стіни підвалу вона намагалася максимально завісити килимами, на одному з яких — ікона.



«Я ще роблю спальні місця для людей. Може, ще люди прийдуть. Ось одне спальне, це два спальних місця для дітей. А це в мене Мадонна. Всіма килимами, всіма, що знайшла, тими й позакривала всі стіни», — каже жінка.



Щоб було тепліше, стіни підвалу обвішані килимами. Фото: Новини Донбасу

Десятки обстрілів щодня

Авдіївка готується до третьої хвилі штурмів з боку російських військ, місто зазнає 40-50 масованих обстрілів щодня, заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.



«Цілодобово ворог намагається штурмувати наші позиції на Південь, на Північ від міста. У лобову вони не дуже лізуть, бо розуміють, що там взагалі нереально пройти. Ну і, звісно, ​​артилерія працює цілодобово. І ствольна, і реактивна артилерія: і по позиціях, і по місту. Дуже багато авіабомбових ударів. Максимально було, якщо я не помиляюся, 13 жовтня — 31 авіабомбовий удар територією громади. Дуже великі руйнування», — розповідає глава ВА.



Авдіївка. Фото: Новини Донбасу

У підвалах та укриттях міста ще залишаються приблизно півтори тисячі місцевих мешканців. У кожного є запас круп 10-15 кілограмів. Тому завозити гуманітарну допомогу в Авдіївку практично припинили.



«Частково відновили вчора-позавчора ввезення гуманітарної допомоги. Але масово поки що завозити не будемо. По-перше, це безпека. По-друге, у місті все є: резерви і продуктів харчування, гігієни, медицини, ну, орієнтовно, на два-два з половиною місяці точно у місті є», — пояснює Віталій Барабаш.



Авдіївка. Фото: Новини Донбасу

Працює магазин та лікарня

Отримати медичну допомогу мешканці Авдіївки можуть у міській лікарні. Там залишаються два лікарі та чотири медсестри. Зберігається в медустанові та запас ліків.



«Лікарня працює. Ну умовно працює. За тих умов, що можна зробити. Відповідно, і послуги надаються умовні. Звісно, ​​перша допомога надається, якщо там є поранені цивільні. Звичайно, там є люди, які приходять отримувати ліки, що видаються за рецептом. Навіть такі ліки є у належному температурному зберіганні», — каже начальник військової адміністрації.



Авдіївка. Фото: Новини Донбасу

Сьогодні в Авдіївці ще працює магазин, де люди можуть розрахуватися карткою та купити продукти чи засоби гігієни. Але Віталій Барабаш закликає мешканців евакуюватися. Адже поки що вибратися з Авдіївки цивільним можна. Як ситуація розвиватиметься далі — невідомо. Через масовані атаки армії РФ вивозити людей вже виходить не щодня. Окупанти отримали завдання оточити місто і не відмовляються від своїх намірів, незважаючи на погодні умови та великі втрати.