Пропаганда вместо культуры. На что получают гранты от Путина на захваченных территориях

Российский президентский фонд поддерживает пропагандистские и провоенные проекты на захваченных территориях. Фото: Михаил Климентьев /пресс-служба президента РФ

Российский президентский фонд культурных инициатив выделил 1,6 миллиарда рублей на патриотические, а, по факту, пропагандистские и провоенные проекты по всей стране, в том числе на захваченных территориях Украины. Был проведен специальный конкурс в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, желающие могли представить свои проекты. Многие из них уже стартовали.



Территории, подконтрольные группировке «ДНР», вошли в топ-10 регионов, которые получили грантовую поддержку на реализацию культурных инициатив. Об этом радостно отчиталась пресс-служба так называемого «министерства культуры "ДНР"».



«Выражаю благодарность всем, кто принял участие в грантовом конкурсе и стал победителем. Для учреждений культуры республики и деятелей культуры участие в грантовых конкурсах — прекрасная возможность получать дополнительные средства для реализации творческих проектов», — заявил так называемый «и. о. министра культуры "ДНР"» Михаил Желтяков.



«Новости Донбасса» проанализировали гранты, которые получили на захваченных Россией территориях Украины.



Изначально фонд культурных инициатив занимался поддержкой талантливых людей, но после полномасштабного российского вторжения там появились отдельные спецконкурсы для патриотических проектов разных направлений. Например, одно из них называется «Мы вместе»:



«Проекты, направленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство. Инициативы, способствующие развитию межкультурных связей, усилению чувства общности и единства. Проекты о подвиге и героизме, самопожертвовании и отваге».



Подать заявки на конкурс могли коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения. В состав координационного совета входит Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ. По сути, он курирует захваченные Россией территории Украины.



Уроки Донбасса от шахтерской дочери

Победило 5 проектов, представленных от оккупированных территорий Донецкой области на конкурсе. Общая сумма грантов — чуть больше 39 миллионов рублей. Реализация проектов предполагает софинансирование из местных бюджетов.



Самый большой грант — почти 16 миллионов рублей — получил проект под названием «Оркестр непокоренных» от Донецкой региональной общественной организации «Союз концертных деятелей Донбасса». Этой организацией руководит Александр Парецкий — оперный певец, директор Донецкой филармонии и бывший так называемый «министр министерства культуры "ДНР"». В 2021 году Украина ввела против него санкции.



Проект «Оркестр непокоренных» предполагает гастроли Донецкой филармонии по 14 городам: Саранск, Альметьевск, Набережные Челны, Ижевск, Воткинск, Пермь, Киров, Кострома, Вологда, Тула, Липецк, Ростов-на-Дону и оккупированный Мариуполь. Исполнять планируют российских классических композиторов. В заявке цель данной инициативы обосновывается, естественно, в духе присущего России военного патриотизма:



«Знает ли мир, что в условиях боевых действий, многолетних обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины в Донбассе продолжали работать филармония, театры, библиотеки, музеи, дворцы культуры, школы искусств? Проект #ОРКЕСТРНЕПОКОРЁННЫХ продемонстрирует жителям крупных городов России, что Донбасс — это не только танки артиллерия, но ещё и высокое искусство».



Проект «Оркестр непокоренных». Фото: filarm.ru

Чуть более 13 миллионов рублей гранта получил проект «Шахтерская дочь». Это спектакль по мотивам поэмы донецкой поэтессы Анны Ревякиной. С марта 2023 года она представляет группировку «ДНР» в общественной палате РФ. Сюжет спектакля «Шахтерская дочь» описывает события на Донбассе в 2014–2015 годах.



«Спектакль отразит традиционные семейные и нравственные ценности России. Поэт Анна Ревякина создала героический образ девушки-снайпера из Донецка. Нам кажется важным донести до театрального зрителя историю о судьбе девчонок, вставших на защиту родной земли, родного дома на Донбассе», — говорится в заявке.



Со спектаклем «Шахтерская дочь» Донецкий республиканский академический молодежный театр планирует отправиться на гастроли в оккупированные Донецк и Луганск, Брянскую, Челябинску, Московскую, Новосибирскую, Свердловскую, Ростовскую и Ярославскую области, в Краснодарский край и аннексированный Крым.



Заявитель проекта — индивидуальный предприниматель некто Роман Смотров. Свое ИП он зарегистрировал в марте 2023 года, вид деятельности — исполнительские искусства. Также Роман Смотров является основателем школы танцев Trance Dance.



9 миллионов 700 тысяч рублей фонд культурных инициатив выделил на создание цикла документальных фильмов для «противостояния западной русофобской пропаганде» в рамках проекта «Уроки Донбасса» (заявитель ООО «Донбасс продакшн»). Предполагается, что будут сняты и размещены на онлайн-платформах 6 фильмов хронометражем не менее 38 минут о героях так называемой «специальной военной операции». Целевая аудитория — школьники и студенты.



«Важно также показать историю подвигов, самоотверженности российских участников СВО, вызвать чувство гордости за наших героических соотечественников, а также желание стать сопричастным: участие в сборе гуманитарной помощи, психологическая поддержка, уважение защитников Отечества», — говорится в заявке.



530 тысяч рублей от фонда культурных инициатив получила Волновахская центральная районная библиотека на издание литературного сборника авторов Волновахского района под названием «С новой строки». В начале российского полномасштабного вторжения в Украину город Волноваха сильно пострадал от обстрелов, до сих пор нет данных о количестве погибших жителей из-за того, что территория оккупирована. Сейчас российская армия продолжает штурмы города Угледар, который входит в состав Волновахского района. Заявители планируют с помощью литературного сборника воспитать у читателей любовь к «большой Родине».

Луганск (не)выходит из культурного вакуума?

Что касается группировки «ЛНР», то там с одобренными культурными инициативами все оказалось очень скромно. Всего было одобрено два проекта на сумму чуть меньше 2,5 миллиона рублей, и от них так сильно не сквозит оголтелым патриотизмом, если сравнивать с тем же Донецком.



1 миллион 777 тысяч рублей фонд культурных инициатив выделил на развитие творческого потенциала у школьников 8-11 классов из городов Алчевск, Перевальск, Стаханов, Брянка, Краснодон, Молодогвардейск, Свердловск, Счастье, Металлист в рамках проекта «Территория талантов». И по его завершению — итоговый концерт в Луганске.

Проект «Территория талантов» в Стаханове. Фото: «Администрация Стаханова»

«Яркие массовые мероприятия культурной жизни — редкость, жители лишены разнообразного культурного досуга, испытывают культурный голод», — говорится в заявке.



Почти 700 тысяч рублей было выделено на Фестиваль возрождения родного края «Сердце Донбасса». Его цель — объединить творческих предпринимателей в так называемой «ЛНР» для того, чтобы наконец-то войти в «единое культурно-образовательное, просветительское пространство Российской Федерации». Предполагается, что должен был произойти «обмен опытом и возрождение культурного национального кода». Заявитель и организатор — ОО «Союз женщин Донбасса».

Молодежь на информационном фронте

Оккупированные Россией территории Запорожской и Херсонской областей заявки на получение грантов от фонда культурных инициатив не отправляли. Их нет в списке перечисленных регионов. Но проекты в аннексированном Крыму в той или иной мере имеют к ним отношение и в основном их целевая аудитория — школьники и студенты.



Так, 9,3 миллиона рублей было выделено на творческую лабораторию популяризации общероссийского единства в новых регионах РФ под названием «Имена героев. Новороссия». География проекта — оккупированные Мелитополь, Геническ, Мариуполь, Луганск, Симферополь.



Планируется создание пропагандистского документального сериала из 10 серий о так называемых «героях Новороссии прошлого и будущего» с активным привлечением школьников и студентов.



«Молодежь будет сама собирать материал, писать сценарии, помогать в съемках в качестве волонтеров, а затем оказывать содействие при проведении показов в своих регионах. Инструменты сравнительного анализа (было и стало) для отражение качественных улучшений Крыма в составе России по сравнению с прошлым периодом в составе Украины», — говорится в заявке.



Почти 9 миллионов рублей выделено на проведение детской онлайн-лиги КВН, в которой принимают участие и команды из оккупированных территорий Херсонской области и так называемой «ДНР». Проект называется «Скинь посмеяться!» и предполагает проведение онлайн-соревнований.



«В. В. Путин подчёркивал, что высокая доступность Интернета должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан», — говорится в заявке.

«Скинь посмеяться!». Фото: страница проекта во «ВКонтакте»

Кроме того, в Крыму уже, судя по всему, стартовал проект медиашколы «Кузница воинов информационного пространства». На него фонд культурных инициатив выделил 4,4 миллиона рублей. Предполагается, что молодые люди будут изучать, как повысить качество контента в Интернете, направленного на «поддержку защитников страны в ходе СВО, а также противостояния западным информационным пропагандистским каналам». Таким образом, с помощью «правильного контента» планируется «мотивировать граждан России на Победу».



«Поэтому крайне важно осознанно и с должным контролем формировать тот контент и информационный фон, который нацелен на Победу!» — говорится в заявке.