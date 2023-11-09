Пропаганда замість культури. На що отримують гранти від Путіна на захоплених територіях

Російський президентський фонд підтримує пропагандистські та провоєнні проекти на захоплених територіях. Фото: Михайло Климентьєв / прес-служба президента РФ

Російський президентський фонд культурних ініціатив виділив 1,6 мільярда рублів на патріотичні, а за фактом пропагандистські та провоєнні проєкти по всій країні, у тому числі на захоплених територіях України. Було проведено спеціальний конкурс у сфері культури, мистецтва та креативних індустрій, бажаючі могли подати свої проєкти. Багато які з них вже стартували.



Території, підконтрольні угрупованню «ДНР», увійшли до топ-10 регіонів, які отримали грантову підтримку на реалізацію культурних ініціатив. Про це радісно відзвітувала прес-служба так званого міністерства культури «ДНР».



«Висловлюю подяку всім, хто взяв участь у грантовому конкурсі та став переможцем. Для закладів культури республіки та діячів культури участь у грантових конкурсах — чудова можливість отримувати додаткові кошти для реалізації творчих проєктів», — заявив так званий «в. о. міністра культури "ДНР"» Михайло Желтяков.



«Новини Донбасу» проаналізували гранти, які отримали на захоплених Росією територіях України.



Спочатку фонд культурних ініціатив займався підтримкою талановитих людей, але після повномасштабного російського вторгнення там з'явилися окремі спецконкурси для патріотичних проєктів різних напрямків. Наприклад, одне з них називається «Ми разом»:



«Проєкти, спрямовані на інтеграцію Донбасу та звільнених територій у єдиний культурно-освітній, просвітницький та цивілізаційний простір. Ініціативи, що сприяють розвитку міжкультурних зв'язків, посилення почуття спільності та єдності. Проєкти про подвиг і героїзм, самопожертву та відвагу».



Подати заявки на конкурс могли комерційні та некомерційні організації, індивідуальні підприємці та муніципальні установи. До складу координаційної ради входить Сергій Кирієнко, перший заступник керівника Адміністрації президента РФ. По суті, він займається захопленими Росією територією України.



Уроки Донбасу від шахтарської дочки

Перемогло 5 проєктів , представлених від окупованих територій Донецької області на конкурсі. Загальна сума грантів — трохи більше 39 мільйонів рублів. Реалізація проєктів передбачає співфінансування з місцевих бюджетів.



Найбільший грант — майже 16 мільйонів рублів — отримав проєкт під назвою «Оркестр непокорених» від Донецької регіональної громадської організації «Союз концертних діячів Донбасу». Цією організацією керує Олександр Парецький — оперний співак, директор Донецької філармонії та колишній так званий «міністр міністерства культури "ДНР"». 2021 року Україна ввела проти нього санкції.



проєкт «Оркестр непокорених» передбачає гастролі Донецької філармонії 14 містами: Саранськ, Альметьевськ, Набережні Човни, Іжевськ, Воткінськ, Перм, Кіров, Кострома, Вологда, Тула, Липецьк, Ростов-на-Дону та окупований Маріуполь. Виконувати планують роботи російських класичних композиторів. У заявці ціль цієї ініціативи обгрунтовується, природно, на кшталт властивого Росії військового патріотизму:



«Чи знає світ, що за умов бойових дій, багаторічних обстрілів з боку озброєних формувань України на Донбасі продовжували працювати філармонія, театри, бібліотеки, музеї, палаци культури, школи мистецтв? Проєкт #ОРКЕСТРНЕПІДКОРЕНИХ продемонструє мешканцям великих міст Росії, що Донбас — це не лише танки артилерія, а ще й високе мистецтво».



Проєкт «Оркестр непокорених». Фото: filarm.ru

Трохи більше ніж 13 мільйонів рублів гранту отримав проєкт «Шахтарська дочка». Це вистава за мотивами поеми донецької поетеси Анни Ревякіної. З березня 2023 року вона представляє угруповання «ДНР» у громадській палаті РФ. Сюжет вистави «Шахтарська дочка» описує події на Донеччині у 2014–2015 роках.



«Спектакль відобразить традиційні сімейні та моральні цінності Росії. Поет Ганна Ревякіна створила героїчний образ дівчини-снайпера із Донецька. Нам здається важливим донести до театрального глядача історію про долю дівчат, які стали на захист рідної землі, рідного дому на Донбасі», — йдеться у заявці.



Зі виставою «Шахтарська дочка» Донецький республіканський академічний молодіжний театр планує вирушити на гастролі в окуповані Донецьк та Луганськ, Брянську, Челябінську, Московську, Новосибірську, Свердловську, Ростовську та Ярославську області, до Краснодарського краю та анексованого Криму.



Заявник проєкту — індивідуальний підприємець Роман Смотров. Своє ІП він зареєстрував у березні 2023 року, вид діяльності — виконавські мистецтва. Також Роман Смотров є засновником школи танців Trance Dance.



9 мільйонів 700 тисяч рублів фонд культурних ініціатив виділив на створення циклу документальних фільмів для «протистояння західній русофобській пропаганді» у межах проєкту «Уроки Донбасу» (заявник ТОВ «Донбас продакшн»). Передбачається, що буде знято та розміщено на онлайн-платформах 6 фільмів хронометражем не менше 38 хвилин про героїв так званої «спеціальної військової операції». Цільова аудиторія — школярі та студенти.



«Важливо також показати історію подвигів, самовідданості російських учасників СВО, викликати почуття гордості за наших героїчних співвітчизників, а також бажання стати причетним: участь у збиранні гуманітарної допомоги, психологічна підтримка, повага до захисників Вітчизни», — йдеться у заявці.



530 тисяч рублів від фонду культурних ініціатив отримала Волноваська центральна районна бібліотека на видання літературної збірки авторів Волноваського району під назвою «З нового рядка». На початку російського повномасштабного вторгнення в Україну місто Волноваха сильно постраждало від обстрілів, досі немає даних про кількість загиблих мешканців через те, що територію окуповано. Наразі російська армія продовжує штурми міста Вугледар, яке входить до складу Волноваського району. Заявники планують за допомогою літературної збірки виховати у читачів любов до «великої Батьківщини».

Луганськ (не) виходить із культурного вакууму?

Щодо угруповання «ЛНР», то там із схваленими культурними ініціативами все виявилося дуже скромно. Усього було схвалено два проєкти на суму трохи менше 2,5 мільйона рублів, і від них так сильно не віє шалений патріотизм, якщо порівнювати з тим же Донецьком.



1 мільйон 777 тисяч рублів фонд культурних ініціатив виділив на розвиток творчого потенціалу у школярів 8-11 класів із міст Алчевськ, Перевальськ, Стаханов, Брянка, Краснодон, Молодогвардійськ, Свердловськ, Щастя, Металіст у рамках проєкту «Територія талантів». І на його завершення — підсумковий концерт у Луганську.

Проєкт «Територія талантів» у Стаханові. Фото: «Адміністрація Стаханова»

«Яскраві масові заходи культурного життя — рідкість, мешканці позбавлені різноманітного культурного дозвілля, зазнають культурного голоду», — йдеться у заявці.



Майже 700 тисяч рублів було виділено на Фестиваль відродження рідного краю «Серце Донбасу». Його мета — об'єднати творчих підприємців у так званій «ЛНР» для того, щоб нарешті увійти до «єдиного культурно-освітнього, просвітницького простору Російської Федерації». Передбачається, що мав відбутися «обмін досвідом та відродження культурного національного коду». Заявник та організатор — ГО «Союз жінок Донбасу».

Молодь на інформаційному фронті

Окуповані Росією території Запорізької та Херсонської областей заявки на отримання грантів від фонду культурних ініціатив не надсилали. Їх немає у списку перерахованих регіонів. Але проєкти в анексованому Криму тією чи іншою мірою мають до них відношення і здебільшого їхня цільова аудиторія — школярі та студенти.



Так, 9,3 мільйона рублів було виділено на творчу лабораторію популяризації загальноросійської єдності у нових регіонах РФ під назвою «Імена героїв. Новоросія». Географія проєкту — окуповані Мелітополь, Генічеськ, Маріуполь, Луганськ, Сімферополь.



Планується створення пропагандистського документального серіалу з 10 серій про так званих «герої Новоросії минулого та майбутнього» з активним залученням школярів та студентів.



«Молодь сама збиратиме матеріал, писатиме сценарії, допомагатиме у зйомках як волонтери, а потім сприятиме при проведенні показів у своїх регіонах. Інструменти порівняльного аналізу (було й стало) для відображення якісних покращень Криму у складі Росії порівняно з минулим періодом у складі України», — йдеться у заявці.



Майже 9 мільйонів рублів виділено на проведення дитячої онлайн-ліги КВК для тих, у якій беруть участь і команди з окупованих територій Херсонської області та так званої «ДНР». Проєкт називається «Скинь посміятися!» і передбачає проведення онлайн-змагань.



«В.В. Путін наголошував, що висока доступність Інтернету має стати конкурентною перевагою Росії та наших громадян», — йдеться у заявці.

«Скинь посміятися!». Фото: сторінка проєкту у «ВКонтакті»

Крім того, у Криму вже, судячи з усього, стартував проєкт медіашколи «Кузня воїнів інформаційного простору». На нього фонд культурних ініціатив виділив 4,4 мільйона рублів. Передбачається, що молоді люди вивчатимуть, як підвищити якість контенту в Інтернеті, спрямованого на «підтримку захисників країни в ході СВО, а також протистояння західним інформаційним пропагандистським каналам». Таким чином, за допомогою «правильного контенту» планується «мотивувати громадян Росії на Перемогу».



«Тому вкрай важливо усвідомлено і з належним контролем формувати той контент та інформаційне тло, яке націлене на Перемогу!» — йдеться у заявці.