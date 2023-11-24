Пушилин провел пресс-конференцию с фейковыми иностранными журналистами. Кто они на самом деле?

«Иностранные журналисты» на встрече с Пушилиным. Кадр из видео

На днях глава группировки «ДНР» Денис Пушилин отчитался об очередном десанте так «иностранных журналистов из разных уголков мира», которые приехали к нему на пресс-конференцию в захваченный Россией Донецк.



«Готовы показать, что сейчас происходит объективно. Все, что интересно и кому интересно мы готовы показать. Мы достаточно открыты», — заявил Денис Пушилин.



Испания, Исландия, Перу, Финляндия, Турция, Нидерланды, Индия — из этих стран, как заявляют российские СМИ, прибыли журналисты, чтобы якобы «показать правду» о том, что происходит на оккупированных территориях.



«Новости Донбасса» попытались идентифицировать этих людей, чтобы понять, действительно ли это так. И как оказалось, эти журналисты давно и плотно сотрудничают с оккупационными властями группировок «ДНР», «ЛНР» и Кремлем. И, по сути, из-за границы они не приезжали. Подробности — в нашем материале.

Кто эти люди

«Столько времени убивают, бомбят. Убитые дети на "Аллее ангелов". За это Запад огромную цену заплатит и люди Донбасса действительно очень сильные, потому что столько времени терпели», — говорит мужчина.



Это гражданин Финляндии Кости Микаэл Хейсканен, выходец из российско-финской семьи, который родился в Санкт-Петербурге и, вероятно, на данный момент там проживает. Основной вид его деятельности — тревел-журналистика.

Кости Микаэл Хейсканен финский «журналист», который родился в Санкт-Петербурге. Фото: Кадр из видео

Он член Travel Media Club и амбассадор Туристического кластера Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа. В интернете можно найти публикации Хейсканена — это заметки о каких-то праздниках и туризме, также он издавал туристические гиды про Санкт-Петербург на финском языке.



Указано, что он специальный корреспондент новостного сайта «Современная Финляндия», но публикаций его авторства мы не нашли. Если вбить в Google имя Хайсканена на финском, первые ссылки будут вести на русскоязычные сайты.



О своей поездке на оккупированную территорию Донецкой области Кости пишет только в своем не очень популярном твиттере, который ведет на финском языке. Хайсканен побывал в Мариуполе — пофотографировал восстановление города Россией, который она сама же и разрушила.



Так же он опубликовал пост про «Аллею Ангелов» в Донецке. Это мемориал погибшим на Донбассе детям, чьи смерти группировка «ДНР» и Россия приватизировали и в том числе использовали для оправдания полномасштабного вторжения в Украину.



Следующий так называемый «иностранный журналист» — Хаукур Хокссон. Якобы он прибыл из Исландии, но на самом деле — из Москвы. В России живет, по его же словам с 1990 года.

Хаукур Хокссон «иностранный журналист» из Исландии. Фото: Кадр из видео

«Я учился в советском союзе 2 года, потом в РФ. В институте имени Пушкина, а потом в МГУ», — рассказывает Хаукур Хокссон.



Хокссона представляют как московского корреспондента Исландского радио САГА. Он засветился еще в 2020 году на большой пресс-конференции Владимира Путина. Представившись как журналист из Исландии, Хокссон восхитился «открытостью российского лидера» и спросил, в чем секрет личного счастья.



Позже журналисты выяснили, что он работал в российском издании «Федеральное агентство новостей», которое входило в медиагруппу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Под именем Хокссона выходили статьи, например, о том, что США разрабатывают биооружие. Также он фотографировался с бюстом Сталина и ходил на бессмертный полк.



Из Турции на пресс-конференцию к Денису Пушилину якобы приехали целых два журналиста. Один из них — Окай Депрем, корреспондент турецкого информагентства Evrensel и medya gunlugu.

Окай Депрем, корреспондент турецкого информагентства «Evrensel». Фото: Кадр из видео

Сообщается, что он многие годы живет в Донецке. Несколько раз был так называемым «иностранным наблюдателем» на выборах в группировках «ДНР» и «ЛНР». Украина наложила на Депрема санкции.



Он является соавтором книги «Владимир Владимирович Путин: лидер, поставивший Россию на ноги». Очевидно, Окай Депрем в Донецке прижился и ведет там активную социальную жизнь. Так, например, его сделали членом жюри местного конкурса «Мой ласковый и нужный зверь».



Это премия, которую присуждают животным на особые заслуги. Что касается журналистского творчества, то Окай Депрем пишет абсолютно пророссийские статьи и ведет свой телеграм-канал под названием – «Турецкий журналист на СВО, Донбассе и Новой Территории».



Его соотечественник — Киран Джем. Подконтрольные группировке «ДНР» СМИ называют его турецким блогером.



«Становится лучше. Очень много всего изменилось в городе Донецке и Мариуполе. Администрация действительно очень быстро и эффективно работает. И дома построили», — подчеркивает так называемый блогер Киран Джем.

Киран Джем. Кадр из видео

Судя по всему, Киран Джем живет в Москве и путешествует по России. И оттуда пишет для турецкой публики пророссийские статьи.



«Изменился взгляд турецкого народа. Они говорят, что да, Россия права. Потому что они тоже уже по факту увидели, что творит Украина», — убежден Киран Джем.



Киран Джем, вероятно, даже побывал вблизи линии фронта и фотографировался с вооруженными российскими военными.

Киран Джем на Донбассе. Фото из его телеграм-канала

На одном из сайтов для русскоязычных жителей Испании появилась статья о том, что журналист старейшей испанской газеты El Pais Кристиан Сэгура якобы тоже присутствовал на пресс-конференции у главаря группировки «ДНР» Дениса Пушилина.



Мы не увидели на видео и фото с данного мероприятия человека, похожего на Кристиана Сэгура, поэтому отправили в редакцию газеты El Pais письмо с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что их спецкорреспондент был на оккупированной территории и общался с Денисом Пушилиным.



Также на видео с пресс-конференции удалось идентифицировать Вадима Алексеева — уроженца и гражданина Латвии, но при этом жителя Москвы. Он ведет телеграм-канала «Русский дневник» по всем канонам российской пропаганды.

Вадим Алексеев — уроженец Латвии, но при этом житель Москвы. Фото: Кадр из видео

Там он, кстати, показал фото с застолья так называемых «иностранных журналистов» уже после пресс-конференции. А со своей поездки на Донбасс сразу, вероятно, отправился в студию телеканала «Звезда», где рассказал, что якобы встречался с пленными украинскими военными. В целом, Вадим Алексеев завсегдатай российских пропагандистских шоу.



«Это необразованные люди, это бедные необразованные люди», — утверждает Алексеев.



А четыре года назад Вадим Алексеев был блогером — вел небольшой ютуб-канал о литературе, поэзии и искусстве.



Так же там присутствовал так называемый «итальянский журналист» Лучиди Андреа, который побывал на разрушенном меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Он уроженец Италии, но, как сообщают наши источники, проживает на оккупированной территории Луганской области.

«Итальянский журналист» Лучиди Андреа. Фото: Кадр из видео

Лучиди Андреа активно ведет социальные сети и повторяет тезисы российской пропаганды. Весной 2023 года на это обратил внимание Запорожский центр расследований после того, как Лучиди опубликовал видео из оккупированного Мариуполя.



Получается, что все эти так называемые «иностранные журналисты» на самом деле живут либо в России, либо на оккупированной территории Украины.

Для чего этих «журналистов» собрали у Пушилина

И как бы ни важничал Денис Пушилин, говоря о том, что эти люди приехали из разных уголков мира, чтобы посмотреть, что происходит на Донбассе — на самом деле это манипуляция. Чтобы показать некую легитимизацию, подтвержденную якобы независимыми международными экспертами.



«Появились эти люди со странной репутацией, странными биографиями, которые никакие СМИ не представлялись как правило. Если это действительно какие-то иностранцы, то это, как правило, полные маргиналы, для которых это шанс заработать денег, получить какую-то известность и так далее. Ну, либо действительно уже ряженые, то есть какие-то местные российские люди с иностранными корнями или фамилиями», — объясняет политический аналитик Константин Скоркин.



По словам эксперта, этот обман направлен в несколько сторон. Пропаганда хочет ввести в заблуждение как самих россиян, так и жителей оккупированных территорий, и еще русскоязычных жителей зарубежья в придачу.



«Для внутрироссийских новостей это тоже заграница, потому что показывает, что Россия как бы не в изоляции. Что на самом деле все прогрессивные силы мира только и делают, что сочувствуют Путину и полностью одобряют его действия против Украины», — отмечает Скоркин.



Политический аналитик считает, что это также попытка воздействовать на международного зрителя. Все эти люди постоянно являются героями пропагандистских роликов «Раша тудей». Именно поэтому их кормят, поят, платят им деньги, чтобы они имитировали картинку международной поддержки российской политики.