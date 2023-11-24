Пушилін провів пресконференцію із фейковими іноземними журналістами. Хто вони насправді?

Так звані журналісти на зустрічі із Пушиліним. Кадр із відео

Днями голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін прозвітував про черговий десант так званих «іноземних журналістів з різних куточків світу», які приїхали до нього на пресконференцію до Донецька, захопленого Росією.



«Готові показати, що зараз відбувається об'єктивно. Все, що цікаво і кому цікаво, ми готові показати. Ми досить відкриті», — заявив Денис Пушилін.



Іспанія, Ісландія, Перу, Фінляндія, Туреччина, Нідерланди, Індія — із цих країн, як заявляють російські ЗМІ, прибули журналісти, щоб нібито «показати правду» про те, що відбувається на окупованих територіях.



«Новини Донбасу» спробували ідентифікувати цих людей, щоб зрозуміти, чи це дійсно так. І як виявилося, ці журналісти давно і щільно співпрацюють з окупаційною владою угруповань «ДНР», «ЛНР» та Кремлем. І, власне, з-за кордону вони не приїжджали. Подробиці — у нашому матеріалі.

Хто ці люди

«Стільки часу вбивають, бомблять, убиті діти на "алеї ангелів". За це Захід величезну ціну заплатить і люди Донбасу справді дуже сильні, бо стільки часу терпіли», — зазначає чоловік.



Це громадянин Фінляндії Кості Мікаел Хейсканен, виходець із російсько-фінської родини, який народився у Санкт-Петербурзі та, ймовірно, на цей час там мешкає. Основний вид його діяльності — тревел-журналістика.

Кістки Мікаел Хейсканен фінський «журналіст», який народився у Санкт-Петербурзі. Фото: Кадр із відео

Він член Travel Media Club та амбасадор Туристичного кластера Санкт-Петербурга та Північно-Західного федерального округу. В інтернеті можна знайти публікації Хейсканена — це нотатки про якісь свята та туризм, також він видавав туристичні гіди про Санкт-Петербург фінською мовою.



Вказано, що він спеціальний кореспондент сайту новин «Сучасна Фінляндія», але публікацій його авторства ми не знайшли. Якщо вбити в Google ім'я Хайсканена фінською, перші посилання будуть вести на російськомовні сайти.



Про свою поїздку на окуповану територію Донецької області Кістки пише лише у своєму не дуже популярному Твіттері, який веде фінською мовою. Хайсканен побував у Маріуполі — сфотографував відновлення міста Росією, яке вона сама й зруйнувала.



Також він опублікував пост про Алею Ангелів у Донецьку. Це меморіал загиблим на Донбасі дітям, чиї смерті угруповання «ДНР» та Росія приватизували й, зокрема, використали для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну.



Наступний так званий «іноземний журналіст» — Хаукур Хокссон. Нібито він прибув з Ісландії, але насправді з Москви. У Росії живе, за його словами, з 1990 року.

Хаукур Хокссон "іноземний журналіст" з Ісландії. Фото: Кадр із відео

«Я навчався у радянському союзі 2 роки, потім у РФ. В інституті імені Пушкіна, а потім у МГУ», — розповідає Хаукур Хокссон.



Хокссон представляють як московського кореспондента Ісландського радіо САГА. Він засвітився ще 2020 року на великій пресконференції Володимира Путіна. Представившись журналістом з Ісландії, Хокссон захопився «відкритістю російського лідера» і запитав, у чому секрет особистого щастя.



Пізніше журналісти з'ясували, що він працював у російському виданні «Федеральне агентство новин», яке входило до медіагрупи засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Під ім'ям Хокссона виходили статті, наприклад про те, що США розробляють біозброю. Також він фотографувався з бюстом Сталіна та ходив на безсмертний полк.



З Туреччини на пресконференцію до Дениса Пушиліна нібито приїхали аж два журналісти. Один із них — Окай Депрем, кореспондент турецького інформагентства «Evrensel» та medya gunlugu (медіа гунлу).

Окай Депрем, кореспондент турецького інформагентства «Evrensel». Фото: Кадр із відео

Повідомляється, що він багато років живе у Донецьку. Кілька разів був так званим «іноземним спостерігачем» на виборах в угрупованнях «ДНР» та «ЛНР». Україна наклала на Депрема санкції



Він є співавтором книги «Володимир Володимирович Путін: лідер, який поставив Росію на ноги». Очевидно, Окай Депрем у Донецьку прижився та веде там активне соціальне життя. Так, наприклад, його зробили членом журі місцевого конкурсу «Мой ласковый и нужный зверь».



Це премія, яку присуджують тваринам за особливі заслуги. Щодо журналістської творчості, то Окай Депрем пише абсолютно проросійські статті та веде свій телеграм-канал під назвою — «Турецький журналіст на СВО, Донбасі та Новій Території».



Його земляк — Кіран Джем. Підконтрольні угрупованню «ДНР» ЗМІ називають його турецьким блогером.



«Стає краще. Дуже багато всього змінилося у місті Донецьку та Маріуполі. Адміністрація справді дуже швидко та ефективно працює. І будинки збудували», — наголошує так званий блогер Кіран Джем.

Кіран Джем. Кадр із відео

Судячи з усього, Кіран Джем живе в Москві й мандрує Росією. І звідти для турецької публіки пише проросійські статті.



«Змінився погляд турецького народу. Вони кажуть, що так, Росія має рацію. Тому що вони теж уже за фактом побачили, що робить Україна», — переконаний Кіран Джем.



Кіран Джем, ймовірно, навіть побував поблизу лінії фронту і фотографувався з озброєними російськими військовими.

Кіран Джем на Донеччині. Фото з його телеграм-каналу

На одному із сайтів для російськомовних мешканців Іспанії з'явилася стаття про те, що журналіст найстарішої іспанської газети El Pais Крістіан Сегура нібито також був присутнім на пресконференції у ватажка угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна.



Ми не побачили на відео та фото з цього заходу людину, схожу на Крістіана Сегура, тому відправили до редакції газети El Pais лист із проханням підтвердити або спростувати інформацію про те, що їхній спецкореспондент був на окупованій території та спілкувався з Денисом Пушиліним.



Також на відео з пресконференції вдалося ідентифікувати Вадима Алексєєва — уродженця та громадянина Латвії, але при цьому мешканця Москви. Він веде телеграм-каналу «Русский дневник» за всіма канонами російської пропаганди.

Вадим Алексєєв — уродженець Латвії, але при цьому житель Москви. Фото: Кадр із відео

Там він, до речі, показав фото із застілля так званих «іноземних журналістів» вже після пресконференції. А зі своєї поїздки на Донбас одразу, мабуть, вирушив до студії телеканалу Звєзда, де розповів, що нібито зустрічався із полоненими українськими військовими. Загалом, Вадим Алексєєв завсідник російських пропагандистських шоу.



«Це неосвічені люди, це бідні неосвічені люди», — стверджує Алексєєв.



А чотири роки тому Вадим Алексєєв був блогером — вів невеликий ютуб-канал про літературу, поезію та мистецтво.



Також там був присутній так званий «італійський журналіст» Лучіді Андреа, який побував на зруйнованому меткомбінаті «Азовсталь» у Маріуполі. Він уродженець Італії, але, як повідомляють наші джерела, мешкає на окупованій території Луганської області.

«Італійський журналіст» Лучіді Андреа. Фото: Кадр із відео

Лучіді Андреа активно веде соціальні мережі та повторює тези російської пропаганди. Навесні 2023 року на це звернув увагу Запорізький центр розслідувань після того, як Лучіді опублікував відео з окупованого Маріуполя.



Виходить, що всі ці так звані іноземні журналісти насправді живуть або в Росії, або на окупованій території України.

Для чого цих «журналістів» зібрали у Пушиліна

І хоч би як важнив Денис Пушилін, говорячи про те, що ці люди приїхали з різних куточків світу, щоб подивитися, що відбувається на Донбасі — насправді це маніпуляція. Щоб показати якусь легітимізацію, підтверджену нібито незалежними міжнародними експертами.



«З'явилися ці люди з дивною репутацією, дивними біографіями, які ніяких засобів масової інформації не представлялися як правило. Якщо це справді якісь іноземці, то це зазвичай повні маргінали, для яких це шанс заробити грошей, здобути якусь популярність і так далі. Ну, чи справді вже ряжені, тобто якісь місцеві російські люди з іноземним корінням чи прізвищами», — пояснює політичний аналітик Костянтин Скоркін.



За словами експерта, цей обман спрямований у декілька сторін. Пропаганда хоче ввести в оману як самих росіян, так і жителів окупованих територій, а також російськомовних жителів зарубіжжя на додачу.



«Для внутрішньоросійських новин це теж закордон, бо показує, що Росія ніби не в ізоляції. Що насправді всі прогресивні сили світу тільки й роблять, що співчувають Путіну та повністю схвалюють його дії проти України», — зазначає Скоркін.



Політичний аналітик вважає, що це також спроба вплинути на міжнародного глядача. Усі ці люди завжди є героями пропагандистських роликів «Раша тудей». Саме тому їх годують, напувають, платять їм гроші, щоб вони імітували картинку міжнародної підтримки російської політики.



