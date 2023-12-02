Легализация украинских вынужденных переселенцев в Польше: что следует знать?

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Законодательство Польши о помощи украинским вынужденным переселенцам предусматривает, что украинцы имеют право находиться в Польше до 4 марта 2024 года.



Если украинцы выезжают из Польши сроком более 30 дней, то теряют статус временной защиты. Однако, вернувшись в Польшу, они имеют право вернуть этот статус и выплаты, подав соответствующие документы в органы власти.



Сегодня поговорим о легализации украинцев в Польше с Еленой Дехтяр, экс-работницей Центра прав женщин в Варшаве, активисткой и общественным деятелем, специалистом по легализации украинцев в Польше.



Аудиоверсию разговора слушайте здесь:

Как украинцам оформить легальный статус в Польше

«Ожидаем решения польских властей относительно продления пребывания украинцев со статусом временной защиты UKR в Польше»

— Пани Елена, приветствую Вас!



— Добрый день!



— Какова сегодня ситуация с легализацией украинцев-вынужденных переселенцев в Польше? Что нужно знать для того, чтобы украинцы, бегущие от войны, от российской агрессии, могли легализоваться в Польше?



— На сегодняшний день, Вы знаете, ситуация не столь прозрачна и понятна каждому украинцу, как бы того хотелось, к сожалению. Потому что с одной стороны комиссия ЕС продлила пребывание украинцев в Европе до марта 2025 года. Но ведь это не заставляет Польшу автоматически продлить такое пребывание внутри страны, в Польше. Поэтому мы еще сегодня ждем непосредственно решения польского Сейма (нижняя палата парламента Польши — ред.), чтобы понять, насколько Польша продолжит пребывание украинцев со статусом временной защиты UKR. На какой срок и для каких категорий [вынужденных переселенцев]?

Елена Дехтярь. Фото: Светлана Мялык

— Скажите, по поводу сегодняшней ситуации — как украинцы могут легализоваться в Польше? Я имею в виду тех украинцев, которые, возможно, еще не приезжали с начала полномасштабной войны, но они, например, из областей, которые сейчас временно оккупированы. Удалось им вырваться, там уже нет дома, нет жилья, то есть нет возможности выживать, и люди принимают решение ехать за границу. И понятно, что одна из первых стран, о которой думают, с которой мы имеем общую границу – это Польша. Вот как сегодня украинцы, которые едут в Польшу как временно вынужденные переселенцы, как они могут легализоваться? Что для этого нужно?



– На сегодняшний день страна еще принимает беженцев из Украины. Но беженцами мы не называем украинцев, приезжающих сейчас в Польшу. По-польски это понятие звучит как «беженцы». Однако мы так не называем, а называем – временно вынужденные переселенцы. Поэтому украинцы, которые впервые сбегают в Польшу с начала войны, имеют право легализоваться, имеют право получить статус временной охраны и имеют право подавать заявки на получение финансовой помощи.



— Какова сегодня финансовая помощь?



— Ничего не изменилось с начала войны. Единовременное пособие в сумме 300 злотых (приблизительно 2700 грн. — ред.) на каждого человека, пересекшего границу. И дальше Польша помогает семьям с детьми. То есть на детей можно подавать в ZUS (Управление социального страхования — ред.) на [получение] ежемесячно 500 злотых на ребенка в возрасте до 18 лет. Также помощь для детей в возрасте до 12 месяцев — 1000 злотых ежемесячно. Эту помощь оказывает MOPS (Городской центр социальной помощи – ред.). Ко всем этим органам можно обращаться по месту жительства [в Польше]. В каждом городе и в каждом районе есть свои отделения этих органов, к которым нужно обращаться.

«Польша… не была подготовлена к такому наплыву украинцев, и система легализации начала действовать с ошибками»

— Мы знаем, что украинцы, временные вынужденные переселенцы, время от времени по определенным делам едут в Украину и возвращаются обратно в Польшу, где они имеют временную защиту, то есть находятся там легально. Но очень много ситуаций, в частности, среди моих знакомых, что даже если украинцы выезжают не более чем на 30 дней за пределы Польши, они все-таки теряют статус временной защиты. Почему это происходит? Какой процент таких ситуаций есть и как их решать? Потому что украинцы, которые возвращаются обратно в Польшу, потеряв, например, статус временной защиты, теряют выплаты на детей. И потом восстановить их достаточно непросто.



— Так произошло, к сожалению, из-за того, что система неидеальна. И Польша (и ни одна другая страна Евросоюза) не была подготовлена к такому наплыву украинцев, и система начала действовать с ошибками. Это с одной стороны. С другой стороны, будем честны: многие украинцы путают временную охрану с туризмом.

«Многие украинцы путают временную охрану с туризмом»

— Вы имеете в виду, что часть украинцев злоупотребляют временной защитой, которую предоставила Польша?



— Польша, предоставляя эту защиту, не рассчитывала на то, что украинцы будут настолько часто пересекать границу. Поэтому максимально приняла уставу (соответствующий закон – ред.) о помощи украинцам в Польше, приняла программу, которая контролирует это все, и которая была рассчитана на оставшихся украинцев и находящихся в Польше, чтобы дальше они могли здесь легализоваться. С 1 апреля 2023 есть возможность у украинцев подать [документы] на карту временного пребывания на срок от 1 года до 3 лет на основании работы или хозяйственной деятельности. И многие украинцы уже воспользовались этой возможностью, получили карты [временного пребывания], и их уже не интересует статус временной защиты, потому что они уже свободны в своих передвижениях.

В чем разница между статусом временной защиты и картой временного пребывания

«Многие украинцы воспользовались возможностью оформить карту временного пребывания и уже имеют такой документ в Польше»

— Статус временной защиты теряется, когда украинцы получают карту временного пребывания?



— Да, статус UKR теряется. Почему? Потому что статус — это охрана, тоже имеющая срок действия, это временная охрана. И карта временного пребывания — это так же разрешение на временное пребывание. Два разрешения не могут быть [одновременно]. Поэтому если есть статус UKR, то нет карты, если есть карта, то уже отсутствует статус UKR. Многие украинцы воспользовались [этим] и имеют уже такую карту. Те, кто не воспользовались — это украинцы с детьми, украинцы, имеющие здесь стариков, детей с инвалидностью, то есть те, кто не может подавать на карту для работы или хозяйственной деятельности. Также студенты со статусом UKR. Что касается этих категорий, то Польша еще не определила процедуру дальнейшей легализации. И вот сейчас ждем изменений в устав (соответствующий закон – ред.), чтобы понять, насколько продлевают срок пребывания, и чтобы эти категории тоже чувствовали себя защищенными. Что касается потери статуса во время выезда из Польши: для того, чтобы не терять этот статус, нужно первое, что предоставила Польша, так это возможность такой электронной карты пребывания, которая называется Дия пл. Это аппликация или [мобильная] программа Obywatel. На нее имеют право, то есть право установить ее себе на телефон, только украинцы со статусом UKR, пересекшие границу Польши после начала полномасштабной войны. Они устанавливают программу Obywatel, и сразу туда подтягивается фотография, которую предоставляли при регистрации в «ужонде» при получении услуг. И этот электронный документ подтверждает легальное пребывание и в Польше, и на территории Евросоюза. То есть с этим документом и с загранпаспортом можно, ну, назовем это так, путешествовать, выезжать за пределы Польши, пересекать хоть внутренние границы [Евросоюза], хоть внешние границы. Если украинец по документу Дия пл выехал за территорию Польши в Украину, например это внешняя граница, то обязательно нужно показывать электронный документ при выезде из Польши польским пограничникам и при возвращении в Польшу. При выезде из Польши на некоторых переходах не ставят печать (в украинском загранпаспорте — ред.), на некоторых ставят печать при пересечении границы, при выезде из Польши. Но главное при возвращении, если вы возвращаетесь после пребывания в Украине до 30 дней — в Польше вам, в первую очередь, обязательно нужно показывать на границе электронный документ Дия пл и загранпаспорт. В этом случае вас регистрируют в системе в качестве военных мигрантов. Печать в паспорте не ставят, и на сегодняшний день уже можно сказать это система, ну, наверное, на 80% уже исправили, и статус не снимается. Но многие, к сожалению, украинцы перед выездом из Польши не проверяют, работает ли эта программка, и потом при возвращении имеют такие проблемы.

«Многие украинцы в этом году в мае выезжали в Украину, но также и многие решают вернуться в Польшу»

— Я помню, что Вы всегда советовали, что перед тем, как человек должен уехать из Польши — даже на неделю, то есть до 30 дней, не больше, все равно проверить обязательно свой статус и проверить, работает ли приложение Дия пл?



— Да, потому что если она (приложение Дия пл — ред.) не работает, и вы уже на границе находитесь, то пограничники вас регистрируют, как туристов и ставят печать [в загранпаспорте].



— То есть по биометрическому паспорту пропускают, по безвизу?



— Да. И тогда уже существует следующая процедура обновления статуса. На сегодняшний день Польша позволяет украинцам, которые выехали из Польши и потеряли статус, отсутствовали в Польше более 30 дней или 40, 50, полгода, год… позволяет вернуться восстановить статус [UKR]. Потому что Польша понимает, что были какие-то послабления в Украине. Несколько ситуация наладилась. Многие украинцы в этом году в мае уезжали, но также много кто решают вернуться. И действительно, это такой волнующий вопрос, потому что семьи с детьми… И надо понимать, можно ли будет восстановить эту охрану.



— Потому что сейчас, в зимний период, очень увеличились атаки врага на Украину, на объекты инфраструктуры, на города… И, в частности, по Киеву, Киевской области. Почти каждую ночь несколько тревог из-за российских беспилотников и баллистики. И понятно, что в таких условиях украинцы, которые с детьми вернулись домой и хотят жить дома, понимают, что это практически невозможно, и нужно возвращаться в Польшу. Но статус уже может быть потерян.



— Да, все потому, что уже уехали больше чем на 30 дней. Мой совет: я всегда говорю, обязательно сразу на границе польской говорить, что вы убегаете от войны и вы возвращаетесь в Польшу в связи с войной в Украине и будете возобновлять в Польше охрану. Очень важно, чтобы в этот момент польские пограничники внесли вас в систему в качестве военных мигрантов. И на сегодняшний день даже на границе вам могут вернуть статус временной защиты.



— Сразу на границе? Есть уже такая практика?



— Да. Затем, когда вы приезжаете уже в Польшу, вы можете обратиться к «ужонде» (управлению разных государственных или муниципальных структур в Польше – ред.) города и проверить свой статус. Можно это делать без помощи других. Каждый украинец, который находится в Польше, имеет Pesel, доверенный профиль, электронную подпись, позволяющую проверять свои данные в системе.

Как можно потерять статус временной защиты UKR и возможно ли его вернуть?

«На сегодняшний день отказывают в возвращении статуса, если вы отсутствовали в Польше более 30 дней и вернулись в Польшу не с территории Украины»

— Пани Елена, скажите, какой процент, возможно, из вашей практики, вы видите, как возвращают статус UKR без проблем украинцам, и кому, возможно, отказывают в возвращении этого статуса?



— На сегодняшний день отказывают в возвращении статуса [UKR], если вы отсутствовали в Польше более 30 дней и вернулись в Польшу не с территории Украины. То [соответствующим польским] законом предусмотрено, что в таком случае статус [UKR] не возобновляется.



— То есть если, например, люди уехали куда-то в Канаду, Америку или где-то на отдых в Турцию, Египет и более 30 дней — то все, статус UKR не возвращается?



— Статус не возвращается. Так, на законодательном уровне прописано. Но бывают разные ситуации. Случается, что статус [UKR] будет возвращен. Потому что может действовать человеческий фактор. Понимаете, есть работники в «ужонде», которые по системе могут это вернуть. Просто безотчетно, не до конца разобравшись в ситуации и не проверив паспорт, печати. Бывает такое, что могут вернуть, но все равно через 30 дней он исчезает, потому что в системе пограничная служба не отметила таких украинцев, как убегающих от войны украинцев, и не отметила их с пометкой «эвакуация».

«Между странами Евросоюза есть общая база. В Польше, проверяя украинца по системе, можно увидеть, что у него есть, например, не закрытый статус в Италии. И потому украинец потерял статус в Польше»

Елена Дехтярь. Фото: Светлана Мялык

— Пани Елена, еще такой вопрос к Вам. Я знаю, что недавно Евростат давал данные, что многие украинцы-вынужденные переселенцы, находившиеся с начала полномасштабной войны в Польше, в последнее время начали искать другие страны. Более, скажем так, экономически лучше, где больше финансовая поддержка. И, в частности, очень много украинцев уехало в Германию. Расскажите, как в таком случае следует действовать, если украинцы решили выезжать из Польши в другую страну? Как следует правильно юридически отказаться от статуса временной защиты в Польше? Что нужно делать, к кому следует обращаться, какие органы власти Польши решают этот вопрос? И нужно ли это делать? То есть уехали больше чем на 30 дней, статус автоматически потеряется и все. Какой здесь порядок действий?



— Я вас очень благодарю за этот вопрос, потому что на сегодняшний день очень много проблем в связи с тем, что у украинцев система показывает несколько статусов в разных странах. Что это значит? С января 2023 между странами Евросоюза есть так называемая «общая база». В Польше, проверяя украинца по системе, можно увидеть, что у него, например, статус в Италии не закрыт. И потому украинец лишился статуса в Польше. Хотя физически он давно находится в Польше, а в Италию съездил еще полтора года назад и забыл об этом. Но сейчас, когда система уже анализирует это и приводит порядок, где все видно по системе. Вот это на сегодняшний день массовая проблема. Что можно сделать? Конечно, можно обращаться непосредственно в ту страну, где была временная охрана, чтобы закрыть эту охрану и желательно получить письменное подтверждение в этом отношении. Или в консульство в Польше той страны обращаться, чтобы они со своей стороны аннулировали этот статус. И так же в других странах видят статус польский. К примеру, Германия тоже сталкивалась с такой ситуацией, что украинцы выехали из Польши в Германию, подали там документы и получили информацию, что у них не закрыт статус в Польше. Поэтому будьте очень внимательны и думайте, пожалуйста, чтобы потом у вас не возникало проблем и излишних финансовых затрат на решение. Прежде чем выехать в другую страну, во-первых, нужно все проанализировать и понять, действительно ли вам та страна предоставит финансовую помощь, потому что вы отказаться от статуса в Польше. Вы едете, если там вы не сможете находиться, то вернетесь в Польшу, но в Польше уже второй раз статус не предоставят. Как отказаться от статуса? Обязательно нужно обратиться в «ужонд» города и написать заявление, что вы уезжаете из Польши на срок более 30 дней и указать, в какую страну вы уезжаете. Но ситуация такова, что письменное подтверждение могут предоставить только через 30 дней. Но выход есть. Если у вас остались друзья, знакомые в Польше, например, а вы уезжаете в Германию, то вы или оставляете письменное разрешение на конкретного человека, который идет потом в «ужонду» и от вашего имени объявляет ваш выезд и затем через 30 дней приходит, берёт письменное подтверждение и посылает вам. Или вы самостоятельно, если это Германия, не так далеко, подаете эти документы, а затем через 30 дней приезжаете и забираете подтверждение.



— У меня уточнение: если украинцы действуют именно так, как Вы сказали, то есть, намереваясь уехать в другую страну, искать лучшую судьбу, они подают документы, отказываются от статуса. И если, например, они поехали в другую страну, и там что-то не так пошло, не понравилось, не их это страна… и понимают, что в Польше им было лучше, и они возвращаются. Могут ли они в таком случае восстановить статус UKR, если они действовали правильно?



— Нет, не могут, потому что у них возвращение идет не из Украины, а из другой страны.



— То есть, в любом случае, невозможно будет восстановить этот статус временной защиты в Польше?



— Восстановить нельзя, но можно вернуться и быть здесь уже на общих основаниях. То есть искать работу, подавать документы на карту пребывания и на основании работы или на основании присоединения к семье, легализоваться.



— Напомним, что легальный статус для украинцев-вынужденных переселенцев действует в Польше до 4 марта 2024 года. Но есть надежда, что Польша, как и другие страны Евросоюза, продлит этот статус до марта 2025…



— Мы ждем этого. В Польше недавно состоялись выборы, так им немножко не до нас сейчас. Но они уже формируют правительство. И я надеюсь, что следующим принятым законопроектом будет продолжение пребывания украинцев в Польше.



— Благодарю вас за разговор! Напомню, что о легализации украинцев в Польше, прежде всего, легализации украинцев-вынужденных переселенцев, бегущих от войны и российской агрессии, мы говорили с активисткой, общественным деятелем по делам мигрантов, экс-специалистом по легализации и социальным вопросам Центра прав женщин в Варшаве Еленой Дехтяр.



Материал подготовлен с помощью MediaPort Warsaw, хаба для украинских журналистов в Польше и при поддержке международной инициативы Media Lifeline Ukraine.