Легалізація українських вимушених переселенців у Польщі: що варто знати?

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Законодавство Польщі щодо допомоги українським вимушеним переселенцям передбачає, що українці мають право перебувати у Польщі до 4 березня 2024 року.



Якщо українці виїжджають з Польщі на термін понад 30 днів, то втрачають статус тимчасового захисту. Однак, повернувшись до Польщі, вони мають право повернути цей статус і виплати, подавши відповідні документи до органів влади.



Сьогодні поговоримо про легалізацію українців у Польщі з Оленою Дехтяр, експрацівницею Центру прав жінок у Варшаві, активісткою і громадською діячкою, фахівчинею з легалізації українців у Польщі.



Аудіоверсію розмови слухайте тут:

Як українцям оформити легальний статус в Польщі

«Чекаємо на рішення польської влади щодо подовження перебування українців зі статусом тимчасового захисту UKR у Польщі»

— Пані Олено, вітаю Вас!



— Добрий день!



— Якою на сьогодні є ситуація з легалізацією українців — вимушених переселенців у Польщі? Що потрібно знати для того, аби українці, які тікають від війни, від російської агресії, могли легалізуватися у Польщі?



— На сьогоднішній день, Ви знаєте, ситуація не настільки прозора і зрозуміла для кожного українця, як би того хотілося, на жаль. Тому що, з одного боку, комісія ЄС продовжила перебування українців в Європі до березня 2025 року. Але ж це не змушує Польщу автоматично продовжити таке перебування всередині країни, в Польщі. Тому ми ще на сьогоднішній день чекаємо безпосередньо рішення польського Сейму (нижня палата парламенту Польщі — ред.), щоб зрозуміти, наскільки Польща продовжить перебування українців зі статусом тимчасового захисту UKR. На який термін, і для яких категорій [вимушених переселенців]?

Олена Дехтяр. Фото: Світлана Мялик

— Скажіть, щодо сьогоднішньої ситуації — як українці можуть легалізуватися у Польщі? Я маю на увазі тих українців, які, можливо, ще не приїжджали з початку повномасштабної війни, але вони, наприклад, з тих областей, які зараз тимчасово окуповані. Вдалося їм вирватися, там нема вже будинку, нема житла, тобто немає можливості виживати, і люди ухвалюють рішення їхати за кордон. І зрозуміло, що одна з перших країн, про яку думають, з якою ми маємо спільний кордон — це Польща. От як на сьогоднішній день українці, які їдуть до Польщі як тимчасово вимушені переселенці, як вони можуть легалізуватися? Що для цього потрібно?



— На сьогоднішній день країна ще приймає біженців з України. Але біженцями ми не називаємо українців, які приїжджають зараз в Польщу. Польською мовою це поняття звучить як «біженці». Однак ми так не називаємо, а називаємо — тимчасово вимушені переселенці. Тому українці, котрі перший раз зараз тікають до Польщі з початку війни, мають право легалізуватися, мають право отримати статус тимчасової охорони і мають право подавати заявки на отримання фінансової допомоги.



— Якою на сьогодні є фінансова допомога?



— Нічого не змінилося з початку війни. Одноразова допомога в сумі 300 злотих (приблизно 2700 грн. — ре.) на кожну людину, яка перетнула кордон. І далі Польща допомагає сім'ям з дітками. Тобто на діток можна подавати до ZUS (Управління соціального страхування — ред.) на [отримання] щомісяця 500 злотих на дитину віком до 18 років. Також допомога є для діток віком до 12 місяців — 1000 злотих щомісяця. Цю допомогу надає MOPS (Міський осередок соціальної допомоги — ред.). До цих всіх органів можна звертатися за місцем проживання [у Польщі]. В кожному місті і в кожному районі є свої безпосередньо відділення цих органів, до яких потрібно звертатися.

«Польща… не була підготовлена до такого напливу українців, і система легалізації почала діяти з помилками»

— Ми знаємо, що українці, які є тимчасовими вимушеними переселенцями, час від часу в певних справах їдуть до України і повертаються назад до Польщі, де вони мають тимчасовий захист, тобто перебувають там легально. Але є дуже багато ситуацій, зокрема, серед моїх знайомих, що навіть якщо українці виїжджають не більше ніж на 30 днів за межі Польщі, вони все-таки втрачають статус тимчасового захисту. Чому так відбувається? Який відсоток таких ситуацій є, і як їх вирішувати? Тому що українці, які повертаються назад до Польщі, втративши, наприклад, статус тимчасового захисту, вони втрачають виплати на дітей. І потім відновити їх доволі непросто.



— Так сталося, на жаль, через те, що система неідеальна. І Польща (і жодна інша країна Євросоюзу) не була підготовлена до такого напливу українців, і система почала діяти з помилками. Це з одного боку. З іншого боку, будемо чесними: багато українців плутають тимчасову охорону з туризмом.

«Багато українців плутають тимчасову охорону з туризмом»

— Ви маєте на увазі те, що частина українців зловживають тимчасовим захистом, який надала Польща?



— Польща, надаючи цей захист, не розраховувала на те, що українці будуть настільки часто перетинати кордон. Тому максимально прийняла уставу (відповідний закон — ред.) про допомогу українцям в Польщі, ухвалила програму, яка контролює це все, і яка була розрахована на українців, які залишилися і перебувають в Польщі, щоб далі вони могли тут легалізуватися. З 1 квітня 2023 року є можливість в українців подати [документи] на карту тимчасового побиту на термін від 1 року до 3 років на підставі роботи або господарської діяльності. І багато українців вже скористалися цією можливістю, отримали карти [побуту], і їх вже не цікавить статус тимчасового захисту — тому що вони вже вільні в своїх пересуваннях.

В чому різниця між статусом тимчасового захисту та карткою тимчасового побиту

«Багато українців скористалися можливістю оформити карту тимчасового побиту і вже мають такий документ у Польщі»

— Статус тимчасового захисту втрачається, коли українці отримують карту тимчасового побиту?



— Так, статус UKR втрачається. Чому? Тому що статус — це охорона, яка теж має термін дії, це тимчасова охорона. І карта тимчасового побиту — це так само дозвіл на тимчасове перебування. Два дозволи не може бути [одночасно]. Тому якщо є статус UKR, то немає карти, якщо є карта, то вже статусу UKR немає. Багато українців скористалися [цим] і мають вже таку карту. Ті, хто не скористалися — це українці з дітьми, українці, які мають тут стареньких батьків, дітей з інвалідністю, тобто ті, хто не може подавати на карту від роботи чи господарської діяльності. Так само студенти зі статусом UKR. Щодо цих категорій, то ще Польща не визначила процедуру подальшої легалізації. І ось зараз чекаємо змін до устави (відповідного закону — ред.), щоб зрозуміти, наскільки продовжують термін перебування, і щоб ці категорії теж відчували себе захищеними. Щодо втрати статусу під час виїзду з Польщі: для того, щоб не втрачати цей статус, потрібно, перше, що надала Польща, так це можливість такої електронної карти побуту, яка називається Дія пл. Це аплікація або [мобільна] програмка Obywatel. На неї мають право, тобто право встановити її собі на телефон, тільки українці зі статусом UKR, які перетнули кордон Польщі після початку повномасштабної війни. Вони встановлюють програмку Obywatel, і відразу туди підтягується фотографія, яку надавали при реєстрації в «ужонді» при отриманні послуг. І цей електронний документ якраз підтверджує легальне перебування і в Польщі, і на території Євросоюзу. Тобто з цим документом і з закордонним паспортом можна, ну, назвемо це так, подорожувати, виїжджати за межі Польщі, перетинати хоч внутрішні кордони [Євросоюзу], хоч зовнішні кордони. Якщо українець за документом Дія пл виїхав за територію Польщі в Україну, наприклад, це зовнішній кордон, то обов'язково потрібно показувати електронний документ при виїзді з Польщі польським прикордонникам і при поверненні в Польщу. При виїзді з Польщі на деяких переходах не ставлять вже печатку (в українському закордонному паспорті — ред.), на деяких ставлять печатку при перетині кордону, при виїзді з Польщі. Але головне при поверненні, якщо ви повертаєтесь після перебування в Україні до 30 днів — в Польщі вам, в першу чергу, обов'язково потрібно показувати на кордоні електронний документ Дія пл і закордонний паспорт. В цьому випадку вас реєструють в системі як воєнних мігрантів. Печатку в паспорті не ставлять, і на сьогоднішній день вже можна сказати це система, ну, напевно на 80% вже виправили, і статус не знімається. Але багато, на жаль, українців перед виїздом з Польщі не перевіряють, чи працює ця програмка, і потім при поверненні мають такі проблеми.

«Багато українців в цьому році в травні виїжджали до України, але так само і багато вирішують повернутися до Польщі»

— Я пам'ятаю, що Ви завжди радили, що перед тим, як особа має виїхати з Польщі — навіть на тиждень, тобто до 30 днів, не більше, — все одно перевірити обов'язково свій статус і перевірити, чи працює аплікація Дія.пл?



— Так, тому що якщо вона (аплікація Дія.пл — ред.) не працює, і ви вже на кордоні знаходитись, то прикордонники вас реєструють, як туристів і ставлять печатку [у закордонному паспорті].

— Тобто за біометричним паспортом пропускають, за безвізом?



— Так. І тоді вже існує наступна процедура відновлення статусу. На сьогоднішній день Польща дозволяє українцям, які виїхали з Польщі, втратили статус, були відсутні в Польщі більше ніж 30 днів чи 40, 50, півроку, рік… дозволяє повернутися і поновити собі статус [UKR]. Тому що Польща розуміє, що були якісь послаблення в Україні. Трошки ситуація налагодилася. Багато українців в цьому році в травні виїжджали, але так само і багато вирішують повернутися. І дійсно, це таке питання, яке дуже хвилює, тому що родини з дітьми… І треба розуміти, чи можна буде поновити цю охорону.



— Тому що зараз, в зимовий період, дуже збільшилися атаки ворога на Україну, на об’єкти інфраструктури, на міста… І, зокрема, щодо Києва, Київської області. Майже щоночі кілька тривог через російські безпілотники і балістику. І зрозуміло, що в таких умовах українці, які з дітками повернулись додому, і вони хочуть жити вдома, розуміють, що це практично неможливо, і треба повертатись до Польщі. Але статус вже може бути втрачений.



— Так, все тому, що вже виїхали більше ніж на 30 днів. Моя порада: я завжди кажу, обов'язково відразу на кордоні польському говорити, що ви тікаєте від війни і ви повертаєтесь в Польщу в зв'язку з війною в Україні і будете поновлювати в Польщі охорону. Дуже важливо, щоб у цей момент польські прикордонники внесли вас в систему як воєнних мігрантів. І на сьогоднішній день навіть вже на кордоні вам можуть повернути статус тимчасового захисту.



— Одразу на кордоні? Вже є така практика?



— Так. Потім, коли ви приїжджаєте вже в Польщу, ви можете звернутись до «ужонду» (управління різних державних чи муніципальних структур у Польщі — ред.) міста і перевірити свій статус. Можна це робити самостійно. Кожен українець, який знаходиться в Польщі, має Pesel, довірений профіль, електронний підпис, який дозволяє перевіряти свої дані в системі.

Яким чином можна втратити статус тимчасового захисту UKR та чи можливо його повернути?

«На сьогоднішній день відмовляють в поверненні статусу, якщо ви були відсутні в Польщі більше, ніж 30 днів і повернулись в Польщу не з території України»

— Пані Олено, скажіть, який відсоток, можливо з Вашої практики, Ви бачите, повертають статус UKR без проблем українцям, і кому можливо, відмовляють у поверненні цього статусу?



— На сьогоднішній день відмовляють в поверненні статусу [UKR], якщо ви були відсутні в Польщі більше, ніж 30 днів і повернулись в Польщу не з території України. То [відповідним польським] законом передбачено, що в такому випадку статус [UKR] не поновлюють.



— Тобто, якщо, наприклад, люди виїхали кудись в Канаду, Америку або десь на відпочинок в Туреччину, Єгипет і більше 30 днів — то все, статус UKR не повертається?



— Статус не повертається. Так на законодавчому рівні прописано. Але бувають різні ситуації. Буває наприклад, що статус [UKR] повернуть. Тому що може діяти людський фактор. Розумієте, є працівники в «ужонді», які по системі можуть це повернути. Просто несвідомо, не до кінця розібравшись в ситуації і не перевіривши паспорт, печатки. Буває таке, що можуть повернути, але все одно через 30 днів він зникає, тому що в системі прикордонна служба не відзначила таких українців, як українців, які тікають від війни, і не зазначила їх з поміткою «евакуація».

«Між країнами Євросоюзу є спільна база. В Польщі, перевіряючи українця по системі, можна побачити, що в нього є, наприклад, не закритий статус в Італії. І тому українець втратив статус в Польщі»

Олена Дехтяр. Фото: Світлана Мялик

— Пані Олено, ще таке питання до Вас. Я знаю, що не так давно Євростат давав дані, що багато українців-вимушених переселенців, які перебували з початку повномасштабної війни в Польщі, останнім часом почали шукати інші країни. Більш, скажемо так, економічно кращі, де більше є фінансова підтримка. І, зокрема, дуже багато українців виїхало до Німеччини. Розкажіть, як в такому разі варто діяти, якщо українці вирішили виїжджати з Польщі до іншої країни? Як потрібно правильно юридично відмовитись від статусу тимчасового захисту у Польщі? Що потрібно робити, до кого треба звертатись, які органи влади Польщі вирішують це питання? Чи не потрібно цього робити? Тобто виїхали більше, ніж на 30 днів, статус автоматично втратиться і все. Тобто який тут порядок дій?



— Я вам дуже дякую за це питання, тому що на сьогоднішній день дуже багато проблем у зв'язку з тим, що в українців система показує декілька статусів в різних країнах. Що це означає? Від січня 2023 року між країнами Євросоюзу є так звана «спільна база». В Польщі, перевіряючи українця по системі, можна побачити, що в нього є, наприклад, статус в Італії не закритий. І тому українець втратив статус в Польщі. Хоча фізично українець давно перебуває в Польщі, а в Італію з'їздив ще півтора року назад і забув вже про це. Але зараз, коли система вже аналізує це і наводить порядок, де все видно по системі. Ось це на сьогоднішній день масова проблема. Що можна зробити? Звісно, можна звертатися безпосередньо в ту країну, де була тимчасова охорона, щоб там закрити цю охорону і бажано отримати письмове підтвердження в цьому відношенні. Або ж в консульство в Польщі тієї країни звертатися, щоб вони зі свого боку анулювали цей статус. І так само в інших країнах бачать статус польський. Наприклад, Німеччина теж стикалася з такою ситуацією, що українці виїхали з Польщі в Німеччину, подали там документи і отримали інформацію, що в них не закритий статус в Польщі. Тому будьте дуже уважні і думайте, будь ласка, щоб потім у вас не виникало проблем і зайвих фінансових витрат на вирішення. Перед тим, як виїхати в іншу країну, по перше, треба все проаналізувати і зрозуміти, чи, дійсно, вам та країна надасть фінансову допомогу, тому що ви відмовитись від статусу в Польщі. Ви їдете, якщо там ви не зможете перебувати, то повернетесь до Польщі, та в Польщі вже другий раз статус не надуть. Як відмовитись від статусу? Обов'язково потрібно звернутись до «ужонди» міста і написати заяву, що ви виїжджаєте з Польщі на термін більше ніж 30 днів і вказати, в яку країну ви виїжджаєте. Але ситуація така, що підтвердження письмове можуть надати тільки через 30 днів. Але вихід є. Якщо у вас залишились друзі, знайомі в Польщі, наприклад, а ви виїжджаєте в Німеччину, то ви або залишаєте письмовий дозвіл на конкретну людину, яка йде потім в «ужонд»і від вашого імені оголошує ваш виїзд і потім через 30 днів приходить, бере письмове підтвердження і надсилає вам. Або ж ви самостійно, якщо це Німеччина, не так далеко, подаєте ці документи, а потім через 30 днів приїжджаєте і забираєте підтвердження.



— У мене уточнення: якщо українці діють саме так, як Ви сказали, тобто, маючи намір виїхати до іншої країни, шукати кращої долі, вони подають документи, відмовляються від статусу. І якщо, наприклад, вони поїхали в ту іншу країну, і там щось не так пішло, не сподобалось, не їхня це країна… і розуміють, що в Польщі їм було краще, і вони повертаються. Чи можуть вони в такому разі поновити статус UKR, якщо вони діяли юридично правильно?



— Ні, не можуть, тому що в них повернення йде не з України, а з іншої країни.



— Тобто, в будь-якому разі неможливо буде відновити цей статус тимчасового захисту у Польщі?



— Поновити не можна, але можна повернутися і тут вже бути на загальних підставах. Тобто шукати роботу, подавати документи на карту побуту і на підставі роботи, або на підставі приєднання до родини, легалізуватись.



— Нагадаємо, що легальний статус для українців-вимушених переселенців наразі діє у Польщі до 4 березня 2024 року. Але є сподівання, що Польща, як і інші країни Євросоюзу, продовжить цей статус до березня 2025 року…



— Ми чекаємо на це. У Польщі нещодавно відбулись вибори, то їм трошечки не до нас зараз. Але вони вже формують уряд. І я маю надію, що наступним прийнятим законопроєктом — буде продовження перебування українців в Польщі.



— Дуже дякую вам за розмову! Нагадаю, що про легалізацію українців у Польщі, насамперед, легалізацію українців-вимушених переселенців, які тікають від війни і російської агресії, ми говорили з активісткою, громадською діячкою у справах мігрантів, ексфахівчинею з легалізації і соціальних питань Центру прав жінок у Варшаві Оленою Дехтяр.



Матеріал підготовлений за допомоги MediaPort Warsaw, хабу для українських журналістів у Польщі, та за підтримки міжнародної ініціативи Media Lifeline Ukraine.



