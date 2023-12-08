«У меня нет ноги». Бойцы ВСУ пережили ампутацию, но снова могут ходить

Майор ВСУ Александр Михов. Фото: Euroradio

В Украине многие люди сталкиваются с потерей рук и ног — и необходимостью в протезировании. В центре этой борьбы фонд Protez Foundation, который обеспечивает протезы и реабилитацию.



Фонд основал украинский врач-протезист Яков Градинар и бизнесмен Юрий Арошидзе. С мая 2022 года до сентября 2023 года в программе Protez foundation поучаствовали 120 человек. Они получили 340 протезов. О деятельности фонда и о том, как украинские военные снова могут ходить после ампутации, рассказывает «Еврорадио».



В очереди в Protez Foundation стоят сотни человек. Если вы хотите помочь им вернуться к обычной жизни — задонатить из Украины можно здесь.

«Девчонки надевают короткие юбки, ребята — шорты. Наши люди больше не прячут протезы»

Карине шесть лет, она хитро щурится и тащит за собой протез ноги. На ноге синий кроссовок Puma — значит, это Сашина «нога». Саша — майор ВСУ. Наступил на мину.



Только что он учил Карину, что «Украину» нужно писать с большой буквы. Протез стоял рядом, Саша на минутку отвлёкся — и всё, нога «ушла». Карине можно играть с протезом, потому что она друг.

Елена и Карина Фоменко. Фото: Euroradio

Карина каждый день проводит в центре Protez Foundation, где военных, которые прошли через ампутации, ставят на ноги. Здесь работают её родители — мама-реабилитолог Елена и папа-протезист Юрий. Карина никогда в жизни не покажет пальцем на человека с протезом.



— До войны я замечала, что человек с протезом иногда стеснялся и прятал его. Но теперь наши парни и девушки специально надевают короткие шорты, юбки — они больше не прячут протезы, — говорит реабилитолог Елена Фоменко. — А наш ребёнок с детства знает, что протез — это норма. И когда видит человека с протезом, первым делом думает, что это военный. Тот, кто оберегал её покой.

Протезы от фонда Protez Founsation. Фото: Euroradio

«По шкале от 1 до 10? Сначала болит на "шестёрочку". А потом нарастает до одиннадцати»

Саше — другу шестилетней Карины — 29 лет. Он до сих пор иногда забывает, что у него больше нет ноги. «Еврорадио» рассказывает его историю.



— После взрыва слышишь только писк в ушах. А когда приходишь в себя, пытаешься понять: что у тебя ещё есть, а чего уже нет. И понимаешь, что чего-то больше нет.



Реабилитационный центр находится в небольшом закарпатском городке. Здесь Саше сделали протез. Весь следующий месяц он будет учиться на нём ходить и с ним жить.



Саша специально не прячет ногу — из кроссовка выглядывает металлическая щиколотка. Он не против, если люди спрашивают о протезе — и вообще-то ему хотелось бы, чтобы спрашивали почаще.

В 2022 году, после десяти лет службы, Саша планировал уйти из армии, но началась война. После гибели друга Жени в бою, Саше и его сослуживцам предложили перейти в другую часть.



— Нас тогда собрали и сказали: хлопцы, вы понимаете, где находитесь и что будет потом. Если вы к этому морально не готовы — не путайтесь под ногами, не сдерживайте группу, не будьте балластом.



У Саши двое детей, и он знал, что жена будет уговаривать его воспользоваться шансом, но он остался.



— А я понимал, что если профессиональные военные, которые этому учились, не останутся, то пидоры (так украинские военные часто называют российских — Ред.) дойдут и до моего дома. А ещё я думал… Думал, что не должно быть так, что Женя погиб зря, понимаешь?







Саша был командиром расчёта ПТРК «Корсар» (украинский противотанковый ракетный комплекс). Он рассказывает, что много километров прошёл по «серой зоне» — та прифронтовая часть территории, где никто не знает наверняка, есть ли там враг. И на несколько километров заходил в «красную зону»: а это та часть территории, о которой известно точно — враг там есть.



В день, когда Сашу ранило, он шёл вторым. Тропинка была заминирована. На неё выложили двадцать две противопехотные мины ПМН-2. После того как одна из них взорвалась у Саши под ногой, ребята нашли ещё двадцать одну.



— Нам очень повезло, что они выложили их на нашу тропинку, а не сделали "минный мешок" ...



— А что это?



Саша раскладывает на столе салфетки в форме буквы «П». Салфетка — это мины, туда наступать нельзя.



— Получается такой коридорчик. Вы идёте группой, и тут первый или второй из вас попадает на мину. Он падает — примерно в метре от места взрыва. Другие хлопцы слышат взрыв и перемещаются к деревьям, к укрытиям — это инстинкт. И если около таких укрытий наставить еще мины, то вслед за мной подорвутся и остальные.

Майор ВСУ Александр Михов. Фото: Euroradio

После ранения была нестерпимая боль, которую смягчали наркотическими анальгетиками на стабилизационном пункте. И в следующие месяцы боль была постоянной — и потребность в обезболивающих тоже. Отказ от таблеток, переход на более слабые виды «обезбола» была одним из самых тяжелых этапов — и Саша решается о нём рассказать.



Когда в больнице ему наконец разрешили вставать с постели, Саша узнал, что теперь даже простые действия — принятие душа — станут для него вызовом.



Его история — это повествование о мужестве, стойкости и трудностях адаптации к изменившемуся миру после возвращения с поля боя. Это не только личное испытание, но и повод для общества обратить внимание на проблемы и нужды раненых военных и людей с инвалидностью.

Майор ВСУ Александр Михов. Фото: Euroradio

Саша научился заново ходить с протезом. И планирует использовать свой опыт для помощи другим раненым военным, хочет помогать людям понять, как чувствуют себя военные, которые прошли через ампутации. Потому займётся фотографией и расскажет через неё об историях этих людей. Он начал с того, что сделал снимки для этого материала.

Представьте, что пересели с «ауди» на «жигули»

В программу берут всех, кто пострадал в войне после 24 февраля 2022 года. И гражданских, и военных. В первую очередь — детей. Каждый, кому нужна помощь, может заполнить анкету на сайте Protez Foundation.



Сейчас в очереди на протезирование только по этой программе — около 1,3 тысячи человек. Каждый день эта очередь растёт. И для того, чтобы поскорее ставить людей на ноги, и для того, чтобы за обслуживанием протезов не приходилось летать за океан, филиал клиники открыли в украинском Закарпатье.



— Мы всё здесь делаем от души, как для родных людей. Потому что каждый человек, который получил ранение, потерял нижнюю или верхнюю конечность, заслужил, чтобы мы помогли ему адаптироваться и продолжать жить в этом мире полноценной жизнью, — говорит врач-ортопед Пётр Градинар.

Майор ВСУ Александр Михов (слева) и врач-ортопед Пётр Градинар (справа). Фото: Euroradio

Для участников программы Protez Foundation всё бесплатно. Протезирование, проживание — всё. Если нужно будет поехать именно в американскую клинику, то программа покрывает и перелёт в США.



Так, в США побывал другой собеседник «Еврорадио» — Александр из Днепра. И научившись ходить в американской клинике, военный приехал в закарпатский филиал, чтобы… научиться бегать. Для этого ему выдали специальный спортивный протез.



— Какие ощущения от протеза? Ну представьте, что вы всегда ездили на «Ауди», а потом пересели на «Жигули», — говорит Александр. — А остальное спросите у жены, она всё знает.

Ирина и Александр. Фото: Euroradio

Саша получил ранение в годовщину свадьбы. Жена Ирина рассказывает, как мечтала, что в тот день Саша сможет вырваться домой хоть на денёк. И ещё не знала, что в свою первую годовщину поедет к мужу в больницу.



— Меня пустили к нему, только когда из операционной перевели в палату. Помню: захожу, вижу фингал, лицо синее, весь поцарапанный, побитый. Думаю — слава Богу, что живой и целый. Заметила ведь, что ребята в палате лежат без рук и без ног.



Потом смотрю — кровь на простынях. Трогаю. Он говорит: Ира, у меня нет ноги. Меня саму всю трясло, но я сразу сказала: ничего страшного, мы поставим тебе крутой спортивный протез!



Он ведь после взрыва первым делом подумал: «Как я теперь буду бегать?» Просто у Саши папа физкультуру вёл, а брат — футболист. Вся семья спортсменов. И он тоже так хотел бегать, так хотел на марафоны… Поэтому сейчас старается поскорее сделать спортивный протез, чтобы начать тренироваться. Надеюсь, он ещё и в паралимпийских играх поучаствует!



Саша уже участвовал в «Играх несломленных», которые проводились среди раненых. По плаванью занял второе место и третье место в гребле.



Семье Александра и Ирины помогали много людей. Сашин лучший друг — марафонец, он помог организовать сбор денег. Потом ребята познакомились с тренершей из Киева — благодаря ей Саша занимался в спортзале. Другой тренер взял его на плавание.



— А были в больнице ребята, которым некому было помочь. С нами в палате лежал мальчик без ног. Я слышала, как ему звонила бабушка, плакала: внучек, я далеко, что я могу для тебя сделать? Бабушка старенькая, приехать не может — а родителей у него нет.



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