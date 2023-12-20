Рождество и Новый год во время войны: уместно ли праздновать?

Уместно ли праздновать во время войны? Иллюстрация создана в Midjourney для «Новостей Донбасса»

Устанавливать елку или нет? Праздновать Рождество и Новый год или нет? Эти вопросы стали краеугольным камнем в соцсетях и предметом споров многих украинцев. Люди разделились на два лагеря: одни против празднования новогодних праздников во время войны и даже установления елки, другие — за то, чтобы хоть немного развлечься и порадовать себя.

Что думают военнослужащие о праздновании?

Георгий Филипович до войны работал режиссером на телевидении. Почти два года — на фронте. Мужчина очень скучает по жене и дочери. Однако в этом году не сможет к ним приехать на праздники. Георгий положительно относится к семейным праздникам, но категорически против шумных гуляний:



«Если семьи могут праздновать дома, то это нормально, потому что, несмотря на войну, жизнь продолжается. Когда семья собралась за вечерним рождественско-новогодним столом, помолилась, вспомнила всех, кто на войне, поела и пошла спать, то это нормально. Но если мы говорим о праздновании в пределах страны, то совсем ненормально, когда, условно говоря, 10 миллионов гривен выделяется на елку, а я сижу в подразделении, в котором регулярно идут сборы на машины или что-то еще. Возникает непонимание, почему я сам должен донатить своим ребятам».

Георгий Филипович

Коллега Георгия, режиссер телевидения Борис Долина, тоже в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этом году на рождественские праздники мужчина получил подарок — поездку домой. Так что уже в предвкушении встречи с семьей:



«Я считаю, что праздник должен быть семейным. Даже в защищенных городах, где мощная ПВО, может быть не только ракетный обстрел, Россия элементарно может готовить теракт. У нас война, так что большие помпезные гулянья — это параллельная реальность. Пусть праздник будет дома с любимыми, в компании друзей, семьи, но не уличные массовые собрания. Не стоит полностью возлагать свою безопасность на плечи тех, кто нас защищает. Нормальная жизнь — это не гулянья на полгорода и концерты, будто все хорошо. Нормальная жизнь — это когда люди поддерживают функционирование города, экономики, инфраструктуры, социальной сферы и образования».

Борис Долина

На фронте на Рождество и Новый год, рассказывают военнослужащие, вспоминают павших товарищей и загадывают самое важное для всех желание. Волонтеры уже начали привозить подарки — вкусности, одежду, детские рисунки. Это все очень поддерживает, говорят бойцы.

Психолог: каждый для себя должен выбирать, как праздновать

Каждому украинцу нужна перезагрузка и положительные эмоции, говорит психологиня Светлана Арефния, ведь уже длительное время люди находятся в состоянии хронического стресса, а это негативно влияет на психику:



«Во время стресса у нас работают надпочечники, выделяя гормоны стресса, чтобы мы могли выжить (кортизол, адреналин и т. д.), но когда стресс продолжительный, эти гормоны начинают нас истощать и со временем уничтожать. Нам нужно выходить из состояния стресса. Праздники, общение с друзьями, подарки, улыбки, объятия, поцелуи, мечты, желания — все это помогает нашему мозгу производить гормоны радости (дофамин, окситоцин, эндорфин и т. д.). Нашему организму необходим гормональный, нервный и психо-эмоциональный баланс».



Каждый для себя должен выбирать, как праздновать и праздновать ли вообще. Жизнь продолжается здесь и сейчас, другой не будет, ее невозможно поставить на паузу или переписать. Как ее проживать, каждый выбирает сам. Но где бы кто ни был, что бы ни случилось, нужно поддерживать себя, своих детей и близких, справляться со стрессом через приятные эмоционально-позитивные события, подчеркивает психологиня.

Особое значение праздник имеет для детей, ведь детство никогда не вернешь — не купишь или не выиграешь в лотерею. На долю украинских детишек выпало много трудностей и проблем, которые заставили их быстро повзрослеть, так что очень важно для малышей создать сказку.



«Детство является психологическим фундаментом всей жизни. Детские воспоминания формируют наше отношение к разным событиям в будущем, характер, поведение и эмоциональное проявление. Взрослым важно как можно дольше сохранять детство своих детей, хорошее настроение, давать чувство защищенности, любви, поддержки, формировать желание жить, а не бояться жизни, желание мечтать, а не убивать или мстить. Так что нужно создавать сказку для детей», — отмечает Светлана Арефния.

Светлана Арефния

Во время праздников многие украинцы чувствуют себя особенно одинокими. Проживание потери привычной повседневности — это нормальный процесс, говорит психолог, и советует искать поддержку друзей:



«Если вам грустно и одиноко, идите к тем, кто чувствует себя так же. Важно объединяться в группы, собираться по интересам, желаниям, хобби или профессиональным предпочтениям. Помните, что вы — не одни. Рядом всегда есть те, кто готов вас поддержать, просто нужно заявить о себе и попросить о помощи».



Если же не только нет желания праздновать, но даже раздражает праздничная атмосфера, то стоит либо найти единомышленников и обсудить это, либо поехать куда-то в уютное место, где можно уединиться и переждать праздники.



«Вы можете посвятить это время себе, заняться своими делами и не обращать внимания на тех, кто думает и действует иначе. Главное — не портить себе нервы ни по какому поводу. Берегите свое психическое и физическое здоровье», — подчеркивает Светлана Арефния.



Многие украинцы уже второе Рождество подряд будут праздновать в вынужденной эмиграции. Тем, у кого возникает чувство вины, психолог советует увеличить количество или размер пожертвований, написать приятные слова близким, сделать своими руками патриотические новогодние игрушки, пройтись с украинским флагом к местной елке, угостить европейцев украинскими блюдами, встретиться и отпраздновать с такими же беженцами, послушать «Ой, у лузі…» и научить этой песне соседей. Главное, оставаться украинцами, где бы вы ни были, подчеркивает Арефния.

Пример Японии

Известный японская психологиня Марико Укийо, которая сейчас занимается украинскими беженцами в стране восходящего солнца, приводит пример Японии, где почти 80 лет назад во время войны было запрещено отмечать праздники. Это не привело ни к чему хорошему. Если что-то запрещать, то проблема будет только углубляться, подчеркивает Укийо. Лучше держать баланс — не устраивать громких гуляний, но собраться семьей. Потому что приятные ощущения праздника — как ментальная помощь и исцеление.

Марико Укийо

Материал подготовлен с помощью MediaPort Warsaw, хаба для украинских журналистов в Польше, и при поддержке международной инициативы Media Lifeline Ukraine.