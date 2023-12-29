Новогодние праздники в Донецкой области: как отмечают во время войны

Новый год в Краматорске будет с елками и «Артемовским». Фото: «Новости Донбасса»

Украина второй год подряд готовится встречать новогодние праздники в условиях полномасштабной войны. Праздничные ритуалы такие как обмен подарками и семейные ужины — способ объединения и поддержки друг друга.



Но, в прифронтовых городах живущих в страхе обстрелов люди пока без праздничного настроения. Журналисты «Новостей Донбасса» узнали, как готовятся к Новому году жители Краматорска и чего ожидают в 2024-м.

Какое настроение у жителей Краматорска перед Новым годом?

«Настроения особого нет. Просто хочется немножко праздника, какие-то гирляндочки повесить, стол накрыть. Очень хотелось бы вернуть всех домой, к себе в семью, как говорят, и праздновать с теми людьми, которых ты не видел много лет. Уже два года мы их не видели. Я желаю всем вернуться скорее всем домой», — поделилась ожиданиями менеджер по продажам и жительница Краматорска Наталья.

Менеджер по продажам и жительница Краматорска Наталья. Фото: «Новости Донбасса»

Конечно, есть и те, кто несмотря на войну стараются не унывать. Люди, находясь в прифронтовой зоне, пытаются не сильно загружать голову, чтобы, по их словам, «не поехать совсем».



«Новый Год, есть Новый Год. Настроение не такое, какое было до войны. Нет праздничного чувства, чтобы салюты, как-то погулять, как-то отметить. Этого сейчас делать нельзя, потому что комендантский и все запрещено. Но праздничное настроение все еще есть и присутствует, духом мы не падаем», — рассказала Анастасия, менеджер по продажам из Краматорска.



В большинстве городов Донецкой области, местные администрации отказались размещать уличные украшения и елки, лишь в Славянске, Дружковке и Доброполье иллюминация и атрибуты праздников присутствуют.



Местные жители Краматорска отметили, что дети скучают по елке. Получив сладости, они тоскуют по праздничному дереву и огонькам.



Поэтому, люди стараются украсить свой дом, приобретая все необходимое в магазинах и на рынках.

Некоторые люди продолжают покупать живую елку

«Новогодние игрушки, поскольку новогодние праздники, и необходимо, чтобы елка была красивой. И не важно, что на улице война, а хочется, чтобы настроение было хорошее, веселое и яркое», — объясняет жительница Краматорска Татьяна.

Жительница Краматорска Татьяна выбирает игрушки. Фото: «Новости Донбасса»

Основным атрибутом праздничного настроения для большинства семей является новогодняя елка. В этом году мест, где их можно приобрести стало меньше, но на цену это никак не повлияло.



«Сезон продажи елок стартовал, и патрульные полицейские будут проверять как законность транспортировки хвойных деревьев, так и их реализацию. Предприниматели, которые совершают транспортировку и продажу новогодних елок должны иметь с собой документы на это. Потребителям необходимо помнить, что, покупая елку необходимо обратить внимание на наличие чипа или специальной маркировки на этой елке», — предупредила пресс-офицер батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске Ксения Яцен.



Всю информацию о приобретенном дереве можно проверить на сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины.



По словам частного предпринимателя Саида, который занимается продажей хвойных перед Новым годом, он следит за наличием чипов и документов на дерево.

Саид - предприниматель, который занимается продажей хвойных перед Новым годом. Фото: «Новости Донбасса»

Саид уверяет, что также можно проверить с какого лесничества пришло дерево, а хозяева, которые ему продают, предоставляют документы и чипы.



У него большой выбор натуральной ели, деревья он привез из Волынской области и сейчас их можно приобрести по цене от 300 до 1500 гривен.

Елки можно приобрести по цене от 300 до 1500 гривен. Фото: «Новости Донбасса»

«Как покупали раньше, так и покупают сейчас. Ажиотажа особенного нет, но приходят люди, кому нужно те и покупают. Постоянные клиенты, скажем так», — утверждает предприниматель Саид.



Что касается искусственных елок, то в городе не так много точек, где их можно приобрести. И в основном предприниматели распродают остатки с позапрошлого сезона. Цена на подобные деревья стартует от 1100 гривен.



«Вот эти вот, например, силиконовые новые. Это еще есть остатки, ребенок не уколется, не поранится. Эта маленькая. Вот так с шишкой немного пожестче. Можно в офис поставить, где-то на витрину. А эти конечно, они литые, прикольная штука», — менеджер по продажам и жительница Краматорска Наталья.

Планы краматорчан, как встретить 2024 год

Что касается празднования Нового Года и Рождества, то почти все жители Краматорска, с которыми нам удалось поговорить, изменять традициям не собираются. Одна из них просмотр новогодних фильмов.

Любимый фильм к Новому Году Дарьи — "Один дома". Фото: «Новости Донбасса»

«Любимый фильм к Новому Году — "Один дома". Это самый замечательный фильм для хорошего настроения, новогоднего», — уверена жительница Краматорска Дарья.



С ней согласна и менеджерка по продажам Наталья.



«Один дома, вот это фильм, который, мне кажется, на все года, на все века», — согласна с Дарьей и жительница Краматорска Наталья.



К слову, мнение о том, что «Один дома» одна из наиболее любимых новогодних картин украинцев, разделяет большинство наших граждан, как звезды шоу-бизнеса, так и обычные люди.



Некоторые украинцы это связывают с тем, что премьера первого фильма о приключениях ребенка, которая состоялась 10 ноября 1990 года за девять месяцев до провозглашения независимости Украины, подарила чувство нового начала. И на подсознательном уровне мы все возвращаемся в то время, когда были еще детьми.

«Один дома», подарки и елка — основа к Новому году. Фото: «Новости Донбасса»

С 2023 года впервые в современной истории Украины все православные праздники будут отмечаться по юлианскому календарю. Часть людей уже отпраздновали день Святого Николая по новому стилю.



«По новому календарю отмечали. Рождество будем отмечать по Юлианскому календарю. Как все будем, отмечать. Все перешли, и мы перейдем», — поделилась жительница Краматорска Дарья.

В этом году, как и в прошлом, празднование Нового Года пройдет в условиях военного положения и под угрозой обстрелов. Поэтому, граждане должны позаботиться о своей безопасности, а также помнить о некоторых ограничениях.



«Например, придерживаться условий комендантского часа, следить за сигналами воздушной тревоги. Также напомню, что у нас запрещено использование пиротехнических изделий, фейерверков. Гражданам необходимо быть более внимательными на дороге, во время движения придерживаться правил дорожного движения. Следить за погодой, чтобы не попасть в беду. И конечно же, ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения», — отмечает пресс-офицер патрульной полиции Ксения Яцен.

В патрульной полиции просят граждан позаботиться о своей безопасности на праздники. На Фото: пресс-офицер патрульной полиции Ксения Яцен / «Новости Донбасса»

Пожелания жителей Донбасса на Новый год

Хоть в Донецкой области все еще действует полный запрет на продажу любого алкоголя, жители придумывают разные выходы из ситуации на праздник.



А кто-то еще хранит игристое вино с завода «Артвайнери», в Бахмуте, захваченного в мае этого года.



«Есть еще запасы "Артемовского". Антиквариат, поэтому будет. Мы все ждем победы, что может быть всё-таки наладится. Это лучший подарок будет», — добавила жительница Краматорска Наталья.



Жить десятилетие в условиях войны, особенно в течение второго года — полномасштабной, в непосредственной близости к фронту, это испытание, которое под силу не каждому.



На глазах у многих обрывались жизни людей, рушилось чье-то жилье. Большая часть населения области вынужденно покинула свои дома, а те, кто остался, устали от звуков сирен и постоянного страха попасть под очередной обстрел.



Поэтому здесь почти каждый человек надеется, что боевые действия закончатся как можно скорее.



Житель Краматорска Анатолий поделился, что ему жить хочется и жизни он всем желаем, особенно быстрейшего мира. А также мужчина надеется на возвращение своего сына из армии.

Анатолий ждет мира и возвращение своего сына. Фото: «Новости Донбасса»

«Гражданским я хочу пожелать терпения в этом году, чтобы дождались победы, обязательно победы. А парням, здоровья, сил, чтобы это все выдержать и скорее вернутся домой», — пожелала краматорчанка Татьяна.



А пресс-офицер батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске Ксения Яцен пожелала гражданам оставаться законопослушными, заботится о своей жизни и здоровье, не забывать про родных, а также верить в победу и помогать силам обороны Украины.