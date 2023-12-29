Новорічні свята на Донеччині: як відзначають під час війни

Новий рік у Краматорську буде з ялинками та «Артемівським». Фото: «Новини Донбасу»

Україна другий рік поспіль готується зустрічати новорічні свята за умов повномасштабної війни. Святкові ритуали такі як обмін подарунками та сімейні вечері — спосіб об'єднання та підтримки один одного.



Але, в прифронтових містах люди, які живуть у страху, поки без святкового настрою. Журналісти «Новин Донбасу» дізналися, як готуються до Нового року жителі Краматорська і чого очікують від 2024-го.

Який настрій у Краматорська перед Новим роком?

«Настрою особливого немає. Просто хочеться трохи свята, якісь гірляндочки повісити, стіл накрити. Дуже хотілося б повернути всіх додому, до себе в сім'ю, як то кажуть, і святкувати з тими людьми, яких ти не бачив багато років. Вже два роки ми їх не бачили. Я бажаю всім повернутися швидше додому», — поділилася очікуваннями менеджерка з продажу та мешканка Краматорська Наталія.

Менеджерка з продажу та мешканка Краматорська Наталія. Фото: «Новини Донбасу»

Звичайно, є й ті, хто, попри війну, намагаються не сумувати. Люди, перебуваючи у прифронтовій зоні, намагаються не сильно завантажувати голову, щоб, за їхніми словами, «не поїхати зовсім».



«Новий Рік, є Новий Рік. Настрій не такий, який був до війни. Нема святкового почуття, щоб салюти, якось погуляти, якось відзначити. Цього зараз робити не можна, бо комендантська і все заборонено. Але святковий настрій все ще є і присутній, духом ми не падаємо», - розповіла Анастасія, менеджерка із продажу з Краматорська.



У більшості міст Донецької області, місцеві адміністрації відмовилися розміщувати вуличні прикраси та ялинки, лише у Слов'янську, Дружківці та Добропіллі ілюмінація та атрибути свят присутні.



Місцеві жителі Краматорська зазначили, що діти сумують за ялинкою. Отримавши солодощі, вони проймаються журбою за святковим деревом та вогниками.



Тому люди намагаються прикрасити свій будинок, купуючи все необхідне в магазинах та на ринках.

Деякі люди продовжують купувати живу ялинку

«Новорічні іграшки, оскільки новорічні свята, і необхідно, щоб ялинка була гарною. І не важливо, що на вулиці війна, а хочеться, щоб настрій був добрий, веселий та яскравий», — пояснює мешканка Краматорська Тетяна.

Мешканка Краматорська Тетяна обирає іграшки. Фото: «Новини Донбасу»

Основним атрибутом святкового настрою більшості сімей є новорічна ялинка. Цього року місць, де їх можна придбати поменшало, але на ціну це ніяк не вплинуло.



«Сезон продажу ялинок стартував, і патрульні поліцейські перевірятимуть як законність транспортування хвойних дерев, так і їхню реалізацію. Підприємці, які здійснюють транспортування та продаж новорічних ялинок, повинні мати з собою документи на це. Споживачам необхідно пам'ятати, що, купуючи ялинку, необхідно звернути увагу на наявність чіпа чи спеціального маркування на цій ялинці», — попередила пресофіцерка батальйону патрульної поліції у Краматорську та Слов'янську Ксенія Яцен.



Всю інформацію про придбане дерево можна перевірити на сайті Державної агенції лісових ресурсів України.



За словами приватного підприємця Саїда, який займається продажем хвойних перед Новим роком, він стежить за наявністю чіпів та документів на дерево.

Саїд — підприємець, який займається продажем хвойних перед Новим роком. Фото: «Новини Донбасу»

Саїд запевняє, що також можна перевірити, з якого лісництва прийшло дерево, а господарі, які йому продають, надають документи та чіпи.



Він має великий вибір натуральної ялинки, дерева він привіз із Волинської області й зараз їх можна придбати за ціною від 300 до 1500 гривень.

Ялинки можна придбати за ціною від 300 до 1500 гривень. Фото: «Новини Донбасу»

«Як купували раніше, так і купують зараз. Ажіотажу особливого немає, але приходять люди, кому потрібні ті й купують. Постійні клієнти, скажімо так», — стверджує Саїд.



Щодо штучних ялинок, то в місті не так багато точок, де їх можна купити. І переважно підприємці розпродують залишки з позаминулого сезону. Ціна на такі дерева стартує від 1100 гривень.



«Ось ці ось, наприклад, силіконові нові. Це ще є залишки, дитина не вколеться, не пораниться. Ця маленька. Ось так із шишкою трохи жорсткіше. Можна в офіс поставити десь на вітрину. А ці, звичайно, вони литі, прикольна штука», — менеджерка з продажу і мешканка Краматорська Наталія.

Плани краматорчан, як зустріти 2024 рік

Щодо святкування Нового Року та Різдва, то майже всі жителі Краматорська, з якими нам вдалося поговорити, зраджувати традиціям не збираються. Одна з них — перегляд новорічних фільмів.

Улюблений фільм до Нового Року Дар'ї - "Один удома". Фото: «Новини Донбасу»

«Улюблений фільм до Нового Року — "Один удома". Це чудовий фільм для гарного настрою, новорічного», — впевнена мешканка Краматорська Дар'я.



З нею згодна і менеджерка з продажу Наталія.



«Один удома, ось це фільм, який, мені здається, на всі роки, на всі віки», — згодна з Дар'єю мешканка Краматорська Наталія.



До слова, думку про те, що «Один вдома» одна з найулюбленіших новорічних картин українців, поділяють і більшість наших громадян, як зірки шоубізнесу, так і звичайні люди.



Деякі українці це пов'язують із тим, що прем'єра першого фільму про пригоди дитини, яка відбулася 10 листопада 1990 року за дев'ять місяців до проголошення незалежності України, подарувала відчуття початку чогось нового. І на підсвідомому рівні ми всі повертаємось у той час, коли були ще дітьми.

«Один удома», подарунки та ялинка — основа до Нового року. Фото: «Новини Донбасу»

З 2023 року вперше у сучасній історії України всі православні свята відзначатимуться за юліанським календарем. Частина людей вже відсвяткувала день Святого Миколая за новим стилем.



«За новим календарем відзначали. Різдво відзначатимемо за Юліанським календарем. Як усі будемо. Усі перейшли, і ми перейдемо», — поділилася мешканка Краматорська Дар'я.

Цього року, як і минулого, святкування Нового Року пройде в умовах воєнного стану та під загрозою обстрілів. Тому громадяни повинні подбати про свою безпеку, а також пам'ятати про деякі обмеження.



«Наприклад, дотримуватися умов комендантської години слідкувати за сигналами повітряної тривоги. Також нагадаю, що у нас заборонено використання піротехнічних виробів, феєрверків. Громадянам необхідно бути уважнішими на дорозі, під час руху дотримуватись правил дорожнього руху. Слідкувати за погодою, щоб не потрапити у біду. І звичайно ж, у жодному разі не сідати за кермо у стані сп'яніння», — зазначає пресофіцерка патрульної поліції Ксенія Яцен.

У патрульній поліції просять громадян подбати про свою безпеку на свята. На Фото: пресофіцерка патрульної поліції Ксенія Яцен / «Новини Донбасу»

Побажання мешканців Донбасу на Новий рік

Хоча на Донеччині все ще діє повна заборона на продаж будь-якого алкоголю, жителі вигадують різні виходи із ситуації на свято. А хтось ще зберігає ігристе вино із заводу «Артвайнері» у Бахмуті, захопленого у травні цього року.



«Є ще запаси "Артемівського". Антикваріат, тож буде. Ми всі чекаємо на перемогу, що може все-таки налагодиться. Це найкращий подарунок буде», - додала мешканка Краматорська Наталія.



Жити десятиліття за умов війни, особливо протягом другого року — повномасштабної, у безпосередній близькості до фронту, це випробування, яке під силу не кожному.



На очах у багатьох обривалися життя людей, руйнувалося чиєсь житло. Більшість населення області вимушено залишило свої будинки, а ті, хто залишився, втомилися від звуків сирен та постійного страху потрапити під черговий обстріл.



Тому тут майже кожна людина сподівається, що бойові дії закінчаться якнайшвидше.



Житель Краматорська Анатолій поділився, що йому хочеться жити й життя він усім бажає, особливо найшвидшого миру. А також чоловік сподівається на повернення свого сина з армії.

Анатолій чекає миру та повернення свого сина. Фото: «Новини Донбасу»

«Цивільним я хочу побажати цьогоріч терпіння, щоб дочекалися перемоги, обов'язково перемоги. А хлопцям, здоров'я, сил, щоб це все витримати й швидше повернуться додому», — побажала краматорчанка Тетяна.



Своєю чергою пресофіцерка батальйону патрульної поліції у Краматорську та Слов'янську Ксенія Яцен побажала громадянам залишатися законослухняними, піклуватися про своє життя та здоров'я, не забувати про рідних, а також вірити у перемогу та допомагати силам оборони України.