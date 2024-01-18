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Ситуация в Часов Яре: Армия РФ пытается прорваться в город, люди выживают в подвалах

Анастасия Волкова
18 января 2024, 17:55

Ситуация в Часов Яре: Армия РФ пытается прорваться в город, люди выживают в подвалах

В Часов Яре живут в укрытиях. Фото: Новости Донбасса В Часов Яре живут в укрытиях. Фото: Новости Донбасса

Часов Яр — населенный пункт в Донецкой области, за который сегодня идут сильные бои. Российские войска стремятся оккупировать этот город, и обстреливают его изо всех видов вооружения.

Украинские военнослужащие не дают продвинуться в районе Богдановки и отражают все атаки возле Калиновки.

Только сегодня, 18 января 2024 года, на Бахмутском направлении, где расположен Часов Яр, наши военные отразили восемь атак оккупантов у Григоровки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Журналисты «Новостей Донбасса» побывали в городе, где сегодня в подвалах и убежищах проживает около девятисот мирных жителей, которые наотрез отказываются эвакуироваться.

Подвал в Часов Яре — место жизни мирных жителей 

Пребывая в состоянии постоянных обстрелов, в одном из подвалов Часов Яра местные жители готовят кофе прямо из турки.

Местная жительница Людмила показывает помещение, в котором живет. Это обычный подвал многоэтажки, который местные привели в порядок и снесли туда все, что может пригодиться для жизни.

Подвал помогает пережить атаки россиян. Фото: Новости Донбасса

Здесь есть кровати, буржуйка, печь, и необходимая посуда. Сжиженным газом в баллонах обеспечивают волонтеры и местная власть. На зиму привезли и пеллеты.

«Дрова мы сами заготовили. А вот такую штучку нам привезли. 2,5 тонны. Но мы же экономим, купили бензопилу. И все лето заготавливали дрова, сухие ветки, которые попадали от взрыва. Так что мы утром на возику и сюда притянем, и пилим», — рассказывает жительница Часов Яра Людмила.

Жильцам прифронтового города приходится прямо возле домов выращивать зелень. Также люди тут варенье варят, собирают клубнику.

«С апреля месяца прошлого года живем в подвале. Снесли сюда все, что смогли найти. Мы собираем дождевую воду. А питьевую нам привозили сюда. Бочка там стоит», — объясняет Людмила.

Волонтеры привозят людям питьевую воду. Технической через день обеспечивают спасатели. По словам женщины, люди моются каждый день, раз в неделю купаются, а когда могут – стирают.

Из Часов Яра видна линия фронта. Фото: Новости Донбасса

Чем люди занимаются в убежище

Чтобы как-то скоротать время, Людмила занялась вязанием. Она вяжет носки своим детям, внукам и правнукам.

«Раньше ж покупали пряжу. Вот она и осталась у меня. Я её забрала сюда и вяжу», — отмечает жительница прифронтового города.

У каждого жителя подвала есть свои обязанности. Хочешь наладить совместное выживание – нужно придерживаться правил.

«Моя задача: убрать, помыть, печку затопить, из печки выбрать. Ну такое всё делаю там. Во дворе убирала, когда была погода», — говорит Людмила.

Женщина не хочет эвакуироваться в более безопасные и спокойные регионы Украины, потому что не желает покидать свою землю.

В семьдесят семь лет она под обстрелами бегает кормить кур и кроликов.

Результаты обстрелов города. Фото: Новости Донбасса

«Я утром даю им зерно и картошку. У нас сейчас нет капусты там. И картошку они ж едят сырую», — уточнила Людмила.

Пока общались с Людмилой, подошли жители соседнего дома и пригласили к себе на экскурсию. Местный житель Владимир продемонстрировал домашний спортзал.

«Вот спортзальчик у нас. Это я жене ещё из Киева привозил. Тут я подтягиваюсь, отжимаюсь. Гантели мои», — показывает Владимир.

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Владимир сюда приходит только заниматься и проведать квартиру. Живут они с супругой в основном в подвале. Туда уже отнесли телевизор. Иногда подключают его к генератору.

Мужчина войну застал в Киеве. Сюда приехал за женой, которая была со своей мамой. Дети уехали, а младший остался и служит в ВСУ.

«Нас зовут в Киев. Друг у меня там хороший есть. Муж там работал. Но я никуда не хочу. Я хочу быть дома. Это – моя земля. Я отсюда уходить никуда не буду», — объясняет Наталья жена Владимира.

Помощь военных гражданскому населению Часов Яра

В этот день представители гражданско-военного сотрудничества оперативно-тактической группировки «Соледар» привезли жителям Часов Яра продуктов и сладостей.

Во время обстрелов все собираются. Фото: Новости Донбасса

Военнослужащие ежедневно выполняют роль связующего звена между ВСУ и мирными жителями по всей линии фронта. Они помогают всем, чем могут, а также обеспечивают сопровождение международным миссиям.

«Мы приезжаем и делаем добро. Мы надеемся на завтрашний день. Даем им подарки, показываем всеми своими действиями, что мы лучше и готовы помогать, мы готовы сотрудничать и готовы двигаться вместе к победе. И такими маленькими шагами мы формируем в этих людях новое видение нас как армии и как государства», — заявил Руслан Колишенко, военнослужащий гражданско-военного сотрудничества ОТГ «Соледар».

Почти год жители Часов Яра живут без света, воды и газа. С лета прошлого года после оккупации Бахмута, российская армия безуспешно пытается захватить этот населенный пункт, разрушая его инфраструктуру и убивая мирных жителей.

Несмотря на всю опасность поездок, сюда регулярно наведываются волонтеры, работает местная власть и даже коммунальные службы регулярно вывозят мусор.

Мирные люди живут в надежде на скорейшее окончание войны и начало восстановления города.

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