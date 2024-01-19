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Изменения в назначении субсидий с 1 января: кому придется писать новое заявление о помощи

Анастасия Гришкова
19 января 2024, 19:20

Изменения в назначении субсидий с 1 января: кому придется писать новое заявление о помощи

Как оформить субсидию в Украине. Иллюстрация: DALL·E Как оформить субсидию в Украине. Иллюстрация: DALL·E

Новые правила в назначении субсидий начали действовать в Украине с 1 января 2024 года. В то же время, правительство увеличило объем денежной компенсации на приобретение угля и дров в отопительный сезон. Министерство социальной политики отмечает, что в 2024 году у украинцев сохранится возможность получения государственной помощи в виде субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Подробности — в материале «Новостей Донбасса».

Изменения в назначении субсидий с 1 января

Правительство усовершенствовало порядок предоставления населению жилищных субсидий. В связи с этим предоставление субсидий относится к компетенции Пенсионного фонда Украины.

«Предоставлено Пенсионному фонду Украины возможность назначать жилищные субсидии гражданам по декларативному принципу на указанный в упрощенном заявлении о назначении и предоставлении жилищной субсидии адрес домохозяйства», — сообщил постоянный представитель Кабинета министров министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, изменены идентификации перечня имеющихся жилищно-коммунальных услуг по адресу домохозяйства, когда сопоставление адреса потенциальных/фактических получателей жилищных субсидий будет осуществляться Пенсионным фондом, а не их предоставлятелями/исполнителями.

Также правительство предусмотрело возможность продления на 10 рабочих дней срока рассмотрения упрощенного заявления на назначение субсидии в случае выявления фактов, требующих дополнительной проверки.

Кто имеет право на субсидии в 2024 году

Право на оформление субсидии имеют граждане, расходы которых на коммунальные услуги превышают 15% от общего дохода семьи за месяц. Размер финансовой поддержки рассчитывается индивидуально.

Однако есть случаи, когда украинцев могут лишить субсидии.

При каких обстоятельствах украинцы не смогут получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги:

  • наличия долгов по оплате ЖКУ в более чем три месяца более чем на 680 гривен. В будущем субсидию могут назначить, если гражданин заключит соглашение о реструктуризации, уплатит долг, обжалует задолженность в судебном порядке;
  • если были указаны неточные данные относительно размеров собственных доходов, доходов других членов семьи субсидианта, в то же время куплены высокостоящие товары или услуги, полученные права собственности на сумму более 50 тысяч гривен;
  • заявитель не вернул государству субсидию, начисленную незаконно;
  • смена места жительства заявителя. Помощь нельзя получать по месту жительства и по месту регистрации субсидианта одновременно;
  • гражданин Украины, которому назначили помощь, сам обратился с заявлением о прекращении ее предоставления;
  • в случае смерти заявителя.

Какие доходы учитываются для оформления субсидии

Для проведения расчета жилищной субсидии на отопительный период доходы учитываются за I-II кварталы 2023 года в соответствии с нормами Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 22.07.2020 №632.

Субсидии на покупку топлива в 2024 году

По субсидиям и льготам на твердое топливо на зиму 2024 года, согласно решению Кабинета министров Украины, нормативы отопления увеличились примерно в 4 раза.

В Украине можно получить субсидию на дрова и уголь. Фото: Новости Донбасса

Размер субсидии на покупку горючего исчисляется индивидуально для каждой семьи в зависимости от их доходов.

Для предоставления льгот:

• на уголь — 1,87 тонн;

• на дрова — 6,22 тонн.

Для предоставления субсидии:

• на уголь — 2,23 тонн;

• на дрова — 7,41 тонн.

Правительство учло рост цен на уголь и дрова, теперь жилищные субсидии и льготы покроют большую часть расходов на приобретение твердого топлива.

Кому нужно заново оформлять субсидии с 1 января

Заново оформлять субсидии нужно некоторым категориям украинцев. Субсидия на отопительный период 2023-2024 годов может быть назначена только по новому обращению. 

Это касается следующих категорий:

  • тех, кто подал заявление о прекращении субсидии и пользовался льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, а на отопительный период желают получать жилищную субсидию;
  • тех, у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения социального положения и т.д.

В министерстве социальной политики отметили, что подать заявление на назначение субсидии можно в Пенсионном фонде, Центре предоставления административных услуг или через «Дію».

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