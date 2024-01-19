Изменения в назначении субсидий с 1 января: кому придется писать новое заявление о помощи

Новые правила в назначении субсидий начали действовать в Украине с 1 января 2024 года. В то же время, правительство увеличило объем денежной компенсации на приобретение угля и дров в отопительный сезон. Министерство социальной политики отмечает, что в 2024 году у украинцев сохранится возможность получения государственной помощи в виде субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Подробности — в материале «Новостей Донбасса».
Правительство усовершенствовало порядок предоставления населению жилищных субсидий. В связи с этим предоставление субсидий относится к компетенции Пенсионного фонда Украины.
«Предоставлено Пенсионному фонду Украины возможность назначать жилищные субсидии гражданам по декларативному принципу на указанный в упрощенном заявлении о назначении и предоставлении жилищной субсидии адрес домохозяйства», — сообщил постоянный представитель Кабинета министров министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, изменены идентификации перечня имеющихся жилищно-коммунальных услуг по адресу домохозяйства, когда сопоставление адреса потенциальных/фактических получателей жилищных субсидий будет осуществляться Пенсионным фондом, а не их предоставлятелями/исполнителями.
Также правительство предусмотрело возможность продления на 10 рабочих дней срока рассмотрения упрощенного заявления на назначение субсидии в случае выявления фактов, требующих дополнительной проверки.
Право на оформление субсидии имеют граждане, расходы которых на коммунальные услуги превышают 15% от общего дохода семьи за месяц. Размер финансовой поддержки рассчитывается индивидуально.
Однако есть случаи, когда украинцев могут лишить субсидии.
При каких обстоятельствах украинцы не смогут получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги:
Для проведения расчета жилищной субсидии на отопительный период доходы учитываются за I-II кварталы 2023 года в соответствии с нормами Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 22.07.2020 №632.
По субсидиям и льготам на твердое топливо на зиму 2024 года, согласно решению Кабинета министров Украины, нормативы отопления увеличились примерно в 4 раза.
В Украине можно получить субсидию на дрова и уголь. Фото: Новости Донбасса
Размер субсидии на покупку горючего исчисляется индивидуально для каждой семьи в зависимости от их доходов.
Для предоставления льгот:
• на уголь — 1,87 тонн;
• на дрова — 6,22 тонн.
Для предоставления субсидии:
• на уголь — 2,23 тонн;
• на дрова — 7,41 тонн.
Правительство учло рост цен на уголь и дрова, теперь жилищные субсидии и льготы покроют большую часть расходов на приобретение твердого топлива.
Заново оформлять субсидии нужно некоторым категориям украинцев. Субсидия на отопительный период 2023-2024 годов может быть назначена только по новому обращению.
Это касается следующих категорий:
В министерстве социальной политики отметили, что подать заявление на назначение субсидии можно в Пенсионном фонде, Центре предоставления административных услуг или через «Дію».