Зміни у призначенні субсидій з 1 січня: кому доведеться писати нову заяву про допомогу

Як оформити субсидію в Україні? Ілюстрація: DALL·E

Нові правила в призначенні субсидій почали діяти в Україні з 1 січня 2024 року. У той же час уряд збільшив обсяг грошової компенсації на придбання вугілля та дров у опалювальний сезон. Міністерство соціальної політики наголошує, що у 2024 році в українців збережеться можливість отримання державної допомоги у вигляді субсидій для сплати житлово-комунальних послуг. Подробиці — у матеріалі «Новин Донбасу».

Зміни щодо призначення субсидій з 1 січня

Уряд удосконалив порядок надання населенню житлових субсидій. У зв'язку з цим надання субсидій належить до компетенції Пенсійного фонду України.



«Надано Пенсійному фонду України можливість призначати житлові субсидії громадянам за декларативним принципом на зазначену у спрощеній заяві про призначення та надання житлової субсидії адресу домогосподарства», — повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.



Зокрема змінено ідентифікації переліку наявних житлово-комунальних послуг за адресою домогосподарства, коли зіставлення адреси потенційних/фактичних отримувачів житлових субсидій здійснюватиметься Пенсійним фондом, а не їх надавачами/виконавцями.



Також уряд передбачив можливість продовження на 10 робочих днів терміну розгляду спрощеної заяви на призначення субсидії у разі виявлення фактів, які потребують додаткової перевірки.

Хто має право на субсидії у 2024 році

Право на оформлення субсидії мають громадяни, витрати яких на комунальні послуги перевищують 15% загального доходу сім'ї за місяць. Розмір фінансової підтримки розраховується індивідуально.



Однак, є випадки, коли українців можуть позбавити субсидії.



За яких обставин українці не зможуть отримати субсидію на житлово-комунальні послуги:



наявності боргів з оплати ЖКП у більш ніж три місяці на понад 680 гривень. У майбутньому субсидію можуть призначити, якщо громадянин укладе угоду про реструктуризацію, сплатить борг, оскаржить заборгованість у судовому порядку;

якщо були вказані неточні дані щодо розмірів власних доходів, прибутків інших членів родини субсидіанта, водночас куплені високовартісні товари чи послуги, отримані права власності на суму понад 50 тисяч гривень;

заявник не повернув державі субсидію, нараховану незаконно;

зміна місця проживання заявника. Допомогу не можна отримувати за місцем проживання та за місцем реєстрації субсидіанта одночасно;

громадянин України, якому призначили допомогу, сам звернувся із заявою про припинення її надання;

у випадку смерті заявника.

Які доходи враховуються для оформлення субсидії

Для проведення розрахунку житлової субсидії на опалювальний період доходи обліковуються за І-ІІ квартали 2023 року відповідно до норм Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №63.

Субсидії на купівлю палива у 2024 році

Щодо субсидій і пільг на тверде паливо на зиму 2024 року, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, нормативи опалення збільшились приблизно в 4 рази.

В Україні можна отримати субсидію на дрова та вугілля. Фото: Новини Донбасу

Розмір субсидії на придбання пального обчислюється індивідуально для кожної сім'ї в залежності від їхніх доходів.



Для надання пільг:

• на вугілля — 1,87 тонн;

• на дрова — 6,22 тонн.

Для надання субсидії:

• на вугілля — 2,23 тонн;

• на дрова — 7,41 тонн.

Уряд врахував зростання цін на вугілля та дрова, тепер житлові субсидії та пільги покриють більшу частину витрат на придбання твердого палива.

Кому потрібно заново оформлювати субсидії з 1 січня

Заново оформляти субсидії потрібно деяким категоріям українців субсидія на опалювальний період 2023-2024 років може бути призначена лише за новим зверненням. Це стосується наступних категорій:



Це стосується таких категорій:

тих, хто подав заяву на припинення субсидії та користувався пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а на опалювальний період бажають отримувати житлову субсидію;

тих, у кого відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо.

У міністерстві соціальної політики України наголосили, що подати заяву на призначення субсидії можна у Пенсійному фонді, Центрі надання адміністративних послуг або через «Дію».