Зміни у призначенні субсидій з 1 січня: кому доведеться писати нову заяву про допомогу

Нові правила в призначенні субсидій почали діяти в Україні з 1 січня 2024 року. У той же час уряд збільшив обсяг грошової компенсації на придбання вугілля та дров у опалювальний сезон. Міністерство соціальної політики наголошує, що у 2024 році в українців збережеться можливість отримання державної допомоги у вигляді субсидій для сплати житлово-комунальних послуг. Подробиці — у матеріалі «Новин Донбасу».
Уряд удосконалив порядок надання населенню житлових субсидій. У зв'язку з цим надання субсидій належить до компетенції Пенсійного фонду України.
«Надано Пенсійному фонду України можливість призначати житлові субсидії громадянам за декларативним принципом на зазначену у спрощеній заяві про призначення та надання житлової субсидії адресу домогосподарства», — повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема змінено ідентифікації переліку наявних житлово-комунальних послуг за адресою домогосподарства, коли зіставлення адреси потенційних/фактичних отримувачів житлових субсидій здійснюватиметься Пенсійним фондом, а не їх надавачами/виконавцями.
Також уряд передбачив можливість продовження на 10 робочих днів терміну розгляду спрощеної заяви на призначення субсидії у разі виявлення фактів, які потребують додаткової перевірки.
Право на оформлення субсидії мають громадяни, витрати яких на комунальні послуги перевищують 15% загального доходу сім'ї за місяць. Розмір фінансової підтримки розраховується індивідуально.
Однак, є випадки, коли українців можуть позбавити субсидії.
За яких обставин українці не зможуть отримати субсидію на житлово-комунальні послуги:
Для проведення розрахунку житлової субсидії на опалювальний період доходи обліковуються за І-ІІ квартали 2023 року відповідно до норм Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №63.
Щодо субсидій і пільг на тверде паливо на зиму 2024 року, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, нормативи опалення збільшились приблизно в 4 рази.
В Україні можна отримати субсидію на дрова та вугілля. Фото: Новини Донбасу
Розмір субсидії на придбання пального обчислюється індивідуально для кожної сім'ї в залежності від їхніх доходів.
Для надання пільг:
• на вугілля — 1,87 тонн;
• на дрова — 6,22 тонн.
Для надання субсидії:
• на вугілля — 2,23 тонн;
• на дрова — 7,41 тонн.
Уряд врахував зростання цін на вугілля та дрова, тепер житлові субсидії та пільги покриють більшу частину витрат на придбання твердого палива.
Заново оформляти субсидії потрібно деяким категоріям українців субсидія на опалювальний період 2023-2024 років може бути призначена лише за новим зверненням. Це стосується наступних категорій:
Це стосується таких категорій:
У міністерстві соціальної політики України наголосили, що подати заяву на призначення субсидії можна у Пенсійному фонді, Центрі надання адміністративних послуг або через «Дію».