Что ждет Крым в 2024 году? Четыре сценария развития событий

Коллаж: Катерина Круглик / Заборона

В 2023 году некоторые украинские чиновники, в том числе начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, прогнозировали вхождение украинских войск в Крым до конца 2023 года. Однако как известно, эти планы не удалось реализовать.



В 2024 году власти гораздо более осторожны в своих прогнозах. Впрочем, освобождение Крыма снова будет одной из основных задач Сил обороны Украины. В частности, потому, что так можно снизить количество ракетных и дроновых атак оттуда.



Но действительно ли военный путь — единственный? Вместе с военными и политическими экспертами «Заборона» рассмотрела наиболее вероятные сценарии развития событий вокруг Крыма, чтобы понять: чего можно ожидать в 2024 году на этом направлении фронта. «Новости Донбасса» публикуют этот материал в рамках партнерства.

Сценарий 1: дипломатический

Весной 2014 года, когда Россия начала аннексию Крыма, заслав туда своих «зеленых человечков», у Украины не было ни сил, ни средств для отражения агрессии Кремля. Не без наставлений Запада Киев избрал дипломатический путь возвращения полуострова.



Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины VIII созыва (2015-2019) Рефат Чубаров вспоминает, что еще во время саммита Крымской платформы в августе 2021 года ее участники подписали декларацию, в которой отмечено, что освобождение Крыма может произойти только в ходе переговоров с РФ. Это было условием для многих лидеров и представителей западных стран. Но полномасштабное вторжение в феврале-2022 полностью изменило их мнение.



«В ходе второго саммита в 2022 году почти все наши партнеры говорили о том, что результатом этой войны должно быть освобождение всех оккупированных территорий Украины, включая Крым. И способ освобождения полуострова определялся уже не только в ходе переговоров. Напротив: в своих выступлениях лидеры и представители разных государств говорили о возможности освобождения военным путем», — рассказал он «Забороне».



2023 год еще больше укоренил позицию Украины и партнеров, что освобождение полуострова является ключом к окончательному восстановлению территориальной целостности Украины. «И происходящие вокруг Крыма и непосредственно на его территории (я имею в виду удары по военным объектам) говорит о том, что военный способ сегодня рассматривается как один не только из вероятных, а как единственный способ освобождения полуострова. Но все покажет ход войны. Все может произойти», — говорит Чубаров.



Не верит в политико-дипломатический сценарий возвращения аннексированного полуострова и министр иностранных дел в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. В комментарии «Забороне» он напомнил одно из последних заявлений российского президента Владимира Путина о том, что Россия не собирается возвращать завоеванные территории, так что путем переговоров это сделать невозможно.



«Поэтому ответ однозначен — никаких переговоров на эту тему Путин не примет, а Медведев в очередной раз заявил, что цель России — это уничтожение Украины. Поэтому о какой дипломатии сейчас можно говорить? Освободить Крым можно только силой», — заявляет Огрызко.

Иллюстрация: Катерина Круглик / Заборона

Сценарий 2: наземная операция ВСУ на территории Крыма

Сухопутная операция ВСУ с успешным вхождением украинских подразделений на территорию Крыма является наиболее положительным сценарием развития событий. Теоретически такой сценарий можно реализовать по нескольким направлениям.



Первый — это продолжение пробивки подразделениями ВСУ коридора от уже освобожденного Роботиного до Токмака и далее на Мелитополь.



Второй — попытка форсирования Днепра с правого на левый берег в Херсонской области с целью дальнейшего продвижения до Армянска, который находится на перешейке между Крымом и материковой Украиной.



И в первом, и во втором вариантах есть свои сильные и слабые стороны. Что касается варианта с продолжением пробивки коридора от Роботиного, то весомым минусом этого пути станет необходимость освобождать такие крупные города, как Токмак и Мелитополь. А это достаточно сложная военная задача. Обойти эти населенные пункты и двигаться в обход их на Юг украинские войска не могут, ведь оставлять у себя в тылу крупные российские военные группировки (даже окруженные) является достаточно опасным шагом.



В варианте с форсированием Днепра, безусловно, главной проблемой и сложностью станет само форсирование. Одно дело — переправлять на левобережье действующие в течение зимы 2023\2024 небольшие пехотные подразделения, и совсем другое — переправлять через Днепр тяжелую технику, необходимую для масштабной наземной операции.

Инфографика: Катерина Круглик / Заборона

Таким образом, в варианте с вероятным движением ВСУ через Токмак и Мелитополь ВСУ имеют возможность удобно организовывать логистику, но в то же время путь, который придется преодолеть, достаточно длинный (160 километров до Геническа с существенными препятствиями). В случае с форсированием Днепра расстояние, которое нужно пройти Силам обороны до перешейка с Крымом, будет значительно меньше (88 километров до Армянска), однако украинские защитники столкнутся с одним из самых сложных типов военных операций: форсирование больших водных преград.



И для первого, и для второго сценариев Украине понадобятся немалые ресурсы: человеческие и технические. И судя по последним новостям с линии фронта на Юге Украины, пока этих ресурсов недостаточно не только для наступления, но и для того, чтобы защищать ранее освобожденные территории. Так, военнослужащий, выполняющий задачи на левобережье Херсонщины, рассказал журналистам Financial Times, что ситуация на этом участке фронта достаточно сложна для украинских подразделений. И с нынешним соотношением сил и средств у Украины сейчас, по его мнению, мало шансов расширять собственный плацдарм на левом берегу.

Инфографика: Катерина Круглик / Заборона

Однако сложность ситуации сегодня не означает невозможность ни одного из вышеперечисленных сценариев в будущем. В 2024 году Украина, вероятно, получит достаточно существенное преимущество, которого не имела летом 2023-го. Самолеты F-16 могут стать существенным усилением для наземных войск, ведь смогут отогнать российскую авиацию от границ Украины и заблокировать россиянам возможность сбрасывать управляемые авиабомбы, которыми те сейчас безнаказанно забрасывают всю линию фронта.



Во время летнего контрнаступления отсутствие прикрытия с воздуха существенно усложнило возможности украинских наземных войск, вынужденных проводить наступательные операции под авиационными бомбардировками. Это же мы видим и в течение января 2024 года на левобережье Херсонщины: позиции украинских подразделений в Крынках находятся под постоянными бомбардировками российской авиации. Если самолеты F-16 смогут отогнать российскую авиацию, продвижение ВСУ на земле будет иметь гораздо больше перспектив.

Сценарий 3: блокада Крыма

О блокаде Крыма как одного из приоритетов Украины в 2024 году заявил Верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist: «Изоляция Крыма, аннексированного Россией в 2014 году, и деградация военного потенциала России там чрезвычайно важна для нас, потому что это способ для нас уменьшить количество атак из этого региона».



С прагматичной точки зрения вариант с блокадой Крыма без проведения наземной операции выглядит более реалистичным сценарием. Дело в том, что его реализацию можно обеспечить в большей степени дальнобойным оружием без использования человеческого ресурса. И важно, что это сходится с позицией Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (и всей Украины) о том, что очень важно беречь жизни своих солдат.



Главным критерием успешности или неуспешности возможной блокады Крыма станет наличие у Киева достаточного количества дальнобойных средств поражения. Французско-британские крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow в 2023 году уже продемонстрировали, что способны поражать цели, расположенные в Крыму: уничтожение военных кораблей и штаба Черноморского флота ВМФ России — яркое тому подтверждение.



Блокада Крыма станет возможной только в том случае, если Украине удастся взять под огневой контроль не только перешеек, соединяющий материковую Украину с Крымом, но и уничтожить Крымский мост, чтобы просто прекратить его функционирование.

Инфографика: Катерина Круглик / Заборона

Вместе с тем нужно будет и дальше систематически уничтожать флот ВМФ РФ в Черном море, чтобы и морские поставки стали невозможными. Однако выполнение всех пунктов станет реальностью только при наличии большого количества дальнобойного оружия.



Сейчас в арсенале Украины среди дальнобойных средств поражения наиболее эффективны крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow. Однако их количество не позволяет наносить удары с необходимой частотой. Спасти ситуацию может согласование Германией передачи Украине крылатых ракет Taurus. Эти ракеты имеют важное преимущество перед своими французско-британскими аналогами — дальность. У ракет SCALP/Storm Shadow дальность составляет от 250 километров, а у немецкой Taurus — превышает 500 километров. Так что начать системно бить по Крымскому мосту есть чем.



Еще одним из важных факторов может стать появление у Украины самолетов F-16, о которых уже упоминалось в предыдущем сценарии. Эти западные платформы, помимо прикрытия войск и противодействия вражеской авиации на материке, способны нести на своем борту огромный перечень западных ракет дальнего поражения, что также может существенно помочь в блокаде Крымского полуострова.

Сценарий 4: без изменений

Вполне вероятным сценарием, к сожалению, остается и тот, что Украина не сможет в 2024 году существенно изменить ситуацию вокруг Крыма. Главным возможным фактором и причиной развития этого варианта станет недостаточная помощь западных союзников. Если США не возобновят свое финансирование на нужды ВСУ, а европейские страны не увеличат количество дальнобойных средств поражения, — любая блокировка Крыма станет невозможна из-за простого отсутствия инструментов.



Даже в случае передачи Украине F-16 только их наличие не сможет существенно помочь в решении задач по деоккупации Крыма. Нужно еще достаточное количество необходимых средств поражения дальнего радиуса действия. Иначе ВСУ смогут проводить только разовые операции, как это происходит сейчас, и, очевидно, позиция не может решить задачу ни с освобождением Крыма, ни по его блокаде.

Иллюстрация: Катерина Круглик / Заборона

Более того, в случае, если США и ЕС не консолидируют свои усилия в отношении финансовой и военной помощи Украине на 2024 год, вопрос о возможностях Киева в этом году может иметь очень большую дельту. Об этом, в частности, рассказывала Фиона Хилл, выдающаяся экспертка по России, которая работала советником по национальной безопасности в Белом доме.



«В этом отношении мы сейчас достигли переломного момента между тем, продолжает ли Украина выигрывать с точки зрения наличия достаточной боевой мощи, чтобы отбить Россию, или она фактически начинает проигрывать, потому что у нее нет оборудования, тяжелого оружия, боеприпасов. Эта внешняя поддержка будет иметь решающее значение», — подчеркнула экспертка в интервью Politico.



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