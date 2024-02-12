Утепление дома: какие выбрать материалы и правильно сделать

Утепление дома. Фото: Новости Донбасса

Чтобы уберечь тепло в собственном доме и максимально сэкономить на отоплении в холодное время украинцы уже не один год утепляют дома и квартиры — как снаружи, так и внутри. Особенно актуальным этот вопрос стал после блэкаутов из-за российских атак на энергообъекты страны в прошлом году. Сейчас рынок предлагает широкий выбор как материалов, так и технологий, с помощью которых можно достичь желаемого результата. «Новости Донбасса» собрали полезные советы и рекомендации специалистов.

Преимущества и недостатки

Прежде всего стоит выбрать — это будет внешнее или внутреннее утепление, и взвесить все плюсы и минусы, которые имеют оба способа.



Среди преимуществ первого специалисты называют следующие:

эффективное энергосбережение — до 60% экономии на отоплении;

эстетичный и прочный фасад;

эффект термоса — в доме будет не только тепло зимой, но и прохладно летом;

защита стен от промерзания;

улучшение микроклимата в помещении;

сохранение площади.

Наружное утепление, хоть и обойдется дороже, считается более эффективным. Его делают чаще. Однако оно подходит не всем, в частности жильцам квартир, в которых запрещено самостоятельно утеплять фасады снаружи. Или же если стена находится на стыке двух зданий или выходит в лифтовую шахту. В таком случае стоит задуматься о внутреннем утеплении квартиры.



Среди его основных недостатков — уменьшение площади помещения. К тому же, оно потребует тщательной подготовки к ремонтным работам.



Кроме того, как отмечают эксперты по ремонтам, нарушение технологии монтажа внутреннего утепления стен может привести к повышению влажности воздуха. Как следствие — образование грибка. Чтобы этого избежать, рекомендуют позаботиться о хорошей вентиляции и не браться за дело самостоятельно, доверив его профессионалам.



Какой выбрать материал?



Обычно для подобных видов ремонта выбирают минеральную вату, стекловату, пенополистирол, пенополиуретан и другие. Материал зависит в частности от того, это будет внутреннее или внешнее утепление. И, конечно, от предпочтений и финансовых возможностей.

Для утепления помещения изнутри подходят:

Пенопласт . Имеет доступную стоимость и считается достаточно эффективным. Толщина листов может быть разной, но оптимальная — 5 см. Это даст возможность быстро провести монтаж без использования специальных инструментов. Среди недостатков пенопласта — легкое воспламенение, минимальная прочность листа, плохая паропроницаемость, а это может привести к эффекту сауны. Поэтому некоторые специалисты не советуют его использовать.

. Имеет доступную стоимость и считается достаточно эффективным. Толщина листов может быть разной, но оптимальная — 5 см. Это даст возможность быстро провести монтаж без использования специальных инструментов. Среди недостатков пенопласта — легкое воспламенение, минимальная прочность листа, плохая паропроницаемость, а это может привести к эффекту сауны. Поэтому некоторые специалисты не советуют его использовать. Пенополистирол экструдированный . Этот материал почти такой же, как и пенопласт, но производится по новым технологиям с добавлением процесса плавки гранул полистирола в специальном оборудовании. Он более прочный и долговечный, однако так же не пропускает влагу и отличается горючестью. Его использование требует хорошей вентиляции помещений.

. Этот материал почти такой же, как и пенопласт, но производится по новым технологиям с добавлением процесса плавки гранул полистирола в специальном оборудовании. Он более прочный и долговечный, однако так же не пропускает влагу и отличается горючестью. Его использование требует хорошей вентиляции помещений. Минеральная вата . Считается одним из самых лучших утеплителей. Часто предпочтение отдают базальтовой минвате. Она просто монтируется, прочная и устойчивая к горению, имеет доступную цену. Однако из-за незначительного показателя влагостойкости использовать минеральную вату рекомендуют очень осторожно: если материал поглотит значительное количество воды, не будет выполнять свои функции. Защитить утепление в таком случае поможет гидроизоляция со стороны холодной стены и пароизоляция.

. Считается одним из самых лучших утеплителей. Часто предпочтение отдают базальтовой минвате. Она просто монтируется, прочная и устойчивая к горению, имеет доступную цену. Однако из-за незначительного показателя влагостойкости использовать минеральную вату рекомендуют очень осторожно: если материал поглотит значительное количество воды, не будет выполнять свои функции. Защитить утепление в таком случае поможет гидроизоляция со стороны холодной стены и пароизоляция. Стекловата. Способна пропускать тепло, требует использования защитной конструкции и защитного костюма во время монтажа, материал сильно крошится. Однако стекловата обладает устойчивостью к грибку и хорошей воздухопроницаемостью. Из недостатков — более низкий срок эксплуатации, до 10 лет. Ее стоимость ниже минваты.

Утепление дома. Кадр из видео

Перед тем, как выбрать материал, эксперты советуют обратить внимание на такие параметры, как: огнестойкость, звукоизоляция, теплопроводность, паропроницаемость.



Более быстрый и простой способ утепления — с пенопластом. При монтаже минеральной ваты надо использовать респираторы, спецодежду, говорят специалисты.

Что касается цены, то в большинстве случаев минеральная вата дороже пенопласта, но все зависит от производителя.



Перед началом работы из помещения необходимо вынести все вещи, снять обои и обеспечить свободный доступ к стенам.

Материалы для утепления дома снаружи



Выбирая, чем утеплить стены, стоит обращать внимание на то, какое здание: деревянное или кирпичное. Для фасадов используют указанные выше пенополистирол — экструдированный или обычный, а также:

пенополиуретан — имеет пенно-ячеистую структуру, создается из пластмасс, что делает его отличным теплоизолятором и позволяет создать герметичное покрытие на любой поверхности; преимущества — устойчивость к образованию грибка, повышенной влажности и высоких температур, высокие звукоизоляционные свойства. Подходит для утепления сложных конструкций и каркасных домов. Среди недостатков — необходимость использования дополнительного оборудования и высокая стоимость;

— имеет пенно-ячеистую структуру, создается из пластмасс, что делает его отличным теплоизолятором и позволяет создать герметичное покрытие на любой поверхности; преимущества — устойчивость к образованию грибка, повышенной влажности и высоких температур, высокие звукоизоляционные свойства. Подходит для утепления сложных конструкций и каркасных домов. Среди недостатков — необходимость использования дополнительного оборудования и высокая стоимость; каменная или базальтовая вата , изготовленные из камня горных пород: минимальная плотность и волокнистая структура материала придают ему низкие показатели теплопроводности. При этом каменная вата устойчива к горению и отличается способностью «дышать»; благодаря высокой паропроницаемости ее можно использовать для утепления каркасного дома. Недостатки — необходимость создания влагозащитного слоя и обязательной фиксации, а также незначительный уровень прочности.

или , изготовленные из камня горных пород: минимальная плотность и волокнистая структура материала придают ему низкие показатели теплопроводности. При этом каменная вата устойчива к горению и отличается способностью «дышать»; благодаря высокой паропроницаемости ее можно использовать для утепления каркасного дома. Недостатки — необходимость создания влагозащитного слоя и обязательной фиксации, а также незначительный уровень прочности. вспененный полиуретан — используется для изоляции с напылением или как плита и монтажная пена; не рекомендуют применять на мокрых фасадах, поскольку материал способен легко отрываться;

— используется для изоляции с напылением или как плита и монтажная пена; не рекомендуют применять на мокрых фасадах, поскольку материал способен легко отрываться; эковата — применяют для напыления на стену с обрешеткой или для заполнения пространства между облицовкой и стеной; материал состоит из волокон целлюлозы. Такой утеплитель задувается в конструкцию пневмотранспортом (сухим или влажным напылением), создавая отсутствие швов и пустот, исключая появление мостиков утечки тепла на контакте с конструкцией, что невозможно при традиционных способах утепления плитными или рулонными материалами. Качество полученной изоляции очень высокое.

Материалы для утепления. Кадр видео

Самые распространенные ошибки во время утепления



Те, кто уже утеплил дом, знают: даже малейшая ошибка в этом процессе будет стоить дорого. Поэтому и строители, и те, кто имеет опыт в этом деле, советуют просчитывать все возможные риски. Решив утеплить жилье, или снаружи, или изнутри, первое, чего нельзя делать — нарушать технологию, рассчитывать расход материалов «на глаз», пренебрегать факторами внешнего воздействия, как, например, осадки.



Среди самых распространенных ошибок, которые могут привести к значительным дополнительным затратам или вообще начала работы заново: