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Утеплення оселі: які вибрати матеріали і правильно зробити 

12 лютого 2024, 05:30

Утеплення оселі: які вибрати матеріали і правильно зробити 

Утеплення будинку Фото: Новини Донбасу Утеплення будинку Фото: Новини Донбасу

Аби вберегти тепло у власній оселі та максимально заощадити на опаленні у холодну пору українці вже не один рік утеплюють будинки та квартири — як ззовні, так і всередині. Особливо актуальним це питання стало після блекаутів через російські атаки на енергооб’єкти країни минулого року. Зараз ринок пропонує широкий вибір як матеріалів, так і технологій, за допомогою яких можна досягти бажаного результату. «Новини Донбасу» зібрали корисні поради та рекомендації фахівців. 

Переваги і недоліки

Найперше варто обрати — це буде зовнішнє чи внутрішнє утеплення, та зважити всі плюси й мінуси, які мають обидва способи.

Серед переваг першого фахівці називають наступні: 

  • ефективне енергозбереження — до 60% економії на опаленні;
  • естетичний та міцний фасад;
  • ефект термоса — в оселі буде не тільки тепло взимку, а й прохолодно влітку;
  • захист стін від промерзання;
  • поліпшення мікроклімату в приміщенні;
  • збереження площі.

Зовнішнє утеплення, хоч і є дорожчим, вважається більш ефективним. Його роблять частіше. Однак воно підходить не всім, зокрема мешканцям квартир, у яких заборонено самостійно утеплювати фасади зовні. Або ж якщо стіна перебуває на стику двох будівель чи виходить у ліфтову шахту. У такому випадку варто замислитися про внутрішнє утеплення квартири.

Серед його основних недоліків — зменшення площі помешкання. До того ж, приміщення потребуватиме ретельної підготовки до ремонтних робіт. 

Крім того, як зазначають експерти в галузі ремонту, порушення технології монтажу внутрішнього  утеплення стін може призвести до підвищення вологості повітря. Як наслідок — утворення грибка. Аби цього уникнути, рекомендують подбати про хорошу вентиляцію і не братись до справи власноруч, довіривши її професіоналам. 

Який матеріал вибрати?

Зазвичай для подібних видів ремонту обирають мінеральну вату, скловату, пінополістирол, пінополіуретан та інші. Матеріал залежить зокрема від того, це буде внутрішнє чи зовнішнє утеплення. І, звісно, від вподобань та фінансових можливостей.

Для утеплення помешкання зсередини підходять: 

  • Пінопласт. Має доступну вартість і вважається досить ефективним. Товщина листів може бути різною, та оптимальною вважають 5 см. Це дасть можливість швидко провести монтаж без використання спеціальних інструментів. Серед недоліків пінопласту — легке займання, мінімальна міцність листа, погана паропроникність, а це може призвести до ефекту сауни. Тож деякі фахівці не радять його використовувати.
  • Пінополістирол екструдований. Цей матеріал майже такий, як і пінопласт, але виробляється за новими технологіями з додаванням процесу плавки гранул полістиролу у спеціальному обладнанні. Він більш міцний і довговічний, однак так само не пропускає вологу і відрізняється горючістю. Його використання також вимагає хорошої вентиляції приміщень. 

 

  • Мінеральна вата. Вважається одним з найкращих утеплювачів. Часто перевагу надають базальтовій мінваті. Вона просто монтується, міцна і стійка до горіння, має доступну вартість. Проте через незначний показник вологостійкості використовувати мінеральну вату рекомендують дуже обережно: якщо матеріал поглине значну кількість води, не виконуватиме свої функції. Захистити утеплення в такому випадку допоможе гідроізоляція з боку холодної стіни і пароізоляція.
  • Скловата. Здатна пропускати тепло, вимагає використання захисної конструкції і захисного костюму під час монтажу, матеріал сильно кришиться. Однак скловата має стійкість до грибка та гарну повітропроникність. З недоліків — нижчий термін експлуатації, до 10 років. Її вартість нижча за мінвату.

Утеплення будинку Кадр із відео

Перед тим, як обрати матеріал, експерти радять звернути увагу на такі параметри, як: вогнестійкість, звукоізоляція, теплопровідність, паропроникність.

Швидший та простіший спосіб утеплення — з використанням пінопласту. При монтажі мінеральної вати треба використовувати респіратори, спецодяг, говорять фахівці.

Що стосується ціни, то у більшості випадків мінеральна вата дорожча за пінопласт, але все залежить від виробника.

Перед початком роботи із приміщення необхідно винести всі речі, зняти шпалери та забезпечити вільний доступ до стін.

Матеріали для утеплення будинку

Обираючи, чим утеплити стіни, варто звертати увагу на те, яка будівля: дерев’яна чи цегляна. Для фасадів використовують вказані вище пінополістирол — екструдований чи звичайний, а також:

  • пінополіуретан — має пінно-комірчасту структуру, створюється з пластмас, що робить його відмінним теплоізолятором та дозволяє створити герметичне покриття на будь-якій поверхні; переваги — стійкість до утворення грибка, підвищеної вологості та високих температур, високі звукоізоляційні властивості. Підходить для утеплення складних конструкцій і каркасних будинків. Серед недоліків — необхідність використання додаткового обладнання і висока вартість;
  • кам’яна або базальтова вата, виготовлені з каменю гірських порід: мінімальна щільність і волокниста структура матеріалу надають йому низькі показники теплопровідності. При цьому кам’яна вата стійка до горіння і відрізняється здатністю «дихати»; завдяки високій паропроникності її можна використовувати для утеплення каркасного будинку. Недоліки –необхідність створення вологозахисного шару і обов’язкової фіксації, а також незначний рівень міцності.
  • спінений поліуретан — використовується для ізоляції з напиленням або як плита і монтажна піна; не рекомендують застосовувати на мокрих фасадах, оскільки матеріал здатний легко відриватися;
  • ековата — застосовують для напилення на стіну з латами або для заповнення простору між облицюванням і стіною; матеріал складається з волокон целюлози. Такий утеплювач задувається в конструкцію пневмотранспортом (сухим або вологим напиленням), створюючи відсутність швів і порожнеч, виключаючи появу містків витоку тепла на контакті з конструкцією, що неможливо при традиційних способи утеплення плитними або рулонними матеріалами. Якість отриманої ізоляції дуже висока.

Матеріали для утеплення. Кадр відео

Найпоширеніші помилки під час утеплення

Ті, хто вже утеплив оселю, знають: бодай найменша помилка у цьому процесі коштуватиме дорого. Тож і будівельники, і ті, хто має досвід у цій справі, радять прораховувати всі можливі ризики. Вирішивши утеплити житло, чи ззовні, чи зсередини, найперше, чого не можна робити — порушувати технологію, розраховувати витрати матеріалів «на око», нехтувати факторами зовнішнього впливу, як, наприклад, опади. 

Серед найпоширеніших помилок, які можуть призвести до значних додаткових витрат або взагалі початку роботи заново:

  1. Не правильний вибір товщини утеплювача. Необхідно врахувати так звану «точку роси». Якщо ж товщини пінопласту або мінвати недостатньо, то повітря, в якому міститься волога, починає конденсувати на поверхню стіни в середині приміщення. Як наслідок — грибок та цвіль. 
  2. Ігнорування підготовки основи. Саме на ній буде триматися вся система утеплення, якою б вона не була. Ретельно підготуйте стіни до утеплення, приберіть весь бруд, залишки фарби, не заощаджуйте на грунтівці.  
  3. Порушення технології. Це і погане промазування матеріалу клеєм, і неправильна обробка швів між утеплювачем — тим самим клеєм, а не монтажною піною. Це також неправильне нанесення клею на армуючу сітку та ін. 
  4. У випадку зовнішнього утеплення не можна працювати під час опадів. Варто користуватися захисною фасадною сіткою, а після дощу необхідно дати шарам системи утеплення добре висохнути від вологи. Опади впливають на термін висихання клею, штукатурки та фарби.

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