«єВідновлення»: Что делать, если жилье не внесено в реестр имущественных прав

Украинцы, чье жилье разрушено или повреждено в результате боевых действий, могут получить компенсацию по программе «єВідновлення». Это можно сделать в приложении «Дія» или обратиться в Центр предоставления административных услуг. Жилье, в отношении которого подается компетенция, обязательно должно быть внесено в государственный реестр имущественных прав. Что делать, если имущества нет в реестре — читайте в материале «Новостей Донбасса».
По программе «єВідновлення» получить компенсацию могут владельцы квартир, домов и дач, которые были разрушены или повреждены во время боевых действий.
Размер компенсации по формуле правительства за 1 кв. м в Донецкой области. Инфографика: Новости Донбасса
Заявление на компенсацию за разрушенное жилье можно подать через ЦНАП и в «Дія». В обоих случаях при подаче заявления на компенсацию за разрушенное жилье по программе «єВідновлення» имущество должно быть внесено в государственный реестр имущественных прав.
Для подачи заявления необходимо:
В случае, когда нет сведений о недвижимости в реестре имущественных прав, «Дія» об этом сообщит.
В таком случае необходимо зарегистрировать имущество. Это можно сделать в приложении «Дія» подав заявку онлайн. Услуга доступна в областях: Львовская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская, Закарпатская, Ровенская, Днепропетровская, Полтавская, Киевская, Кировоградская, Запорожская области и город Луцк Волынской области.
Срок рассмотрения заявления от 5 рабочих дней (может быть продлен до 35 рабочих дней). Стоимость такой услуги бесплатная.
Однако услуга в приложении «Дія» не доступна для городов, внесенных в перечень таких, где ведутся активные боевые действия.
Поэтому вынужденным переселенцам нужно будет обратиться к государственному регистратору. Сделать это можно по месту проживания.
Следует обратить внимание, если жилье на двух собственников, то законодательство предусматривает получение заявления как от всех совладельцев одновременно, так и от каждого из совладельцев отдельно.
Эта норма предусмотрена статьями 356 и 368 Гражданского кодекса Украины. Собственность двух или более лиц с определением доли каждого из них в праве собственности является общей долевой собственностью. Общая собственность двух или более лиц без определения доли каждого из них в праве собственности является общей совместной собственностью.
Частями седьмой и четырнадцатой статьи 16 закона Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество проводится на основании заявления собственника, другого правоприобретателя, стороны сделки, по которой возникло право, уполномоченного ими лица или государственного кадастрового регистратора в случаях, предусмотренных этим законом.
После получения всех документов государственный регистратор пришлет запрос в бюро технической инвентаризации (БТИ), это нужно для того, если государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество проведена только на бумажных носителях в БТИ. Регистратор формирует и посылает запрос в БТИ для проверки права собственности на основе информации из документов, приложенных к заявлению. Срок рассмотрения — до 30 рабочих дней.
В таком случае украинцам, переместившимся после 24 февраля 2022 года, следует обратить внимание, эвакуировали ли БТИ из-за боевых действий в более безопасные регионы, и предоставить государственному регистратору новый адрес, по которому находится бюро технической инвентаризации. В случае, если вы не владеете информацией о новом местонахождении БТИ, можно обратиться с запросом на электронный адрес в областные и городские военные администрации по месту регистрации (прописки).
Украинцы уже получили 3,2 миллиарда гривен выплат за уничтожение жилье. Инфографика: Новости Донбасса