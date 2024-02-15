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«єВідновлення»: Що робити, коли майно не внесено до реєстру речових прав

Анастасія Гришкова
15 лютого 2024, 08:00

«єВідновлення»: Що робити, коли майно не внесено до реєстру речових прав

Зруйноване житло. Фото: Новини Донбасу Зруйноване житло. Фото: Новини Донбасу

Українці чиє житло зруйновано, або пошкоджено внаслідок бойових дій можуть отримати компенсацію за програмою «єВідновлення». Це можна зробити у застосунку «Дія», або звернутися до Центру надання адміністративних послуг. Житло стосовно якого подається компетенція обов’язково повинно бути внесено до державного Реєстру речових прав. Що робити, коли майна не має в ДРРП — читайте в матеріалі «Новини Донбасу».

За програмою єВідновлення отримати компенсацію можуть власники квартир, будинків та дач, які були зруйновані чи пошкоджені під час бойових дій.

Розмір компенсації за формулою уряду за 1 кв. м у Донецькій області. Інфографіка: Новини Донбасу

Заяву на компенсацію за зруйноване житло можна подати через ЦНАП та у «Дії» В обох випадках при подачі заяви на компенсацію за зруйноване житло за програмою «єВідновлення» майно повинно бути внесено до державного реєстру речових прав.

Як подати заяву через ЦНАП

Для подачі заяви необхідно:

  • звернутися до ЦНАПу або нотаріуса, маючи ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту;
  • у разі наявності пільгової категорії – надати документ, що її підтверджує;
  • якщо заяву подає уповноважена особа – має бути довіреність на виконання правочину.

Як подати заяву через «Дію»:

  1. Відкрийте спеціалізований рахунок «єВідновлення» в одному з банків-учасників програми. Зробити це можна в банківському застосунку, фізичному відділенні чи в процесі подання заяви в застосунку «Дія».
  2. Заповніть заяву на допомогу через застосунок «Дія». Вкажіть пільгову категорію, контактні дані та рахунок для виплати, а також чи робили ремонт.
  3. «Дія» автоматично сформує заяву. Перевірте її та відправте в обробку.

У випадку, коли немає відомостей про ДРРП «Дія» про це повідоме.

Що робити, якщо майно не внесено до державного реєстру майнових прав

У такому випадку потрібно зареєструвати майно. Це можна зробити у застосунку «Дія» подавши заявку онлайн. Послуга доступна в областях: Львівська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська, Закарпатська, Рівненська, Дніпропетровська, Полтавська, Київська, Кіровоградська, Запорізька області та в місті Луцьк Волинської області.

Термін розгляду заяви від 5 робочих днів (може бути продовжено до 35 робочих днів). Вартість такої послуги безоплатно.

Проте послуга у застосунку «Дія» не доступна для міст, які внесені до переліку таких, де ведуться активні бойові дії.

Тому вимушеним переселенцям потрібно буде звернутися до державного реєстратора. Зробити це можна за місцем тимчасового проживання.

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Які документи необхідні для реєстрації майна:

  • документ, що підтверджує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • документ, який надає можливість оформити право власності, наприклад, договір купівлі-продажу, дарування, документ, що підтверджує отримання спадщини;
  • технічні документи на квартиру.

Слід звернути увагу, якщо житло на двох власників то законодавство передбачає отримання заяви, як від усіх співвласників одночасно, так і від кожного із співвласників окремо.

Ця норма передбачена статтями 356 та 368 Цивільного кодексу України: власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю. Спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.

Частинами сьомою та чотирнадцятою статті 16 закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно проводиться на підставі заяви власника, іншого правонабувача, сторони правочину, за яким виникло право, уповноваженої ними особи або державного кадастрового реєстратора у випадках, передбачених цим законом.

Після отримання усіх документів державний реєстратор надішле запит до БТІ. Це потрібно для того, якщо державна реєстрація права власності на нерухоме майно проведена лише на паперових носіях в БТІ.

Реєстратор формує та надсилає запит до БТІ для перевірки права власності на основі інформації з документів, доданих до заяви. Строк розгляду — до 30 робочих днів.

У випадку українцям, які перемістилися після 24 лютого 2022 року слід звернути увагу, чи евакуювали БТІ через бойові дії до більш безпечніших регіонів, та надати державному реєстратору нову адресу за якою знаходиться Бюро технічної інвентаризації.

Якщо ви не володієте інформацією про нове місцезнаходження БТІ можна звернутися з запитом на електронну адресу до обласних та міських військових адміністрацій за місцем реєстрації (прописки). 

Українці вже отримали 3,2 мільярди гривень виплат за знищення житла. Інфографіка: Новини Донбасу

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