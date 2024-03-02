На границе с войной. Как живет молдавское село, в котором упала первая российская ракета

Жизнь на границе с Украиной. Иллюстрация: ZdG

24 февраля исполнилось два года войны России против Украины. За это время было уничтожено множество украинских городов, убиты невинные люди. Но в то же время война затронула и соседние страны. Например, российские ракеты неоднократно пересекали воздушное пространство Молдовы.



Журналисты издания ZdG приехали в молдавское село Наславча, которое находится недалеко от границы с Украиной, дождливым январским днем, через год и два месяца после того, как в этом населенном пункте упала российская ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны (ПВО). Снаряд рухнул на небольшой остров на Днестре — река там изгибается меандром вокруг населенного пункта.



Словно расположенные в кармане, 300 жителей Наславчи, в основном украинцы, кажутся изолированными в защищенной тишине Днестра, русло которого на этом участке совпадает с границей между Республикой Молдова и Украиной. Однако их покой был нарушен утром в понедельник, 31 октября 2022 года. О том, как живут жители Молдовы на границе с войной — в репортаже ZdG. «Новости Донбасса» публикуют материал в рамках парнерства.

«Ракета пролетела надо мной и упала там, на Днестре»

Вход в село Наславча. Фото: ZdG

«Она упала где-то там, в углу. Никому не разрешали туда ходить, пока все не забрали…»,‎ — Эмилия Иванцова, 71-летняя пенсионерка, показывает направление, куда упала ракета. Днестр практически протекает через ее огород, а взрыв выбил черепицу на ее крыше и сильно напугал женщину.



«Я была на улице, она пролетела надо мной и упала там, на Днестре. Конечно, мы испугались. Ракета упала и взорвалась. Мы видели только дым. Хорошо, что только крышу повредило. Этот дом (указывает на дом соседки — прим.ред.) сильнее пострадал. Уже летом нужно будет ремонтировать крышу — и с этой, и с другой стороны»,‎ — делится планами женщина.

Эмилия Иванцова, пенсионерка из села Наславча, показывает место падения ракеты. Фото: ZdG

Всего пострадало около 20 домов. Взрыв выбил окна и повредил черепицу на домах, расположенных в части села, которую жители называют «Колонией» — здесь жили немецкие поселенцы, приехавшие в Бессарабию в начале XIX века.

«Нас окружает Украина со всех сторон. Что угодно может случиться»

Падение ракеты поблизости от ее дома напугало 71-летнюю женщину, которая живет одна. Ее муж умер, сын живет в России, а дочь — в Польше. У нее есть внуки в Кишиневе, которые иногда навещают ее и помогают.

Эмилия Ивантова, пенсионерка из села Наславча. Фото: ZdG

ZdG: Вы подумали, что и у вас начнется война?



Э. Иванцова: Нас окружает Украина со всех сторон. Что угодно может случиться. Когда стреляют в Виннице или дальше, здесь слышно. Мы все чувствуем.

ZdG: Вы когда-нибудь думали о том, чтобы уехать отсюда?



Э. Иванцова: Куда уехать? Пока здесь спокойно, мы остаемся на месте. Никуда не едем. Молодежь уехала, а мы здесь проживаем свой век.

«Мы не знали, куда бежать, что делать. Я испытала сильный страх»

34-летняя Елена Лапалчук работает библиотекарем. Она родилась в России, но еще в детстве переехала с семьей в Наславчу. У нее трое детей 10, 15 и 16 лет.

Елена Лапалчук, библиотекарь села Наславча. Фото: ZdG

Женщина вспоминает, как 31 октября 2022 года отправила детей в школу. Когда раздался взрыв, первые ее мысли были о детях:

«Сначала два маленьких взрыва, а потом сильный удар. Конечно, мы испугались. Я быстро забрала детей из школы. Если честно, я запаниковала. Мы не знали, куда бежать, что делать. Я ощутила сильный страх. Конечно, дети начали плакать и испугались. Они не знали, что происходит», — рассказывает Елена.

«Знаете, когда ты смотришь по телевизору, новости — есть новости, но когда это затрагивает тебя, это немножко страшно», — признается женщина.

«В наше время лучше молчать»

Многие жители села неохотно говорят о ракете, упавшей в их населенном пункте. «В наше время лучше молчать», — говорит сосед Эмилии Иванцовой.



Еще одна женщина, тяжело опираясь на трость, тоже повторяет эти слова и утверждает, что ракета была украинской, а не российской.



Другой сосед из «Колонии», столь же скупой на слова, с шумной собакой подле него, все-таки решил показать нам остатки ракеты, которые, по его словам, он собрал с небольшого острова на Днестре, куда она упала. Он вытащил их из гаража и разложил на полу, гордясь своим уловом. Это несколько серых, согнутых и обгоревших металлических обломков.

Житель Наславчи показывает собранные им обломки ракеты. Фото: ZdG

«Я тогда их собрал. Мы видели, что она (ракета, прим.ред.) прилетела из Украины, но все говорят нам, что она из России. Россия там, а летела она отсюда. На улице были четверо соседей. Сначала мы услышали взрывы, а потом она приземлилась».‎



Мужчина, однако, не уточняет, что село Наславча окружено Украиной, и российская ракета могла прилететь только через Украину, будучи сбитой украинской системой противовоздушной обороны.

«Ракета упала пять лет назад, а они до сих пор говорят об этом»

Мэр села Наславча Федор Миронов отказался давать интервью на эту тему. «Вы можете снять нашу природу», — посоветовал он. По словам мэра, в Молдове есть более важные вопросы для обсуждения, чем падение ракет.



Федор Миронов — мэр от Партии «Возрождение», связанной с олигархом Иланом Шором, ярым сторонником «русского мира», приговоренным к 15 годам лишения свободы в деле о «краже миллиарда» из банковской системы Молдовы.

Федор Миронов, мэр села Наславча. Фото: ZdG

Ф. Миронов: Меня увидят и рассмеются. Скажут: «Ракета упала пять лет назад, а они до сих пор говорят об этом».



ZdG: Это произошло не пять лет назад.



Ф. Миронов: Я образно вам сказал.



ZdG: Ракета может упасть даже сейчас. Вы об этом не думаете?



Ф. Миронов: Не дай Бог. Она может упасть и на Кишинев, и куда угодно. Куда угодно может упасть. Никто от этого не застрахован… Если бы я был министром обороны, вы бы могли меня спросить. Но я не министр обороны. Спросите его.



ZdG: Вы мэр населенного пункта, где упала ракета. У вас есть мнение, что нужно сделать, чтобы население не пострадало?



Ф. Миронов: Я не знаю.



Далее мэр буквально вытолкнул журналистов из кабинета, отказываясь отвечать на вопросы.

«На границе никто не чувствует себя в безопасности»

Жители Наславчи обеспокоены тем, что такая ситуация может повториться, и что никто не объяснил им, что делать, чтобы быть в безопасности.

«[Мне хочется] чтобы было убежище, чтобы нам сказали, куда бежать в таких ситуациях. Мне хочется чувствовать себя защищенной, знать, что делать в таких ситуациях. Я думаю, что на границе никто не чувствует себя в безопасности. Мне бы хотелось, чтобы были объявления, сообщения, предупреждения и может быть даже звуковые сигналы, которые бы оповещали людей, чтобы они были в безопасности. Конечно, это может случиться снова. Война еще не закончилась, и неизвестно, как долго она будет продолжаться»‎, — делится переживаниями Елена Лапалчук.

Елена Лапалчук, библиотекарь с. Наславча. Фото: ZdG

«Сейчас поспокойнее. Мы уже привыкли, что сирена в Украине на границе постоянно гудела. Мы уже привыкшие. Вначале, когда мы слышали первые звуки сирены, настораживались, вслушивались. До сих пор где-то громыхает, уже как-то привыкли люди к этому. Не знаю… Молимся, может нас это не затронет»‎, — надеется женщина.

«В Украине война, а у нас дорого»

Эмилия Иванцова, как и другие жители села, тоже не знает, что предприняла би, если ракета вновь упала в их населенном пункте.

«Я не знаю. Никто ничего не говорит. Но в Украине если слышим сирену, на той стороне уже начинается, всегда утром. Сейчас сирены слышны реже, а раньше, рано уже гудело: у-у-у. И вечером то же самое начинается».

Но даже война не лишила женщину привычки ездить за покупками в Украину, в Могилев-Подольский, который находится на расстоянии 25 км от Наславчи.

Эмилия Ивантова, пенсионерка из села Наславча. Фото: ZdG

«Мы в Могилев ездим на рынок. Недавно я была, в декабре месяце, и прозвучала сирена. Началась тревога. И все. На мосту собралось около 300 человек, которые шли пешком, а на машинах было еще больше. Мы стояли там пока нам не сказали, что тревога отменена. Прошло часа три-четыре, пока мы ждали, чтобы все закончилось… Страшно, конечно страшно. А что делать? Там дешевле, чем у нас. Продукты, там все дешевле. В Украине война, а у нас дорого».

«Я не знаю, кто и чего хочет. Это политика»

Местные жители вспоминают, как в начале войны стали приезжать украинские беженцы, в основном это были женщины, дети и пожилые люди.

Наславча, вид на Днестр. Фото: ZdG

«Я увидела по компьютеру, что началась война. Конечно, была паника, и сюда начали приезжать люди, беженцы. Мы помогали им, чем могли — мукой, картошкой, яйцами, консервами. Давали, конечно, а то люди ведь страдали»‎, — вспоминает Эмилия Иванцова.

Женщина, однако, предпочитает не говорить о том, кто виноват в этой войне. «Я не знаю, кто и чего хочет. Это политика. Но это нехорошо. Я скажу, что это нехорошо, что начали эту войну. Жили дружно, так бы и жили дальше.

Раньше жили, всем всего хватало, все были довольны, а сейчас они все враги»‎, — говорит Эмилия Иванцова с сожалением.

«Они живут как на пороховой бочке»

Война в Украине оставила свой след и на людях из Наславчи.

«Мне жаль людей. И людей из Украины, и тех, кто здесь, потому что они живут на пороховой бочке»‎, — говорит библиотекарь Елена Лапалчук.

«Как живется на границе с войной? Это немного тревожно. Человек привыкает ко всему, привыкает к сиренам, к взрывам, но боишься каждый день. А как оно будет завтра?»



«Люди работают. Идут на работу, с работы домой. Но люди больше не хотят что-то делать. Когда-то строились, ремонт делали, какие-то мероприятия проводились, радовались люди жизни. А сейчас… Сначала карантин нас по домам рассадил, а сейчас война получается. Люди больше не радуются»‎, — заключает Елена.

Несколько российских ракет и беспилотников упали на территорию Молдовы

С начала войны в Украине несколько российских ракет и беспилотников нарушили воздушное пространство Молдовы и упали на территории Республики Молдова, не причинив вреда людям. Инцидент с упавшей в Наславче российской ракетой был первым.



Позже остатки ракет были также обнаружены вблизи города Бричаны и в селе Ларга Бричанского района, в селе Хырбовэц Новоаненского района, а также в трех населенных пунктах Приднестровского региона.

Недавно, 11 февраля 2024 года, на юге Молдовы, в селе Етулия Вулкэнештского района, в Гагаузской автономии, были обнаружены обломки дрона Shahed с 50 кг взрывчатки. Остатки ракет, попавшие на территорию Молдовы, были уничтожены в результате контролируемых взрывов.



Последний случай произошел 17 февраля 2024 года в селе Новая Етулия Вулкэнештского района, примерно в 2 км от линии молдавско-украинской границы, когда были обнаружены фрагменты беспилотника, похожего на «Герань-2».



Также за два года несколько крылатых ракет пересекли воздушное пространство Республики Молдова.

«Система ПВО — устаревшая морально и технически»

«Система ПВО Республики Молдова унаследована от Советского Союза и в настоящее время устарела морально и технически»‎, — говорится в ответе министерства обороны на запрос ZdG.

«На протяжении многих лет возможности системы противовоздушной обороны Республики Молдова развивались регрессивным/деградирующим образом, без инвестиций и модернизации, и сейчас она не в полной мере обеспечивает задачи по обороне воздушного пространства, как это установлено Законом № 143/2012 о контроле воздушного пространства. Поэтому Минобороны совместно со стратегическими партнерами принимает все необходимые меры для развития возможностей ПВО. Эти меры предусматривают закупку современных систем наблюдения и контроля»‎, — отмечают в ведомстве.

Радар Ground Master 200, купленный Молдовй во Франции. Фото: Министерство обороны

По данным министерства обороны, в 2023 году во Франции был куплен мобильный радар Ground Master 200 — радар средней дальности, работоспособный при любых погодных условиях.



Радар выполняет обзорные задачи по обнаружению, локализации, сопровождению и идентификации воздушных целей и способен обнаруживать воздушные цели в зависимости от их размера и расстояния до них.

«Нам нужны три, а лучше — четыре таких радара»

Одного такого радара недостаточно для защиты всего воздушного пространства Республики Молдова, утверждает Виталий Маринуца, военный эксперт и бывший министр обороны.

Виталий Маринуца, военный эксперт, бывший министр обороны

«Даже при данной мощности, хорошо, что у нас есть радар, о котором идет речь, очень хорошо, но этого мало. Этого недостаточно. Посмотрим: 250 км — это дальность обнаружения цели. У нас 350 км с севера до юга Молдовы. И 150 км с востока до запада. Так что, если мы поместим его посередине, то наши фланги или север и юг останутся незащищенными. Поставим на севере — от Кишинева вниз не будет защищено. Где бы мы его ни установили, что-то останется незащищенным. Значит нужны как минимум два, чтобы поставить их рядом, и чтобы они взаимодействовали, как-то охватывали всю территорию Республики Молдова.

Но для уверенности нам нужны три, а лучше — четыре таких радара, чтобы можно было сказать, что да, мы можем в любой момент узнать о цели, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова, на высоте до 25 км.

Таковы технические характеристики. Выше 25 км нужен другой радар. Поэтому основной радар в хорошей ПВО — это радары большой дальности. Вот Deveselu в Румынии — этот радар видит и нас»‎, — подчеркивает Виталий Маринуца.

Министерство обороны утверждает, что сейчас «строит систему противовоздушной обороны почти с нуля». Также на стадии разработки находится система оповещения населения.

«НАТО — единственный выход, если мы хотим безопасности и обороны в разумные сроки»

Тем не менее, военный эксперт Виталий Маринуца считает, что высокопроизводительная и эффективная система ПВО слишком дорогая для возможностей Республики Молдова. Хотя бюджет Минобороны увеличили, он не превышает 0,55% ВВП, а для развития Национальной армии необходим оборонный бюджет, равный 2% ВВП.



«Нам предстоит решить, что нам развивать как стране с ограниченными экономическими возможностями, со слабыми госучреждениями. Пока мы не будем инвестировать в наш военный потенциал, мы не сможем построить военную структуру, которая обеспечит нашу безопасность. Единственный выход для Республики Молдова, с моей точки зрения, — а у меня есть, я бы сказал, достаточно богатый опыт в сфере безопасности и обороны, — это принять все меры для того, чтобы стать частью альянса.

НАТО — единственный выход, если мы хотим безопасности и обороны в разумные сроки, или еще короче, чтобы попасть в НАТО, нам нужно объединение.

Румыния — страна НАТО, хотим мы того или нет, и она европейская страна. Статья 5 НАТО распространяется на нее, и ее военные возможности намного лучше, чем наши»‎, — заключает Маринуца.

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