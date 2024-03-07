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В классе — отсутствует. Почему половина украинских детей-беженцев в Польше не ходят в школу?

Ольга Гембик
07 марта 2024, 17:30

В классе — отсутствует. Почему половина украинских детей-беженцев в Польше не ходят в школу?

Половина украинских детей-беженцев в Польше не ходят в школу. Иллюстрация: Care International Половина украинских детей-беженцев в Польше не ходят в школу. Иллюстрация: Care International

Лишь 49% украинских детей, которые из-за войны оказались в Польше, посещают школы. Те, кто не учится в местных классах, говорят о непонятной системе образования соседнего государства, травле одноклассников, а для кого-то непреодолимым барьером стал польский язык.

Школа как вызов

«Моя дочь рассказала мне о ситуации, когда ребенка толкали, оскорбляли и называли россиянкой, потому что она разговаривала на русском. Когда она обратилась к учительнице и рассказала об этой ситуации, та ответила ей, что не имеет на это времени», — отметил один из участников исследования, проведенного в Польше.

В 2023 году эксперты выяснили, почему украинские дети не хотят ходить в польские классы. Была опрошена тысяча респондентов-украинцев в соседнем государстве, проведено более 600 исследований, несколько десятков глубинных интервью и почти 20 фокус-групповых дискуссий.

На основе полученных данных появился отчет «Вне школы. Оценка препятствий в школе для украинских детей и подростков-беженцев в Польше», проведенный международной гуманитарной организацией Care International, международным комитетом спасения (IRC) и организацией Save the Children International.

В Польше, согласно отчету, в настоящее время пребывает около 300 тысяч украинских детей школьного возраста.

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Цифру вычислили благодаря идентификационному номеру PESEL на ноябрь 2023 года. Это индивидуальный цифровой код, согласно которому идентифицируют личность в Польше.

Детей в возрасте 10–18 лет зарегистрировано более 220 тысяч. Из них чуть более 108 тысяч посещают польские школы.

Какие возможности для маленьких украинцев существуют в Польше. Фото: Save the Children International (Poland)

Среди проблем, с которыми сталкиваются украинские дети в польских школах, и из-за которых они не хотят ходить в классы или покидают учебу, 72% назвали языковой барьер.

О непонимании польской системы образования заявили 24% опрошенных. На вопрос, насколько большим вызовом был доступ к официальной польской системе образования, 46% ответили, что это было тяжело, 10% очень тяжело. Легко было только 12% опрошенных.

«Так и говорят: ты — мусор»

Одна из учениц, которая участвовала в исследовании, отметила проблему, связанную с разницей систем образования в Польше и Украине.

«Все было хорошо, но мне не нравилось то, что я пошла в старшую школу после восьмого класса. Я не хотела учиться еще четыре года. Лучше еще два года посещать украинскую школу и поступить в университет», — подчеркнула украинка.

О фактах травли как преграды к обучению в польских школах заявили 14% опрошенных.

В отчете говорится, что именно преследование и дискриминация больше всего усложняют желание украинских детей интегрироваться.

Из-за плохого отношения одноклассников они чувствовали себя нежеланными в польских школах.

«Ниже уровень сложности, класс на год меньше, плюс низкое качество обучения на иностранном языке, буллинг», — перечисляет причины мама, сын которой прекратил ходить в школу в Варшаве.

Она не вошла в фокус-группу, но поделилась с нами впечатлениями от опыта обучения.

«Прямо так и говорят: ты — мусор. Или на физкультуре пытаются мячом запулять. Ситуация с травлей хуже в младших классах, в старшей школе уже легче. Ребенок ожил, когда перешел в украинскую школу. Плюс на айкидо пошел, стал увереннее», — рассказала она.

Обучение онлайн как выход для украинских детей

По результатам исследования, 83% украинских подростков в возрасте 14–18 лет, не посещающих польские школы, заявили об обучении в онлайн-школах, а 31% — о домашнем обучении.

83% украинских подростков в возрасте 14-18 лет, не посещающих польские школы. Фото: Save the Children International (Poland)

Некоторые сказали, что используют оба метода получения новых знаний. 3% опрошенных украинских школьников заявили, что вообще не учатся.

«Сын планирует учиться в Варшаве в университете, параллельно учит польский с репетитором, уже имеет уровень В1», — делится еще одна украинская мама, чей сын не ходит в польскую школу.

В фокус-группу она не вошла, но также, как и ее сын, женщина работает дистанционно. По ее словам, они свободны, насколько это может быть.

«Преимуществ в польской школе откровенно не вижу. У него оставался год, так зачем такой стресс ребенку при общем стрессе? Да и хороших оценок, скорее всего, не было бы. А при поступлении в вуз это самое важное», — отметила она.

Что касается других трудностей с тем, чтобы начать обучение в польской школе, то 21% детей указали, что их родители не могут позволить себе отправить их в школу, 10% говорили об отсутствии общественного транспорта или слишком большом расстоянии до школы, 3% — опасались за безопасность детей на пути в школу.

«Мы сели и сказали, что остаемся в Польше на зиму, а весной посмотрим. Может, что-то улучшится, что-нибудь прояснится, тогда будем принимать решение. Или со следующего года мы сможем решить, будем ли мы учиться здесь, в польской школе, или может весной вернемся в Украину», — рассказал один из родителей — участников фокус-группы исследования.

Презентация отчета. Фото: Save the Children International (Poland)

Неуверенность в завтрашнем дне, непонимание, как и где планировать жизнь из-за войны, и связанные с ней угрозы — еще одна причина, почему украинские дети не спешат посещать польские школы.

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Она не столь очевидна, поэтому обычно остается «на полях» подобных исследований. Но ее также нельзя исключать, когда речь идет о вовлечении украинских детей в обучение в польских школах.

В финальной части отчет содержит рекомендации к польскому правительству, среди которых говорится, в частности, о привлечении украинских учеников в польские школы через интеграцию.

В местных учебных заведениях будут достигать этого посредством совместной работы учителей с межкультурными ассистентами, владеющими украинским языком.

Привлечение учащихся-беженцев к внешкольному досугу также будет способствовать увеличению доверия к польской школе и, очевидно, привлечению украинцев к обучению в местных учебных заведениях.

Материал подготовлен с помощью MediaPort Warsaw, хаба для украинских журналистов в Польше, и при поддержке международной инициативы Media Lifeline Ukraine

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