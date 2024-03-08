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«Мы одинаково несем службу». Почему украинки идут в ВСУ и полицию во время войны

Дмитрий Глушко
08 марта 2024, 17:15

«Мы одинаково несем службу». Почему украинки идут в ВСУ и полицию во время войны

Украинские защитницы. Коллаж: Новости Донбасса Украинские защитницы. Коллаж: Новости Донбасса

Украинские женщины находятся на передовой войны с Россией как в качестве военнослужащих, так и работая в правоохранительных органах, службах спасения и в тылу. По состоянию на 2024 год в украинской армии находится около 45 тысяч женщин-военных.

В преддверии 8 марта «Новости Донбасса» решили поговорить о трудностях и положительных моментах в их службе, о том, как работа на линии фронта изменила их жизнь, и о том есть ли гендерное равенство в украинском обществе. Подробности — в нашем материале.

Решение присоединиться к ВСУ, встав на защиту страны

«Самым тяжелым — это было привыкнуть к отсутствию определенных моментов. Все-таки, женщины на войне все равно остаются женщинами. И есть определенные условия, но к этому привыкаешь, потому что у нас есть цель и желание», — объясняет медик 66 отдельной механизированной бригады Надежда.

Для многих женщин в ВСУ и полиции боевые действия становятся рутиной, которая влияет на все аспекты их жизни.

Надежда родом с Тернопольщины. В прошлом фармацевт, с началом полномасштабного российского вторжения она мобилизовалась в 66 ОМБр.

Медик 66 ОМБр Надежда. Фото: Новости Донбасса

«Поскольку полномасштабное вторжение, и людей не хватает, враг мощный, я решила, что буду тут нужнее. Я медик и могу выполнять эту работу, и для меня это была мотивация», — рассказывает Надежда.

Такое же решение приняла и Анна, она родом из Сумской области.

«Много лет уже работаю в медицине и когда началась полномасштабная война я не смогла быть дома, я нужна здесь больше, чем где-либо», — уверена Анна — медик 66 ОМБр.

Девушки считают, что в современном мире женщины и мужчины способны выполнять одни и те же задачи.

«В армии нет гендера, мужчины и женщины равны, но в некоторых моментах все равно женщин берегут, где-то поддерживают больше», — отмечает военный медик Надежда.

Дискриминация в армии и полиции

К счастью, героини нашего сюжета не сталкивались с дискриминацией в армии и полиции. Но в целом с 2014 года, когда роль и процентное соотношение женщин в украинской армии выросло, периодически становится известно об отдельных случаях притеснения и домогательств в рядах ВСУ.

В Минобороны обещают способствовать расследованию подобных дел, а также принятию законов, которые обеспечат гендерное равенство в вооруженных силах.

В традиционных обществах так называемыми «не женскими» принято считать не только службу в армии, но и другие профессии, например полицейских.

Как изменилась работа женщин-полицейских с началом вторжения

Полина — лейтенант батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск.

Полина — лейтенант батальона патрульной полиции в городе Краматорск и Славянск. Фото: Новости Донбасса

«Отличаются ли функции женщины и мужчины в нашей работе? Нет, не отличаются, мы одинаково несем службу. Имеем ли мы плюсы в сравнении с мужчинами? В некоторых случаях. Например, домашнее насилие, женщина имеет преимущество в том, когда жертвой становится женщина, она более идет на контакт с женщиной», — подтверждает полицейская Полина.

Полина инспектор отдела связей с общественностью. В полиции с 2017 года. В желании стать полицейской, поддержка её семьи, стала еще большей мотивацией.

«Решила пойти в ряды полиции, поскольку этого очень сильно хотела. В своё время мне нравилось смотреть сериалы и фильмы про полицию. Мне было интересно, как расследовать преступления и помогать людям», — признает лейтенант полиции.

Но Полина даже не предполагала, что ей придется работать в условиях войны.

«Раньше мы не сталкивались с такими ситуациями, когда российская ракета попадает в жилой дом, где в это время люди мечтали о будущем, строили планы на завтрашний день. И когда мы приезжали на такие вызовы, мы сначала видели разрушенные дома, видели боль в глазах у людей. Они переживали за своих близких, которые в это время находились у себя дома», — добавила Полина.

После таких моментов, в которых приходилось спасать людей из-под завалов или же на операционном столе в стабпункте, необходима эмоциональная и физическая разгрузка.

Поддержка семьи помогает справиться со стрессом

«Приходя домой после работы, наши близкие очень поддерживают нас, снимая эмоциональное напряжение. Если говорить о том, как мы сами справляемся со стрессом, то мы посещаем спортивные секции, где просто можем позаниматься спортом», — рассказывает она.

В армии к физической нагрузке относятся проще.

«Бывает и физически, и эмоционально тяжело. Когда эмоционально, мы плачем, смеемся и поддерживаем друг друга. Физически бывает тяжело. Но каждый раз, когда физически тяжело, я задумываюсь, как парням в окопах. Им действительно тяжело, а не мне. Я все это могу осилить, поскольку готовила себя, потому что это решение было абсолютно осознанным», — говорит медик 66 ОМБр Надежда.

Для девушек в армии важна моральная поддержка, которую им оказывают родные из дома.

«Конечно, они переживают, волнуются, и всегда поддерживают меня. В мыслях они всегда со мной, и я знаю, что они моя большая поддержка», — добавила военный медик 66 ОМБр Анна.

Медик 66 ОМБр Анна. Фото: Новости Донбасса

По словам Надежды, наибольшая ее поддержка — это мама. Она волнуется за нее, но относится с пониманием к такому решению.

«Потому что мы все не безразличны по отношению к нашей стране. И я считаю, что каждый должен присоединиться и сделать все для нашей победы», — резюмировала Надежда.

«Просить никого не нужно, самая большая мотивация — это когда враг напал на нашу страну»

Анна, Надежда и Полина считают: женщины, которые заинтересованы в службе в армии или полиции, не должны сомневаться в своем выборе, из-за стереотипов о «женских и мужских» профессиях, навязанных обществом.

«Никаких рекомендаций нет, никаких моральных поддержек не может быть. Все, кто считает, что они должны тут быть, просто приходят и с нами рядом воюют и помогают. Мотивировать кого-то... Не нужно мотивировать, уже есть большая мотивация — это когда враг напал на нашу страну. И больше кого-то там просить, не нужно. Кто хочет, он тут, он вместе с нами», — подчеркнула Анна.

В свою очередь лейтенант батальона патрульной полиции в городе Краматорск и Славянск Полина убеждена, что если женщина пойдет работать в полицию и верит в себя, не боится, желая попробовать что-то новое, то у нее появится новая семья — именно из коллектива.

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По ее мнению, главное не бояться, а верить и идти к своей цели. Женщины также подчеркивают, что мотивация — это самое главное. Как в борьбе с внешним агрессором, так и в борьбе женщин за свои права.

«Этого всего добивались те люди, те женщины. Мы только можем смотреть на них и гордиться тем, что женщины всегда были в любое время боевыми и могли отстоять свои права», — соглашается с Полиной медик Анна.

Вдобавок Анна говорит, что люди должны помнить о движении женщин в борьбе за равные права. И о том, что 8 марта — это не только, и не столько праздник весны и красоты.

«Я хочу сказать, что кланяюсь тем женщинам, которые в свое время не побоялись подняться и бороться за свои права и свою свободу. Но сейчас из этого праздника сделали такое большое шоу. Женщину нужно любить целый год, а не только в один день», — добавляет она.

К слову лейтенант полиции Полина напомнила, что мужчины могут дарить цветы женщинам чаще и соответственно радовать их этим.

Здесь отдельно стоит подчеркнуть, что цель борьбы за равенство не в том, чтобы ВСЕ женщины отказались от традиционных ролей, а в том, чтобы они могли выбирать чего сами хотят — будь то формат празднования 8 марта, который им по душе, профессия, или роль в семье и обществе.

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