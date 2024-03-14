Нацгвардеец застрелил четырех человек. Что могло стать причиной убийства?

Убийство в Лимане. Иллюстрация: Новости Донбасса

В Лимане Донецкой области 21 января военнослужащий Национальной гвардии Украины ворвался в дом двух пенсионерок и застрелил их. Перед смертью женщины успели вызвать полицейских, но после их приезда солдат открыл огонь по двум правоохранителям. Они также скончались на месте.



«Новости Донбасса» попытались разобраться, что могло стать причиной трагедии.





Как произошла трагедия

Тела женщин обнаружили в летней кухне, а полицейских — возле дома.



«Надю тут расстреляли, вот это ее кровь. И тут куски лица, зубы лежали. Немножко вынесли. Мы не убрали, потому что нас сюда не пускали. Тут полиция работала. Теперь оно замерзло и все», — поделилась родственница погибшей.



С места преступления нацгвардеец скрылся, однако был задержан правоохранителями.

Следы от пуль. Фото: Новости Донбасса

«По горячим следам был задержан военнослужащий Национальной гвардии Украины. Следователи Государственного бюро расследований оповестили фигуранта о подозрении в совершении умышленного убийства, а также о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов», — заявила пресс-секретарь территориального управления ГБР Краматорска Валерия Осипец.



У одной из погибших женщин остались дочка и сын. Что касается убитых полицейских то с ними попрощались через несколько дней.



«Тоже детей жалко, потому что они молодые парни. За что? А эти старики, что они кому сделали?», — размышляет жительница Лимана Татьяна.

Что могло послужить мотивом убийства

После случившегося в соцсетях начали распространять слухи о возможных причинах убийства: посттравматическое расстройство, употребление наркотиков военнослужащим, попытка изнасилования и даже конфликт в процессе покупки нацгвардейцем самогона.



«Не торговали они самогоном. Были очень хорошими, спокойными людьми. Занимались своим: цветами занимались, овощами торговали. У них везде порядок, везде чистота. Да ради Бога, клевета, что они самогоном торговали, этого не было», — убеждена знакомая погибших Татьяна.

Жительница Лимана Татьяна. Фото: Новости Донбасса

Что могло стать причиной убийства в правоохранительных органах пока не ответили.



«Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, назначен ряд необходимых экспертиз. Процессуальное руководство совершает Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона», — сообщила пресс-секретарь теруправления ГБР Краматорска Валерия Осипец.



Достоверные причины и мотив убийства все еще не известны. Но мы решили задать вопрос психологу, что теоретически могло побудить человека совершить подобное.



«Здесь невозможно ответить однозначно без предварительного обследования потому, что это могла быть острая психотическая реакция, это могло быть результатом ТСР. Но не посттравматического, а травматического пребывания в длительном стрессе. Поэтому тут однозначно я бы не бралась ответить на этот вопрос, не видя пациента, потому что это целый ряд воздействий. Но то, что у людей могут быть вспышки агрессии во время ПТСР, да, может быть. И очень важно, чтобы человек понимал, что это не только он сам злится, это злится весь организм защищаясь от того, чего уже нет», — объяснила психолог Ирина.



Ирина практикующий психолог с более, чем 20 летним опытом. С вопросами воздействия войны на психику работает с 2014 года. Она говорит, что избыточный стресс характерен не только для военных, но и для гражданских.



Поэтому посттравматический синдром может проявиться у любого человека и не всегда сразу. Жизнь в постоянном напряжении, превращает такое состояние в норму.

Место трагедии в Лимане. Фото: Новости Донбасса

Но когда человек выезжает из зоны конфликта, остальной мир кажется ему неестественным. Как правило, чтобы выйти из стресса понадобиться столько же времени, сколько в нем и пробыл человек.



Но если обратиться за помощью к специалистам, процессы восстановления проходят гораздо быстрее и не так остро для самого человека и его близких.



«Выход может переживаться еще более напряженно и сложно вот еще почему. Во время активных событий происходит так называемая заморозка эмоций, человек как бы не чувствует. Может кто-то из вас замечал, что вы стали "более равнодушны" к переживаниям других людей, стали меньше плакать, на какие-то события, которые ранее вызывали у вас сочувствие, сопереживания. И напротив, возникает активность, яркая злость там, где ее могло бы и не быть раньше. Отсюда может быть определенное сексуальное напряжение. Потому, что сексуальное напряжение несет за собой разрядку. Плюс дает большое количество позитивных переживаний», — поделилась психолог.



В военное время тяжелее всего военным и мирным жителям вблизи боевых действий.

Поддержка родных — якорь, который помогает не сойти с ума

Например, Владимиру из Краматорска, бывшему боевому медику 24 бригады, за время его службы сложнее всего было терять своих побратимов.



«Очень тяжело, когда у тебя умирает раненый либо на столе, либо в машине, во время эвакуации. Обстрелы… Угроза конкретно твоей жизни обычно отступает на второй план. Т.е. самое главное, это все таки оказать помощь. Если сейчас, конкретно в эту минуту, у тебя нет никого на столе, т.е. вы не ждете раненого, вот тогда ты начинаешь заботиться о своей жизни», — объясняет ветеран русско-украинской войны Владимир.



Владимир с первых дней полномасштабного российского вторжения пошел в армию добровольцем. Он принимал участие в боях за горячие точки, такие как Горское, Золотое, Тошковка, Новотошковка Луганской области, а также Попасная, Бахмут Донецкой области.

Владимир — ветеран русско-украинской войны. Фото из личного архива Владимира

В среднем ему приходилось спасать по 80 человек за сутки, регулярно попадая под обстрелы. Он говорит, что спасают мысли о главной цели - защитить свою семью, а также поддержка родных.



«Связь с родными, поддержка с их стороны, это безусловно очень важно. Если у тебя нет якоря на гражданке, то ты сойдешь с ума намного быстрее на войне. Ты должен понимать, для чего ты там находишься. Какая у тебя основная цель, какая у тебя идея. Задавая себе вопрос ты, скажем так, не тонешь в проблемах, не тонешь в стрессе. Это такой маленьких спасательный круг», — уверен ветеран.



Владимир предостерегает тех, кто пытается избавиться от стресса с помощью алкоголя или запрещенных веществ.



«Любой алкоголь и наркотики только усугубляют ситуацию, если ты пытаешься держать это в себе, то ты сможешь сделать это какое-то время. Пол года, год, полтора года… Все зависит от того насколько ты сильный человек, но в конечном итоге тебя порвет изнутри», — утверждает Владимир.

Стрессовая ситуация на фронте. Фото из личного архива Владимира

Как это было в одном из немногочисленных случаев которые вспомнил Владимир.



«Привезли нам парнишку, молодого, лет 25. Который приехал, сел к нам на стол и спокойным голосом говорит: Парни, я с ума схожу. Я сегодня чуть не расстрелял свое подразделение. Ночью, на позиции, смотрю орки лезут. Я начинаю туда стрелять. Мне дают подзатыльник мои побратимы и говорят, что ты делаешь? Там же никого нет. Та нет, вон же шли. Поворачиваюсь, а там никого нет», — рассказал ветеран.



Психолог также акцентирует внимание на том, что у людей, переживших стресс, могут проявляться флешбеки (возвращающиеся переживания).

Организму необходимо давать возможность отдохнуть

«Вы, наверное, уже слышали про, так называемые, флешбеки, т.е. возвращающиеся переживания. Это могут быть страхи, картинки, образы, это могут быть состояния и повторяющиеся сны. Вот таким образом организм для восстановления равновесия, как маятник, шатает в другую сторону, в то травматичное событие, чтобы его пережить в новых безопасных условиях и постепенно успокоиться и перейти на мирные рельсы», — советует практикующий психолог Ирина.

Поэтому организму необходимо давать возможность отдохнуть и вернуться в спокойное состояние. А этому способствует общение с близкими и позитивные эмоции.



«Мы играли в настольные игры. Хорошее двухчасовое общение с товарищем тебе заменяет два дня просидки в окопе. Или позвонить домой, пообщаться со своей женой, позвонить пообщаться с братом. Общение, юмор. В медицине черный юмор, шикарно помогает», — уверяет Владимир.

Организму необходим отдых и перезагрузка. Фото из личного архива Владимира

Психолог также обращает внимание на психоэдукацию — понимание процессов в организме и взаимодействия.



На сегодняшний день существуют группы взаимопомощи как для ветеранов которые вернулись, так и для семей, куда вернулись ветераны.



Тем людям которые потеряли своих близких или все те, кто ощутил на себе ужасы войны, рекомендуется обратиться к специалистам, а не пытаться остаться наедине с проблемой.



Ведь правильно выбранный подход для улучшения психоэмоционального состояния позволит быстрее вернуться к нормальной жизни.