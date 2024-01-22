У Лимані сталося масове вбивство: нацгвардієць застрелив чотирьох людей

У Лимані Донецької області військовослужбовець Національної гвардії вбив чотирьох осіб — поліцейських та цивільних жінок. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.



«Вранці 20 січня 2024 року у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що через деякий час з поліцейськими, що виїхали на виклик, зник зв'язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег із вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок — пенсіонерки та її дочки.



Невдовзі правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою у умисному вбивстві.



Слідчі ДБР у рамках відкритого кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання життя працівника правоохоронного органу) КК України проводять комплекс заходів щодо встановлення об'єктивних обставин події.



Нагадаємо, в Росії було винесено перший виправдувальний вирок російському окупанту, який застрелив свого товариша по службі на захопленій території Луганської області (місто Первомайськ).