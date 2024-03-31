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Банки могут блокировать карты клиентам старше 45 лет. Что делать?

Анастасия Гришкова
31 марта 2024, 12:00

Банки могут блокировать карты клиентам старше 45 лет. Что делать?

Что делать в случае блокировки карты в 45 лет. Иллюстрация: Новости Донбасса с помощью DALL·E Что делать в случае блокировки карты в 45 лет. Иллюстрация: Новости Донбасса с помощью DALL·E

Банковские учреждения могут блокировать карты клиентам старше 45 лет. Почему это происходит — читайте в материале «Новостей Донбасса».

Украинцы нередко начали жаловаться, что банк блокирует им счета по разным причинам. В частности, он может приостановить банковские услуги клиентам, которым исполнилось 45 лет.

Скорее всего, это связано с тем, что клиент просрочил вклеивание фото в паспорт по достижению 45 лет.

Согласно действующему законодательству Украины, в 25 и 45 лет в паспорт нужно вклеить новое фото. Вклеить фотографию после 45 лет можно в течение месяца после дня рождения. Услугу вклеивания фото выполняют в пятидневный срок и делают это бесплатно.

Однако очень часто украинцы об этом вспоминают, только когда банки или нотариусы отказывают в оформлении официальных документов, ведь паспорт недействителен.

Чтобы избежать этого, нужно пройти актуализацию данных.

Что такое актуализация данных в банке

Банки обязаны проводить актуализацию данных своих клиентов: сверять, правильные ли данные о клиенте у них в системе, а также уточнять данные, в частности, о деятельности или доходах клиента. Это происходит согласно Постановлению НБУ от 19.05.2020 №65, которое утверждает Положение об осуществлении финмониторинга.

Что будет если не актуализировать данные

В случае отсутствия актуальных документов банк временно ограничит сделки согласно Условиям и правилам предоставления банковских услуг.

Как актуализировать данные

Обновить свои данные можно с помощью «Дии», функция доступна для клиентов таких банков:

  • Monobank;
  • Sense Supper App;
  • ПУМБ Online;
  • ABank24;
  • Приват24.

Как передать данные в банк с помощью «Дия»

В приложении банка из перечня выше воспользуйтесь шеренгом документов:

  • выберите вариант «Предоставить документы через Дия»;
  • подтвердите запрос на передачу копии паспорта «Дия.Подписью».

После этого копия документа передается в систему банка — данные обновлены.

Добавим, что фото документа должно быть четким (желательно при хорошем освещении), текст читаемым должны быть видны все поля и надписи на развороте документа.

Если актуализировать данные не удается онлайн, это можно сделать в отделе ближайшего банка, в котором открыт счет.

Какие документы нужны для актуализации данных

Для физических лиц:

  • паспорт;
  • карта налогоплательщика.

Почему проводят актуализацию данных

Согласно Постановлению НБУ от 19.05.2020 №65, утверждающему Положение об осуществлении финмониторинга, банки обязаны проводить актуализацию данных своих клиентов.

Сроки актуализации данных:

  • не реже одного раза в год, если риск деловых отношений с клиентом высок;
  • не реже одного раза в три года, если риск деловых отношений с клиентом средний;
  • не реже одного раза в пять лет в других случаях, если нет подозрений.

Если клиент не предоставит данные в срок, указанный банком, последний может заблокировать ему счет.

Банк обычно сообщает о необходимости актуализации в мобильном приложении, смс или письмом с заголовком типа «Актуализируйте анкетные данные физической». Также в сообщении указывается дата, до которой это необходимо сделать.

Почему банк просит предоставить документы

Украинцы часто с подозрением предъявляют любые требования по предоставлению собственных персональных данных, беспокоясь, что ими могут воспользоваться мошенники. Но для банков иметь актуальную информацию о клиенте — обязательное условие, ведь только так финучреждение сможет работать в законодательном поле Украины.

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