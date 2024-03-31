Банки могут блокировать карты клиентам старше 45 лет. Что делать?

Банковские учреждения могут блокировать карты клиентам старше 45 лет. Почему это происходит — читайте в материале «Новостей Донбасса».
Украинцы нередко начали жаловаться, что банк блокирует им счета по разным причинам. В частности, он может приостановить банковские услуги клиентам, которым исполнилось 45 лет.
Скорее всего, это связано с тем, что клиент просрочил вклеивание фото в паспорт по достижению 45 лет.
Согласно действующему законодательству Украины, в 25 и 45 лет в паспорт нужно вклеить новое фото. Вклеить фотографию после 45 лет можно в течение месяца после дня рождения. Услугу вклеивания фото выполняют в пятидневный срок и делают это бесплатно.
Однако очень часто украинцы об этом вспоминают, только когда банки или нотариусы отказывают в оформлении официальных документов, ведь паспорт недействителен.
Чтобы избежать этого, нужно пройти актуализацию данных.
Банки обязаны проводить актуализацию данных своих клиентов: сверять, правильные ли данные о клиенте у них в системе, а также уточнять данные, в частности, о деятельности или доходах клиента. Это происходит согласно Постановлению НБУ от 19.05.2020 №65, которое утверждает Положение об осуществлении финмониторинга.
В случае отсутствия актуальных документов банк временно ограничит сделки согласно Условиям и правилам предоставления банковских услуг.
Обновить свои данные можно с помощью «Дии», функция доступна для клиентов таких банков:
В приложении банка из перечня выше воспользуйтесь шеренгом документов:
После этого копия документа передается в систему банка — данные обновлены.
Добавим, что фото документа должно быть четким (желательно при хорошем освещении), текст читаемым должны быть видны все поля и надписи на развороте документа.
Если актуализировать данные не удается онлайн, это можно сделать в отделе ближайшего банка, в котором открыт счет.
Для физических лиц:
Согласно Постановлению НБУ от 19.05.2020 №65, утверждающему Положение об осуществлении финмониторинга, банки обязаны проводить актуализацию данных своих клиентов.
Если клиент не предоставит данные в срок, указанный банком, последний может заблокировать ему счет.
Банк обычно сообщает о необходимости актуализации в мобильном приложении, смс или письмом с заголовком типа «Актуализируйте анкетные данные физической». Также в сообщении указывается дата, до которой это необходимо сделать.
Украинцы часто с подозрением предъявляют любые требования по предоставлению собственных персональных данных, беспокоясь, что ими могут воспользоваться мошенники. Но для банков иметь актуальную информацию о клиенте — обязательное условие, ведь только так финучреждение сможет работать в законодательном поле Украины.