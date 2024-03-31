Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Банки можуть блокувати картки клієнтів, старших за 45 років. Що робити?

Анастасія Гришкова
31 березня 2024, 12:00

Банки можуть блокувати картки клієнтів, старших за 45 років. Що робити?

Що робити у разі блокування картки у 45 років. Ілюстрація: Новини Донбасу за допомогою DALL·E Що робити у разі блокування картки у 45 років. Ілюстрація: Новини Донбасу за допомогою DALL·E

Банківські установи можуть блокувати картки клієнтам, які старші 45 років. Чому це відбувається — читайте у матеріалі «Новини Донбасу».

Українці почали скаржитися, що банк блокує їм рахунки з різних причин. Зокрема він може призупинити банківські послуги клієнтам, яким виповнилося 45 років.

Швидше за все, це пов'язано з тим, що клієнт прострочив вклеювання фотографій у паспорт при досягненні 45 років.

Згідно з чинним законодавством України, у 25 та 45 років у паспорт потрібно вклеїти нове фото. Вклеїти фотографію після 45 років можна протягом місяця з дня народження. Послугу вклеювання фото виконують у п'ятиденний термін та роблять це безкоштовно.

Однак дуже часто українці про це згадують лише коли банки чи нотаріуси відмовляють в оформленні офіційних документів, адже паспорт недійсний.

Щоб уникнути цього, необхідно пройти актуалізацію даних.

Що таке актуалізація даних у банку

Банки зобов'язані проводити актуалізацію даних своїх клієнтів: звіряти, чи правильні дані про клієнта у них у системі, а також уточнювати дані, зокрема, про діяльність чи доходи клієнта. Це відбувається згідно з Постановою НБУ від 19.05.2020 №65, яка затверджує Положення про здійснення фінмоніторингу.

Що буде якщо не актуалізувати дані

У разі відсутності актуальних документів банк тимчасово обмежить угоди згідно з Умовами та правилами надання банківських послуг.

Як актуалізувати дані

Оновити свої дані можна за допомогою «Дії», функція доступна для клієнтів таких банків:

  • Monobank;
  • Sense Supper App;
  • ПУМБ Online;
  • ABank24;
  • Приват24.

Як передати дані до банку за допомогою «Дія»

У додатку банку із переліку вище скористайтесь шеренгом документів:

  • виберіть варіант «Надати документи через Дія»;
  • підтвердьте запит на надсилання копії паспорта «Дія.Підписом».

Після цього копія документа передається до системи банку — дані оновлено.

Додамо, що фото документа має бути чітким (бажано при хорошому освітленні), текст читабельним, повинні бути видно всі поля та написи на розвороті документа.

Якщо актуалізувати дані не вдається онлайн, це можна зробити у відділі найближчого банку, де відкрито рахунок.

Які документи потрібні для актуалізації даних

Для фізичних осіб:

  • паспорт;
  • картка платника податків.

Чому проводять актуалізацію даних

Згідно із Постановою НБУ від 19.05.2020 №65, яка затверджує Положення про здійснення фінмоніторингу, банки зобов’язані проводити актуалізацію даних своїх клієнтів.

Терміни актуалізації даних:

  • не рідше одного разу на рік, якщо ризик ділових відносин із клієнтом високий;
  • не рідше одного разу на три роки, якщо ризик ділових відносин із клієнтом середній;
  • не рідше ніж один раз на п'ять років в інших випадках, якщо немає підозр.

Якщо клієнт не надасть даних у строк, зазначений банком, останній може заблокувати йому рахунок.

Банк зазвичай повідомляє про необхідність актуалізації в мобільному додатку, смс або листом із заголовком типу «Актуалізуйте анкетні дані фізично». Також у повідомленні зазначається дата, до якої це необхідно зробити.

Чому банк просить надати документи

Українці часто з підозрою ставляться до будь-яких вимог щодо надання власних персональних даних, турбуючись, що ними можуть скористатися шахраї. Але для банків мати актуальну інформацію про клієнта — обовʼязкова умова, адже тільки так фінустанова зможе працювати в законодавчому полі України.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Паспорт банк
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:45
Окупанти перетворюють захоплені території на смітник через брак комунальників
16:48
У тимчасово окупованому Маріуполі триває знесення будинків — міськрада
16:28
В окупованому Старобільську під час вибуху машини загинув колаборант
10:58
В Авдіївці загарбники розстріляли сімейну пару
23:28
Головне за день: Обстріл Львова. Путін підписав наказ про весняний призов
23:03
Головне за день: Мобілізовані «ДНР» скаржаться на командування. Аварійні відключення світла
23:14
Головне за день: РФ атакує енергетику. «ЛНР» оголосила військовий призов
21:50
Плани РФ на Каховську греблю, Пушилін побачив в Авдіївці «хороше життя», спалах кору в Бердянську — дайджест з окупації ►
13:58
«Суд ДНР» засудив військовослужбовця ЗСУ до довічного ув'язнення
13:16
Сирський розповів причини відходу ЗСУ з Авдіївки
12:28
«ЛНР» проведе призов на військову службу з 1 квітня
08:01
Росіяни хочуть заборонити українські книги на окупованих територіях
23:13
Головне за день: РФ не зможе захопити Харків. «ДНР» оголосила військовий призов із 1 квітня
21:06
В окупованому Маріуполі почали копати ґрунт археологічної пам'ятки
19:30
На окупованій Луганщині затримали місцеву мешканку нібито за «шпигунство»
17:25
Проти Пушиліна відкрито ще одне кримінальне провадження — за псевдовибори
17:21
Над Севастополем упав російський військовий літак
14:45
Пушилін видав «указ» про призов чоловіків на окупованій частині Донецької області з 1 квітня
12:07
Окупанти русифікують захоплені території України — Британська розвідка
11:53
Велика вирва: Наслідки «прильоту» у Пролетарському районі окупованого Донецька
усі новини
18:45
Окупанти перетворюють захоплені території на смітник через брак комунальників
18:30
У Бєлгороді знову стався обстріл: дев`ять постраждалих, є пошкодження
17:34
Під Бахмутом прикордонники встановили прапор України над позиціями росіян
17:25
У Московській області горить найбільший багатопрофільний завод «Електроізоліт»
16:48
У тимчасово окупованому Маріуполі триває знесення будинків — міськрада
16:28
В окупованому Старобільську під час вибуху машини загинув колаборант
15:55
Завтра скоротять подачу води Краматорську, Слов'янську, Дружківці та Костянтинівці
15:54
З Бахмутського району поліція та рятувальники евакуювали двох жінок
15:30
ЗСУ зупинили колону росіян на захід від Тоненького — відео
15:25
Авіація РФ скинула на Бєлгородську область дві авіабомби
14:41
Без терміну давності: СБУ «чекатиме» на пропагандистку Симоньян за заклики вбивати українських дітей
14:31
У Росії горить завод «Уралмаш»
13:57
Уламки ракети Х-101 впали в Саратовській області Росії
12:55
У КМВА підрахували кількість ракет, випущених РФ по Києву в першому кварталі 2024 року
12:21
Влітку Україна може залишитись без європейської допомоги — The Telegraph
12:12
Найближчі санкційні пакети торкнуться ІТ-галузі Російської Федерації
11:47
Пил із Сахари накрив Україну: він небезпечний для дихальних шляхів
10:59
У Росії розпочався весняний призов до армії
10:58
В Авдіївці загарбники розстріляли сімейну пару
10:30
Працівниці дитячого садка загрожує довічне за коригування ракетних ударів по Харкову
усі новини
ВІДЕО
Під Бахмутом прикордонники встановили прапор України над позиціями росіян Під Бахмутом прикордонники встановили прапор України над позиціями росіян
01 квітня, 17:34
В окупованому Старобільську Луганської області під час вибуху автомобіля загинув колаборант Валерій Чайка. Фото: РІА Новини В окупованому Старобільську під час вибуху машини загинув колаборант
01 квітня, 16:28
ЗСУ розбили колону РФ на захід від Тоненького. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили колону росіян на захід від Тоненького — відео
01 квітня, 15:30
Сильна пожежа виникла на заводі «Уралмаш» у Росії. Фото: Shot У Росії горить завод «Уралмаш»
01 квітня, 14:31
ССО знищили станцію «Житель» на Запорізькому напрямку. Фото: кадр із відео На Запорізькому напрямку ССО знищили комплекс РЕБ окупантів «Житель» — відео
01 квітня, 09:58
Вночі окупанти влучили ракетою у будівлю Дружківського палацу культури. Фото: Донецька ОВА Дружківка: Вночі окупанти обстріляли Палац культури
01 квітня, 07:53

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама