Банки можуть блокувати картки клієнтів, старших за 45 років. Що робити?

Що робити у разі блокування картки у 45 років. Ілюстрація: Новини Донбасу за допомогою DALL·E

Банківські установи можуть блокувати картки клієнтам, які старші 45 років. Чому це відбувається — читайте у матеріалі «Новини Донбасу».



Українці почали скаржитися, що банк блокує їм рахунки з різних причин. Зокрема він може призупинити банківські послуги клієнтам, яким виповнилося 45 років.



Швидше за все, це пов'язано з тим, що клієнт прострочив вклеювання фотографій у паспорт при досягненні 45 років.



Згідно з чинним законодавством України, у 25 та 45 років у паспорт потрібно вклеїти нове фото. Вклеїти фотографію після 45 років можна протягом місяця з дня народження. Послугу вклеювання фото виконують у п'ятиденний термін та роблять це безкоштовно.



Однак дуже часто українці про це згадують лише коли банки чи нотаріуси відмовляють в оформленні офіційних документів, адже паспорт недійсний.



Щоб уникнути цього, необхідно пройти актуалізацію даних.

Що таке актуалізація даних у банку

Банки зобов'язані проводити актуалізацію даних своїх клієнтів: звіряти, чи правильні дані про клієнта у них у системі, а також уточнювати дані, зокрема, про діяльність чи доходи клієнта. Це відбувається згідно з Постановою НБУ від 19.05.2020 №65, яка затверджує Положення про здійснення фінмоніторингу.

Що буде якщо не актуалізувати дані

У разі відсутності актуальних документів банк тимчасово обмежить угоди згідно з Умовами та правилами надання банківських послуг.

Як актуалізувати дані

Оновити свої дані можна за допомогою «Дії», функція доступна для клієнтів таких банків:

Monobank;

Sense Supper App;

ПУМБ Online;

ABank24;

Приват24.

Як передати дані до банку за допомогою «Дія»

У додатку банку із переліку вище скористайтесь шеренгом документів:

виберіть варіант «Надати документи через Дія»;

підтвердьте запит на надсилання копії паспорта «Дія.Підписом».

Після цього копія документа передається до системи банку — дані оновлено.



Додамо, що фото документа має бути чітким (бажано при хорошому освітленні), текст читабельним, повинні бути видно всі поля та написи на розвороті документа.



Якщо актуалізувати дані не вдається онлайн, це можна зробити у відділі найближчого банку, де відкрито рахунок.

Які документи потрібні для актуалізації даних

Для фізичних осіб:

паспорт;

картка платника податків.

Чому проводять актуалізацію даних

Згідно із Постановою НБУ від 19.05.2020 №65, яка затверджує Положення про здійснення фінмоніторингу, банки зобов’язані проводити актуалізацію даних своїх клієнтів.

Терміни актуалізації даних:

не рідше одного разу на рік, якщо ризик ділових відносин із клієнтом високий;

не рідше одного разу на три роки, якщо ризик ділових відносин із клієнтом середній;

не рідше ніж один раз на п'ять років в інших випадках, якщо немає підозр.

Якщо клієнт не надасть даних у строк, зазначений банком, останній може заблокувати йому рахунок.



Банк зазвичай повідомляє про необхідність актуалізації в мобільному додатку, смс або листом із заголовком типу «Актуалізуйте анкетні дані фізично». Також у повідомленні зазначається дата, до якої це необхідно зробити.

Чому банк просить надати документи

Українці часто з підозрою ставляться до будь-яких вимог щодо надання власних персональних даних, турбуючись, що ними можуть скористатися шахраї. Але для банків мати актуальну інформацію про клієнта — обовʼязкова умова, адже тільки так фінустанова зможе працювати в законодавчому полі України.