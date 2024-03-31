«Оружие террора». Что известно о российских ракетах «Циркон» и в чем их опасность

Испытательный пуск ракеты «Циркон» с фрегата проекта 22350. Фото: Минобороны РФ

С начала широкомасштабного вторжения РФ украинская противовоздушная оборона сбила более 2 тыс. российских крылатых и баллистических ракет. Для ударов оккупанты зачастую используют ракеты «Искандер-М», «Х-101», «Х-55», «Кинжал», «Оникс», «Калибр». Однако не так давно армия страны-агрессора начала использовать свои новейшие гиперзвуковые ракеты типа «Циркон». Что о них известно и в чем опасность этого оружия — в материале «Новостей Донбасса».

Атаки на Киев



25 марта двумя ракетами ЗМ22 «Циркон» РФ нанесла удары по Киеву. Это уже второе известное использование оружия. Впервые оккупанты ударили «Цирконом» по украинской столице 7 февраля текущего года. Эксперты отмечают нетрадиционную для российских ракет траекторию полета. Позже стало известно, что запускали их с территории оккупированного Крыма.



На опубликованных фото обломков, найденных в Киеве, есть маркировка «3М22», а также нумерация на деталях. Это может свидетельствовать о том, что изделие находится на стадии разработки и испытаний.

Обломок ракеты «Циркон» после удара по Киеву 25 марта 2024 года. Фото: Defense Еxpress

Что из себя представляет ракета «Циркон»?



«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Российские разработчики заявляют, что усовершенствовали ее и теперь она действует лучше «Кинжала». Базируется на кораблях и подводных лодках. Ракеты могут запускать с тех же пусковых установок, что и «Калибры», «Ониксы».



С 2011 года находится на этапе разработки и испытаний. В январе 2020 года состоялось первое испытание ракеты. Согласно данным из открытых источников, «Циркон» приняли на вооружение в январе 2023 года. В тоже время есть сведения, что серийного производства оружия нет. Об их возможном количестве, как и о стоимости, также ничего не известно.



Это одна из наименее известных российских разработок. Более того, как говорит аналитик Руслан Левиев, не существует даже ее справочных фотографий. А те схемы, которые можно найти в интернете, — только предположения того, как может выглядеть «Циркон».



Военный эксперт Олег Жданов назвал ракету «самой загадочной» в вооруженных силах РФ на сегодня.



«С самого начала она была морского базирования, на кораблях и на подлодках. Затем РФ, модернизируя ракету, начала разрабатывать комплекс «Утес», пусковую установку под этот контейнер — «Утес-100», еще его называли «сотка». Также ракета может применяться стационарным противокарабельным комплексом «Бастион», — отметил Жданов.



По данным Минобороны РФ, 3М22 «Циркон» может поразить цель на расстоянии от 350 до 1000 км. Высота полета — около 28 км. Масса боевой части — до 400 кг.

Обломок сбитого «Циркона». Скриншот видео Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ).

Благодаря ликвидации ракеты в небе над Киевом, удалось больше узнать о реальных характеристиках очередного распиаренного оружия россиян.



Проведенный анализ боевой части 3М22 «Циркон» показал, что ее характеристики были максимально подогнаны под выданное минобороны РФ задание, пишет Defense Express.



Ссылаясь на свои источники, аналитики издания отмечают: вес боевой части 3М22 «Циркон» составляет, по предварительным оценкам, около 100-150 кг, из которых взрывчатого вещества — до 40 кг. Ракета имеет осколочно-фугасное исполнение, довольно нехарактерную форму и малый вес для боевых частей противокорабельных и других ракет.



«Таким образом боевая мощь 3М22 «Циркон» с условно 150-кг боевой частью находится значительно ниже возможностей таких ракет, как Х-47 «Кинжал», оценочный вес боевой части которой — 500 кг, крылатых ракет типа Х-101, Х-555, «Калибр» с весом боевой части в около 400 кг, и меньше веса БЧ «Оникс» с 300 кг», — говорится в публикации.

Найденные в Киеве обломки российской ракеты «Циркон». Скриншот видео КНИИСЭ

Летит быстро, но поражает неточно

Большая опасность ракеты «Циркон» — ее подлетное время. С территории Крыма до Киева она может долететь всего за 3-3,5 минуты, отмечают аналитики.



Авиаэксперт Богдан Долинце говорит, что дальность ракеты составляет до 1 тыс. км, а скорость — порядка 8-10 Махов, что соизмеримо по скорости с «Кинжалом».



«Это позволяет ракете фактически достигать любой точки Украины от 2 до 5 минут в зависимости от дальности», — отметил Долинце.



По словам главного редактора Defense express Олега Каткова, подлетное время «Циркона» в реальности больше — 5-7 минут. Тем не менее, это не делает ракету менее опасной, говорит он.



В то же время ряд аналитиков сходятся во мнении, что «Циркон» нельзя назвать высокоточным оружием.



Директор портала Defense Express Сергей Згурец подчеркивает, что эту ракету создавали для ударов по морским целям, которые выявить проще, в отличие от наземных.



«Если Россия запускает «Цирконы» для ударов по наземным целях, то фактически использует их как ракеты типа «Х-22», которые были приспособлены для ударов по большим авианосным группировкам, а при ударе по земле имеют очень низкую точность. То есть россияне не могут обеспечить четкое попадание в военные или другие объекты. И использует эту новую ракету скорее, как оружие террора, рассчитывая, что она преодолеет систему ПВО и нанесет максимальный урон гражданской инфраструктуре», — акцентировал Згурец.







ПВО Украины развеяла еще один миф о «вундерваффе» Путина



Украинские эксперты подчеркивают: заявленные тактико-технические характеристики «Циркона» подтвердились лишь частично, а Силы ПВО в очередной раз развеяли мифы РФ об их «вундерваффе» (в переводе с нем. Wunderwaffe — «чудо-оружие», — ред.). Как и уже известные «несбиваемые» «Кинжалы», «Цирконы» также можно сбить.



Как пояснил Сергей Згурец, на конечной траектории полета «Циркон» развивает скорость меньшую, чем гиперзвуковая. Поэтому может сбиваться системами Patriot и SAMP/T.



«Циркон» не преодолел гиперзвуковой барьер. То есть та страшилка, которой Путин пугал страны НАТО, оказалась не более чем мыльным пузырем, который лопнул благодаря эффективной работе украинской ПВО», — сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.



«Циркон» для РФ является самой технологичной и дорогой разработкой, акцентирует Олег Катков. И, в отличие от «Кинжала», по его словам, эта ракета действительно является гиперзвуковой. Но главная задача «Циркона», то, для чего он создавался, не бить по городах, а уничтожать авианосные ударные группировки. Но и эту задачу ракета физически выполнить не может.



«В эту разработку были вложены огромные ресурсы. «Циркон» не то что «золотой», он «бриллиантовый». Но вместе с тем — это наибольшая афера, которую провернуло Минобороны РФ. Она не выполняет свои задания. Она была сбита комплексами ПВО, которые есть в распоряжении ВСУ. При этом, если ее сбивает условный Patriot, то такие ракеты, как SM-6, что имеют в несколько раз лучшие характеристики, точно это сделают. И более эффективно», — резюмировал Катков.