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«Зброя терору». Що відомо про російські ракети «Циркон» і в чому їхня небезпека

Новини Донбасу
31 березня 2024, 20:40

«Зброя терору». Що відомо про російські ракети «Циркон» і в чому їхня небезпека

Випробувальний пуск ракети «Циркон» із фрегату проекту 22350. Фото: Міноборони РФ Випробувальний пуск ракети «Циркон» із фрегату проекту 22350. Фото: Міноборони РФ

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ українська протиповітряна оборона збила понад 2 тис. російських крилатих і балістичних ракет. Для ударів окупанти часто використовують ракети «Іскандер-М», «Х-101», «Х-55», «Кинджал», «Онікс», «Калібр». Однак не так давно армія країни-агресора почала використовувати свої новітні гіперзвукові ракети типу «Циркон». Що про них відомо і в чому небезпека цієї зброї – у матеріалі «Новин Донбасу».

Атаки на Київ

25 березня двома ракетами ЗМ22 «Циркон» РФ завдала ударів по Києву. Це вже друге відоме використання зброї. Вперше окупанти вдарили «Цирконом» по українській столиці 7 лютого поточного року. Експерти відзначають нетрадиційну для російських ракет траєкторію польоту. Пізніше стало відомо, що запускали їх із території окупованого Криму.

На опублікованих фото уламків, знайдених у Києві, є маркування «3М22», а також нумерація на деталях. Це може свідчити про те, що виріб перебуває на стадії розробки та випробувань.

Уламок ракети «Циркон» після удару по Києву 25 березня 2024 року. Фото: Defense Еxpress

Що являє собою ракета «Циркон»?

«Циркон» – гіперзвукова протикорабельна крилата ракета. Російські розробники заявляють, що вдосконалили її і тепер вона діє краще за «Кинджал». Базується на кораблях і підводних човнах. Ракети можуть запускати з тих же пускових установок, що й «Калібри», «Онікси». 

З 2011 року перебуває на етапі розроблення та випробувань. У січні 2020 року відбулося перше випробування ракети. Згідно з даними з відкритих джерел, «Циркон» прийняли на озброєння в січні 2023 року. Водночас є відомості, що серійного виробництва зброї немає. Про їхню можливу кількість, як і про вартість, також нічого не відомо.

Це одна з найменш відомих російських розробок. Ба більше, як каже аналітик Руслан Левієв, не існує навіть її довідкових фотографій. А ті схеми, які можна знайти в інтернеті, – тільки припущення того, який вигляд може мати «Циркон». 

Військовий експерт Олег Жданов назвав ракету «найзагадковішою» у збройних силах РФ на сьогодні.

«Від самого початку вона була морського базування, на кораблях і на підводних човнах. Потім РФ, модернізуючи ракету, почала розробляти комплекс «Утес», пускову установку під цей контейнер – «Утес-100», ще його називали «сотка». Також ракета може застосовуватися стаціонарним протикарабельним комплексом «Бастіон», – зазначив Жданов.

За даними Міноборони РФ, 3М22 «Циркон» може вразити ціль на відстані від 350 до 1000 км. Висота польоту – близько 28 км. Маса бойової частини – до 400 кг.

Уламок збитого «Циркона». Скріншот відео Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

Завдяки ліквідації ракети в небі над Києвом, вдалося більше дізнатися про реальні характеристики чергової розпіареної зброї росіян.

Проведений аналіз бойової частини 3М22 «Циркон» показав, що її характеристики були максимально підігнані під видане міноборони РФ завдання, пише Defense Express.

Посилаючись на свої джерела, аналітики видання зазначають: вага бойової частини 3М22 «Циркон» становить, за попередніми оцінками, близько 100-150 кг, з яких вибухової речовини – до 40 кг. Ракета має уламково-фугасне виконання, досить нехарактерну форму і малу вагу для бойових частин протикорабельних та інших ракет.

«Таким чином бойова міць 3М22 «Циркон» з умовно 150-кг бойовою частиною значно нижча за можливості таких ракет, як Х-47 «Кинджал», оціночна вага бойової частини якої – 500 кг, крилатих ракет типу Х-101, Х-555, «Калібр» із вагою бойової частини у близько 400 кг, та менша за вагу БЧ «Онікс» із 300 кг», – йдеться в публікації.

Знайдені у Києві уламки російської ракети «Циркон». Скріншот відео КНДІСЕ

Летить швидко, але вражає неточно

Велика небезпека ракети «Циркон» – її підлітний час. З території Криму до Києва вона може долетіти всього за 3-3,5 хвилини, зазначають аналітики. 

Авіаексперт Богдан Долінце каже, що дальність ракети становить до 1 тис. км, а швидкість – близько 8-10 Махів, що можна порівняти за швидкістю з «Кинджалом».

«Це дозволяє ракеті фактично досягати будь-якої точки України від 2 до 5 хвилин залежно від дальності», – зазначив Долінце.

За словами головного редактора Defense express Олега Каткова, підлітний час «Циркону» в реальності більший – 5-7 хвилин. Проте, це не робить ракету менш небезпечною, каже він. 

Водночас низка аналітиків сходяться на думці, що «Циркон» не можна назвати високоточною зброєю. 

Директор порталу Defense Express Сергій Згурець наголошує, що цю ракету створювали для ударів по морських цілях, які виявити простіше, на відміну від наземних.

«Якщо Росія запускає «Циркони» для ударів по наземних цілях, то фактично використовує їх як ракети типу «Х-22», які були пристосовані для ударів по великих авіаносних угрупованнях, а при ударі по землі мають дуже низьку точність. Тобто росіяни не можуть забезпечити чітке влучання у військові чи інші об'єкти. І використовує цю нову ракету швидше, як зброю терору, розраховуючи, що вона подолає систему ППО і завдасть максимальної шкоди цивільній інфраструктурі», – акцентував Згурець.


ППО України розвіяло ще один міф про «вундерваффе» Путіна

Українські експерти наголошують: заявлені тактико-технічні характеристики «Циркону» підтвердилися лише частково, а Сили ППО вкотре розвіяли міфи РФ про їхню «вундерваффе» (у перекладі з нім. Wunderwaffe – «чудо-зброя», – ред.). Як і вже відомі «незнищенні» «Кинджали», «Циркони» також можна збити.

Як пояснив Сергій Згурець, на кінцевій траєкторії польоту «Циркон» розвиває швидкість меншу, ніж гіперзвукова. Тому може збиватися системами Patriot і SAMP/T.

«Циркон» не подолав гіперзвуковий бар'єр. Тобто та страшилка, якою Путін лякав країни НАТО, виявилася не більше ніж мильною бульбашкою, яка луснула завдяки ефективній роботі української ППО», – сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

«Циркон» для РФ є найбільш технологічною і дорогою розробкою, акцентує Олег Катков. І, на відміну від «Кинджала», за його словами, ця ракета дійсно є гіперзвуковою. Але головне завдання «Циркону», те, для чого він створювався, не бити по містах, а знищувати авіаносні ударні угруповання. Але й це завдання ракета фізично виконати не може.

«У цю розробку було вкладено величезні ресурси. «Циркон» не те що «золотий», він «діамантовий». Але водночас – це найбільша афера, яку провернуло Міноборони РФ. Вона не виконує свої завдання. Вона була збита комплексами ППО, які є в розпорядженні ЗСУ. При цьому, якщо її збиває умовний Patriot, то такі ракети, як SM-6, що мають у кілька разів кращі характеристики, точно це зроблять. І більш ефективно», – резюмував Катков. 

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