Инвалидность вследствие войны: как оформить статус и получить льготы и выплаты

Инвалидность вследствие войны. Иллюстративное фото: Facebook/Командование Медицинских сил ВСУ

Из-за войны РФ против Украины многие граждане получают ранения и, как следствие, полностью или частично теряют трудоспособность. Только за первые 10 месяцев полномасштабного вторжения в течение 2022 года инвалидность получили более 45 тысяч украинцев. О том, как оформить статус инвалидности вследствие войны, какие предусмотрены выплаты и льготы — в материале «Новостей Донбасса».

Статус лица с инвалидностью вследствие войны — кто может получить

Согласно постановлению Кабмина от 8 сентября 2015 г. № 685. Статус лица с инвалидностью вследствие войны могут получить:

военные Вооруженных сил Украины (в частности, добровольческие формирования территориальных общин), Нацгвардии, СБУ, полиции, других силовых структур и ведомств;

сотрудники предприятий и организаций, которых привлекали к участию в обеспечении обороны Украины;

регулярные добровольцы в составе добровольческих формирований, которые были включены в ряды ВСУ и других военных формирований;

нерегулярные добровольцы в составе добровольческих формирований, которых не включали в ВСУ;

волонтеры, которые обеспечивали национальную оборону и получили инвалидность в районах боевых действий;

люди, привлеченные к конфиденциальному сотрудничеству с разведывательными органами Украины на оккупированных территориях, в зоне АТО/ООС, в районах проведения боевых действий.

Как оформить статус?

Для того чтобы установить статус лица с инвалидностью вследствие войны, прежде всего необходимо иметь:

справку от командира воинской части о причинах и обстоятельствах ранения (контузии, травмы, увечья);

справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Минздрава об установлении процента и причинной связи потери трудоспособности, или установленной инвалидности;

справку военно-врачебной комиссии (ВВК), свидетельство о болезни (выдает медучреждение, где проводилось лечение);

выписку из приказа командира воинской части об исключении из списков личного состава части, а для военнослужащих срочной военной службы — копию военного билета (для уволенных со службы).

Что касается справки от командира воинской части, то ее он должен подготовить после того, как военный получил ранение, контузию или увечье, указав все обстоятельства. Также в документе должны быть указаны следующие данные:

воинское звание, фамилия имя, отчество, год рождения военнослужащего;

дата получения, вид, характер и локализация ранения, травмы, контузии, увечья;

обстоятельства получения травмы: получена во время выполнения работ, на службе или в отпуске, в состоянии алкогольного опьянения или нет, другое;

дата и номер приказа командира воинской части о назначении расследования;

в какой орган будет представлена данная справка.

От этой справки будет зависеть дальнейшее заключение ВВК, что, в свою очередь, повлияет на размер выплаты единовременной денежной помощи и возможность оформления статуса лица с инвалидностью вследствие войны. Если документ не подготовили заранее, то военный должен написать рапорт на командира в/ч с просьбой предоставить эту справку.

Реабилитация украинских военных после ранений. Фото: Facebook/Командование Медицинских сил ВСУ

В лечебном учреждении военнослужащему выдают выписной эпикриз и направление на ВВК. По результатам осмотра председатель комиссии выдает соответствующее постановление о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья) и свидетельство о болезни. Этот документ необходим для установления связи между ранением и участием в боевых действиях.

Следующий этап — прохождение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Среди документов, которые подают на МСЭК, следующие:

копия медицинской книжки;

копия паспорта;

копия идентификационного кода;

копия свидетельства о болезни от ВЛК, справка ВЛК;

копия трудовой книжки (при наличии);

копия выписки из приказа командира воинской части об исключении из списков личного состава части (увольнение с военной службы);

копия военного билета;

фото.

По результатам осмотра глава МСЭК выдает справку об установлении группы инвалидности с указанием причинной связи. Этот документ является основанием для начисления единовременной денежной помощи и оформления других социальных льгот. Кроме того, комиссия определяет процент потери трудоспособности и потребность в протезировании.

После установления инвалидности вследствие войны необходимо обратиться в органы социальной защиты населения (по месту регистрации военнослужащего). В учреждении человек получает удостоверение со статусом в зависимости от группы инвалидности.

Единовременная денежная помощь и пенсии людям с инвалидностью вследствие войны

Размер таких выплат зависит от установленной группы инвалидности и прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который пересматривают ежегодно. Сейчас он составляет 3 028 грн.

Если инвалидность наступила вследствие ранения при исполнении обязанностей военной службы, то в 2024 году установлены следующие размеры выплат:

инвалидность I группы — 1 211 200 грн;

ІІ группы — 908 400 грн;

ІІІ группы — 757 000 грн.

Кроме того, единовременное пособие предоставляется не только в случае ранения при исполнении обязанностей военной службы, но и тем, кто получил инвалидность во время прохождения военной службы вследствие заболевания или травм.

Выплаты в текущем году будут следующими:

инвалидность I группы — 363 360 грн;

ІІ группы — 272 520 грн;

III группы — 211 960 грн.

Также лица с инвалидностью вследствие войны получают пенсии. Размеры выплат зависят от группы инвалидности и исчисляются в процентах от денежного обеспечения:

І группа инвалидности — 100% денежного обеспечения (но не менее 5 025 грн);

ІІ группа — 80% денежного обеспечения (не менее 4 610 грн);

ІІІ группа — 60% денежного обеспечения (не менее 4 396 грн).

Льготы для людей с инвалидностью вследствие войны

Лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на бесплатное получение лекарств и лекарственных средств, изделий медицинского назначения по рецептам врачей и внеочередное обеспечение протезами (в том числе и зубопротезирование). Им предоставляется право на бесплатное внеочередное ежегодное санаторно-курортное лечение с компенсацией стоимости проезда в санаторно-курортное учреждение и обратно. Однако по желанию человек вместо путевки может один раз в два года получать денежную компенсацию.

Также среди основных льгот для вышеуказанной категории следующие:

внеочередное обслуживание амбулаторно-поликлиническими учреждениями, а также госпитализация;

право на ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;

100% скидка платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью);

100% скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и др.) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных домов и квартир и первоочередной текущий ремонт домов и квартир в порядке, определенном Кабмином;

100% скидка стоимости топлива, в частности жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для людей, проживающих в домах без центрального отопления;

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов;

внеочередное бесплатное установление квартирных телефонов и внеочередное пользование всеми услугами связи (плата за пользование квартирным телефоном — в размере 50% от утвержденных тарифов);

пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;

внеочередное трудоустройство по специальности в соответствии с подготовкой и выводами медико-социальной экспертизы;

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятий, учреждений, организаций;

выплата пособия по временной нетрудоспособности работающим лицам с инвалидностью вследствие войны в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;

выплата работающим лицам с инвалидностью пособия по временной нетрудоспособности до 4 месяцев подряд или до 5 месяцев в течение календарного года, а также пособия по государственному социальному страхованию за весь период пребывания в санатории с учетом проезда туда и обратно в случае, когда для лечения не хватает ежегодного и дополнительного отпусков;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год;

внеочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в частности за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций;

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт домов и подворных построек, присоединение к инженерным сетям, коммуникациям, а также займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;

внеочередное бесплатное обеспечение автомобилем (при наличии медицинских показаний) на срок эксплуатации до 10 лет (с последующей заменой на новый), выплата компенсации на горючее, ремонт, техническое обслуживание авто или на транспортное обслуживание в порядке, установленном Кабмином.

Полный перечень льгот, на которые имеют право лица с инвалидностью вследствие войны — в статье 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».