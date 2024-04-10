Інвалідність внаслідок війни: як оформити статус та отримати пільги й виплати

Інвалідність внаслідок війни. Ілюстративне фото: Facebook/Командування Медичних сил ЗСУ

Через війну РФ проти України багато громадян отримують поранення і, як наслідок, повністю або частково втрачають працездатність. Лише за перші 10 місяців повномасштабного вторгнення впродовж 2022 року інвалідність отримали понад 45 тисяч українців. Про те, як оформити статус інвалідності внаслідок війни, які передбачені виплати та пільги — у матеріалі «Новин Донбасу».

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни — хто може отримати

Згідно з постановою Кабміну від 8 вересня 2015 р. № 685. Статус особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати:

військові Збройних сил України (зокрема, добровольчі формування територіальних громад), Нацгвардії, СБУ, поліції, інших силових структур і відомств;

працівники підприємств та організацій, яких залучали до участі в забезпеченні оборони України;

регулярні добровольці у складі добровольчих формувань, які було включено до лав ЗСУ та інших військових формувань;

нерегулярні добровольці у складі добровольчих формувань, яких не включали до ЗСУ;

волонтери, які забезпечували національну оборону та отримали інвалідність у районах бойових дій;

люди, залучені до конфіденційної співпраці з розвідувальними органами України на окупованих територіях, у зоні АТО/ООС, у районах проведення бойових дій.

Як оформити статус?

Для того, аби встановити статус особи з інвалідністю внаслідок війни, передовсім необхідно мати:

довідку від командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва);

довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) МОЗ про встановлення відсотка та причинного зв'язку втрати працездатності або встановленої інвалідності;

довідку військово-лікарської комісії (ВЛК), свідоцтво про хворобу (видає медустанова, де проводилося лікування);

витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини, а для військовослужбовців строкової військової служби — копія військового квитка (для звільнених зі служби).

Що стосується довідки від командира військової частини, то її він має підготувати після того, як військовий отримав поранення, контузію чи каліцтво, вказавши усі обставини. Також у документі повинні бути вказані наступні дані:

військове звання, прізвище ім'я, по батькові, рік народження військовослужбовця;

дата отримання, вид, характер та локалізація поранення, травми, контузії, каліцтва;

обставини отримання травми: отримано під час виконання робіт, на службі чи у відпустці, у стані алкогольного сп'яніння чи ні, інше;

дата та номер наказу командира військової частини про призначення розслідування;

до якого органу буде представлена дана довідка.

Від цієї довідки залежатиме подальший висновок ВЛК, що, в свою чергу, вплине на розмір виплати одноразової грошової допомоги та можливість оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Якщо документ не підготували заздалегідь, то військовий повинен написати рапорт на командира в/ч з проханням надати цю довідку.

Реабілітація українських військових після поранень. Фото: Facebook/Командування Медичних сил ЗСУ

У лікувальному закладі військовослужбовцю видають виписний епікриз та направлення на ВЛК. За результатами огляду голова комісії видає відповідну постанову про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва) та свідоцтво про хворобу. Цей документ необхідний для встановлення зв'язку між пораненням та участю у бойових діях.

Наступний етап — проходження медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Серед документів, які подають на МСЕК, наступні:

копія медичної книжки;

копія паспорта;

копія ідентифікаційного коду;

копія свідоцтва про хворобу від ВЛК, довідка ВЛК;

копія трудової книжки (за наявності);

копія витягу з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини (звільнення з військової служби);

копія військового квитка;

фото.

За результатами огляду голова МСЕК видає довідку про встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного зв'язку. Цей документ є підставою для нарахування одноразової грошової допомоги та оформлення інших соціальних пільг. Крім того, комісія визначає відсоток втрати працездатності та потребу в протезуванні.

Після встановлення інвалідності внаслідок війни необхідно звернутися до органів соціального захисту населення (за місцем реєстрації військовослужбовця). В установі людина отримує посвідчення із статусом залежно від групи інвалідності.

Одноразова грошова допомога та пенсії людям з інвалідністю внаслідок війни

Розмір таких виплат залежить від встановленої групи інвалідності та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який переглядають щорічно. Наразі він становить 3028 грн.

Якщо інвалідність настала внаслідок поранення під час виконання обов'язків військової служби, то у 2024 році встановлено такі розміри виплат:

інвалідність І групи — 1 211 200 грн;

ІІ групи — 908 400 грн.;

ІІІ групи — 757 000 грн.

Крім того, одноразова допомога надається не лише у разі поранення при виконанні обов'язків військової служби, а й тим, хто отримав інвалідність під час проходження військової служби внаслідок захворювання чи травм.

Виплати у поточному році будуть наступними:

інвалідність І групи — 363 360 грн.;

ІІ групи — 272 520 грн;

ІІІ групи — 211 960 грн.

Також особи з інвалідністю внаслідок війни отримують пенсії. Розміри виплат залежать від групи інвалідності та обчислюються у відсотках від грошового забезпечення:

І група інвалідності — 100% грошового забезпечення (але не менше ніж 5 025 грн);

ІІ група — 80% грошового забезпечення (не менше ніж 4 610 грн);

ІІІ група — 60% грошового забезпечення (не менше ніж 4 396 грн).

Пільги для людей з інвалідністю внаслідок війни

Особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на безкоштовне отримання ліків та лікарських засобів, виробів медичного призначення за рецептами лікарів та позачергове забезпечення протезами (у тому числі й зубопротезування). Їм надається право на безкоштовне позачергове щорічне санаторно-курортне лікування з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортної установи та назад. Однак за бажанням людина замість путівки може один раз на два роки отримувати грошову компенсацію.

Також серед основних пільг для вищезгаданої категорії такі:

позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація;

право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

100% знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. м загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на родину);

100% знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та ін.) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

позачерговий безкоштовний капітальний ремонт власних будинків та квартир та першочерговий поточний ремонт будинків та квартир у порядку, визначеному Кабміном;

100% знижка вартості палива, зокрема рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для людей, які проживають у будинках без центрального опалення;

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів;

позачергове безоплатне встановлення квартирних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв’язку (плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів);

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємств, установ, організацій;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим особам з інвалідністю внаслідок війни на суму 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року, а також допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік;

позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, зокрема за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт будинків та подвірних будівель, приєднання до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;

позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за наявності медичних показань) на термін експлуатації до 10 років (з наступною заміною на новий), виплата компенсації на пальне, ремонт, технічне обслуговування авто або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабміном.

Повний перелік пільг, на які мають право особи з інвалідністю внаслідок війни — у статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту».