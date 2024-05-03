Планы восстановления Мариуполя разрабатывают уже сейчас. Снова город металлургов или курорт?

Каким будет Мариуполь после деоккупации. Фото: Mariupol Reborn

Каким будет Мариуполь после деоккупации? Обсуждаются разные варианты: это снова может быть город металлургов, но уже на предприятиях зеленой металлургии. Или же Мариуполь станет городом-курортом? Городские власти разработали план экстренных действий, который предусматривает два года и 154 проекта.



Восстановление промышленности, архитектурные и экономические планы. Отсутствие политики памяти, десятилетия и миллиарды гривен. Планы восстановления Мариуполя, пока — без Мариуполя. Почему между властью и обществом постоянно возникают конфликты? Разбирались журналисты «Новостей Донбасса».







32-летняя учительница математики Анастасия из Мариуполя сегодня учит уже не мариупольских школьников и вдали от дома.

Мариупольцы хотят вернуться и восстановить свой город

«Надеюсь, что все-таки буду жить, держать фронт образовательный и мечтаю вернуться в пятую школу, где я и работала до начала полномасштабного вторжения», — рассказывает местная жительница Мариуполя Анастасия Савченко.

32-летняя учительница математики Анастасия из Мариуполя. Фото: «Новости Донбасса»

Женщина живет и работает в городе Каменское Днепропетровской области. Она мечтает вернуться домой после деоккупации. Вспоминает еще год назад, когда представители горсовета Мариуполя обратились к педагогам с предложением составить план обучения для деоккупированных мариупольских школ, была полна надежд, что город вернется под желто-голубой флаг.



«Мы не знаем, что нам достанется после деоккупации. Как это будет, военным путем или путем каких-то договоренностей. Очень хотелось бы, чтобы наша набережная была продлена до Коски, Виноградного. Хочется, чтобы у нас был новый драмтеатр, может быть не на том месте, но чтобы он был. А на месте драмтеатра был, возможно, создан какой-то мемориал. И, конечно, хочется, чтобы все-таки восстановили металлургию, потому что я понимаю, что этим жил наш город. И если люди будут возвращаться, то это металлурги, чтобы у них были рабочие места», — призналась мариупольчанка Анастасия.



Мариуполь после деоккупации вряд ли снова будет городом металлургов, считают специалисты. До российского вторжения «Азовсталь» и комбинат им. Ильича, фактически, были градообразующими предприятиями. Теперь «Азовсталь» лежит в руинах, завод имени Ильича значительно поврежден.



Собственник предприятий, группа «Метинвест», после деоккупации планирует возрождение предприятий, но уже с использованием зеленых технологий. На это может понадобиться от 3 до 5 лет. Тогда металлурги снова смогут заняться делом своей жизни в родном Мариуполе.



Возвращения в родной город ждет и 41-летняя Елена. Женщина потеряла в Мариуполе всю свою семью.



«Мой муж погиб. Он спасал детей, вывозил их, и когда возвращался забирать нас, попал в эпицентр боев. У таксопарка он подорвался на машине. Отец мужа погиб от голода и без воды», — вспоминает Елена.



Она единственная из семьи, кому удалось выжить и выбраться из-под обстрелов армии РФ. Увидит ли снова Мариуполь — не знает.



«Вопрос в том, доживу ли я до этого момента. Вот то, что происходило перед самой войной, в течение двух лет, когда он начал развиваться больше. Вот такими темпами можно было бы, чтобы он продолжал развиваться, восстанавливаться. Это мой родной город, мне бы хотелось, чтобы он походил на маленький Оазис», — добавила жительница Мариуполя Елена.

Для реконструкции Мариуполя потребуется не менее 20 лет и $14,5 млрд

План восстановления был презентован городским советом Мариуполя. К возвращению города под контроль Украины готовятся уже сейчас. Сначала городские власти разработали план экстренных действий, который предусматривает 2 года и 154 проекта.



После чего мэр Мариуполя презентовал проект Mariupol Reborn, который продлится не менее 20 лет и потребует $14,5 млрд. Именно такие планы, без конкретных перспектив деоккупировать город, вызывают бурные споры между его жителями, общественными активистами Мариуполя и представителями городского совета.

Один из вариантов проекта восстановленного после оккупантов города Мариуполь. Фото: Mariupol Reborn

Депутат Мариупольского городского совета, Максим Бородин говорит, что участие в разработке плана прошло в закрытом режиме.



«Фактически депутатский корпус вообще не имеет никакого влияния на горсовет и даже какие-то хорошие вещи типа плана восстановления, оговариваются минимально с депутатами и с общественностью. Фактически в большинстве случаев, что депутатов, что общественность просто ставят в позицию — смотрите, мы это разработали, ставим вас перед фактом», — объяснил лидер общественной организации «Инициативная группа Вместе» Максим Бородин.



Журналисты «Новостей Донбасса» обратились с информационным запросом в Мариупольский горсовет, чтобы из первых уст услышать о планах восстановления Мариуполя. Но, на момент выхода этого материала получили только письменный ответ, в котором на вопрос о взаимодействие с горожанами и их реакцию на презентованный план восстановления города, ответили — мол чиновники горсовета старались удовлетворить запрос горожан.



«Именно Мариупольцы сделали запрос на возрождение города. Они хотят вернуться в возрожденный Мариуполь. Через центры "ЯМариуполь" нам удалось сохранить мариупольское общество, где мы сейчас обсуждаем будущее нашего города. Привлекаем людей к этому процессу. Нам важно построить город так, чтобы туда захотели вернуться люди. В прошлом году мы провели 16 диалоговых встреч на базе центров Я- Мариуполь. Получили больше 600 предложений от людей. Каждая идея проговаривается отдельно и многие из предложенных предложений уже учтены в Плане быстрых действий», — говорится в ответе горсовета.

Российская оккупация усугубляет потенциальный процесс восстановления города

В презентации плана прописаны 6 основных этапов по восстановлению города после захвата Россией. Но Разработанный план имеет крайне мало общего с реальностью города сегодня, информация о которой отсутствует.



Нет понимания даже о работе канализационных систем и других системах обеспечения жизни промышленного города в оккупации. Тем более некоторые депутаты мариупольского горсовета считают, что крайне странно выглядит практическая реализация плана Возрождения города, который под полным контролем России.



«Когда россияне молчат о чем-то значит проблемы есть и проблемы серьезные. Тот же самый вопрос относительно золонакопителей и шламонакопителей на "Азовстали". Если они высохнут, то вся экстра мелкая пыль поднимется в воздух и он будет в легких мариупольцев, которые там сейчас находятся. Поэтому вопросов много и с одной стороны план должен быть разработан. Но я считаю что нужно вернуться сейчас, когда все основные моменты разработаны, все шаги сделаны, чтобы когда город будет деоккупирован, иметь план восстановления. Но сейчас нужно вернуться к реальности и понимать что в ближайшее время этого просто не будет», — отметил Максим Бородин.

Лидер общественной организации «Инициативная группа Вместе» Максим Бородин. Фото: «Новости Донбасса»

О том, что решение пустить бюджетные деньги на разработку идей восстановления города, которые де-факто не под властью Украины, слишком несвоевременно, говорят и сами жители Мариуполя, которые ждут возможности вернуться домой.



«Я думаю, что слишком рано. Я ведь тоже ждала, там говорят скоро, ты сидишь, ждешь, а этого нет. Потому что нам обещают, обещают, а оно не выходит никак», — призналась учительница математики из Мариуполя Анастасия.



Директор Агентства развития Приазовья говорит, что единого плана восстановления вообще до сих пор не существует. Есть скорее четыре видения разных команд, которые были созданы по заказу Мариупольского горсовета.

Директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский. Фото:«Новости Донбасса»

«Часть предложенных проектов например предлагает оставить металлургию как системообразующую отрасль экономики города, другая часть проектов исходит из того, что там будет предоставлено пространство для развития малого и среднего бизнеса и других индустрий. Но без анализа комплексной визии Мариуполя в составе сначала Донецкой области, и потом Украины в целом, эти проекты к сожалению пока что остаются просто красивыми мечтами», — рассказал директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский.

Один из вариантов проекта восстановленного после оккупантов города Мариуполь. Фото: Mariupol Reborn

По его мнению, все четыре разработанных визитки будущего Мариуполя не касаются политики памяти. Существует несколько подходов для восстановления — подход европейский, когда люди очень внимательно относятся к политике памяти и помнят кожную жизнь, которая потеряна. И советский пример политики памяти — это все закатать в асфальт и сделать вид, что ничего не было.



В какой город вернутся жители Мариуполя, которые были вынуждены покинуть родные дома и в каком городе будут жить те, кто сегодня остался в оккупации, это будет зависеть как минимум от способов деоккупации города.



А также насколько будут актуальны все презентованные и обсуждаемые планы к тому времени, когда это произойдет.



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