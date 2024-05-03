Плани відновлення Маріуполя розробляють вже зараз. Знову місто металургів чи курорт?

Яким буде Маріуполь після деокупації. Фото: Mariupol Reborn

Яким буде Маріуполь після деокупації? Обговорюються різні варіанти: це може бути місто металургів, але вже на підприємствах зеленої металургії. Чи стане Маріуполь містом-курортом? Міська влада розробила план екстрених дій, який передбачає два роки та 154 проєкти.



Відновлення промисловості, архітектурні та економічні плани. Відсутність політики пам'яті, десятиліття та мільярди гривень. Плани відновлення Маріуполя поки що — без Маріуполя. Чому між владою та суспільством постійно виникають конфлікти? Розбиралися журналісти «Новин Донбасу».







32-річна вчителька математики Анастасія з Маріуполя сьогодні вчить уже не маріупольських школярів і далеко від дому.

Маріупольці хочуть повернутися та відновити своє місто

«Сподіваюся, що таки житиму, триматиму фронт освітній і мрію повернутися до п'ятої школи, де я й працювала до початку повномасштабного вторгнення», — розповідає місцева мешканка Маріуполя Анастасія Савченко.

32-річна вчителька математики Анастасія із Маріуполя. Фото: «Новини Донбасу»

Жінка живе та працює у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Говорить мріє повернутися додому після деокупації. Згадує ще рік тому, коли представники міськради Маріуполя звернулися до педагогів із пропозицією скласти план навчання для деокупованих маріупольських шкіл, було сповнено надій, що місто повернеться під синьо-жовтий прапор.



«Ми не знаємо, що нам дістанеться після деокупації. Як це буде військовим шляхом або шляхом якихось домовленостей. Дуже хотілося б, щоби наша набережна була продовжена до Коски, Виноградного. Хочеться, щоб у нас був новий драмтеатр, можливо не на тому місці, але щоб він був. А на місці драмтеатру було, можливо, створено якийсь меморіал. І, звичайно, хочеться, щоб таки відновили металургію, бо я розумію, що цим жило наше місто. І якщо люди повертатимуться, то це металурги, щоб вони мали робочі місця», — зізналася маріупольчанка Анастасія.



Маріуполь після деокупації навряд чи знову буде містом металургів, вважають фахівці. До російського вторгнення «Азовсталь» та комбінат ім. Ілліча фактично були містоутворюючими підприємствами. Наразі «Азовсталь» лежить у руїнах, завод імені Ілліча значно пошкоджений.



Власник підприємств, група «Метінвест» після деокупації планує відродження виробництва, але вже з використанням зелених технологій. На це може знадобитися від 3 до 5 років. Тоді металурги знову матимуть змогу зайнятися справою свого життя в рідному Маріуполі.



На повернення у рідне місто чекає і 41-річна Олена. Жінка втратила у Маріуполі всю свою родину.



«Мій чоловік загинув. Він рятував дітей, вивозив їх, і коли повертався забирати нас, потрапив до епіцентру боїв. Біля таксопарку він підірвався на машині. Батько чоловіка загинув з голоду та без води», — згадує Олена.



Вона єдина з сім'ї, кому вдалося вижити та вибратися з-під обстрілів армії РФ. Чи знову побачить Маріуполь — не знає.



«Питання в тому, чи я доживу до цього моменту. Ось те, що відбувалося перед самою війною протягом двох років, коли він почав розвиватися. Ось такими темпами можна було б, щоби він продовжував розвиватися, відновлюватися. Це моє рідне місто, мені б хотілося, щоб воно було схожим на маленький Оазис», — додала мешканка Маріуполя Олена.

Для реконструкції Маріуполя знадобиться не менше 20 років і $14,5 млрд

План відновлення було презентовано міською радою Маріуполя. До повернення міста під контроль України готуються вже зараз. Спочатку міська влада розробила план екстрених дій, який передбачає 2 роки та 154 проєкти.



Після цього мер Маріуполя презентував проєкт Mariupol Reborn, який триватиме не менше 20 років і вимагає $14,5 млрд. Саме такі плани, без конкретних перспектив деокупувати місто, викликають бурхливі суперечки між його жителями, громадськими активістами Маріуполя та представниками міськради.

Один із варіантів проєкту відновленого після окупантів міста Маріуполь. Фото: Mariupol Reborn

Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін каже, що участь у розробці плану пройшла у закритому режимі.



«Фактично депутатський корпус взагалі не має жодного впливу на міськраду і навіть якісь добрі речі на кшталт плану відновлення, обговорюються з депутатами та з громадськістю мінімально. Фактично в більшості випадків, що депутатів, що громадськість просто ставлять у позицію — дивіться, ми це розробили, ставимо вас перед фактом», — пояснив лідер громадської організації «Ініціативна група Разом» Максим Бородін.



Журналісти «Новин Донбасу» звернулися з інформаційним запитом до Маріупольської міської ради, щоб з перших вуст почути про плани відновлення міста. Але на момент виходу цього матеріалу, отримали лише письмову відповідь. У якій на питання про взаємодію з городянами та їхню реакцію на презентований план відновлення міста, відповіли – мовляв, чиновники міськради намагалися задовольнити запит городян.



«Саме Маріупольці зробили запит на відродження міста. Вони хочуть повернутися до відродженого Маріуполя. Через центри "ЯМаріуполь" нам вдалося зберегти маріупольське суспільство, де ми зараз обговорюємо майбутнє нашого міста. Залучаємо людей до цього процесу. Нам важливо збудувати місто так, щоб туди захотіли повернутися люди. Минулого року ми провели 16 діалогових зустрічей на базі центрів Я-Маріуполь. Отримали понад 600 пропозицій від людей. Кожна ідея проговорюється окремо і багато із запропонованих ідей вже враховано у Плані швидких дій», — йдеться у відповіді міськради.

Російська окупація ускладнює потенційний процес відновлення міста

У презентації плану прописано 6 основних етапів відновлення міста після захоплення Росією. Але Розроблений план має вкрай мало спільного із реальністю міста сьогодні, інформація про яку відсутня.



Немає розуміння навіть про роботу каналізаційних систем та інші системи забезпечення життя промислового міста в окупації. Тим більше деякі депутати маріупольської міськради вважають, що вкрай дивно виглядає практична реалізація плану Відродження міста, який під повним контролем Росії.



«Коли росіяни мовчать про щось значить, проблеми є і проблеми серйозні. Те саме питання щодо золонакопичувачів і шламонакопичувачів на "Азовсталі". Якщо вони висохнуть, то весь екстра дрібний пил підніметься у повітря і він буде у легенях маріупольців, які там зараз перебувають. Тому питань багато і з одного боку план має бути розроблений. Але я вважаю, що потрібно повернутися зараз, коли всі основні моменти розроблені, всі кроки зроблено, щоб коли місто буде деокуповане, мати план відновлення. Але зараз потрібно повернутися до реальності та зрозуміти, що найближчим часом цього просто не буде», — зазначив Максим Бородін.

Лідер громадської організації "Ініціативна група Разом" Максим Бородін. Фото: «Новини Донбасу»

Про те, що рішення пустити бюджетні гроші на розробку ідей відновлення міста, які де-факто не під владою України, надто несвоєчасне, кажуть і самі жителі Маріуполя, які чекають на можливість повернутися додому.



«Я думаю, що зарано. Адже я теж чекала, там говорять "скоро", ти сидиш, чекаєш, а цього немає. Тому що нам обіцяють, обіцяють, а воно не виходить ніяк», — зізналася вчителька математики з Маріуполя Анастасія.



Директор Агентства розвитку Приазов'я каже, що єдиного плану відновлення взагалі досі немає. Є скоріше чотири бачення різних команд, які були створені на замовлення Маріупольської міськради.

Директор Агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батозський. Фото: «Новини Донбасу»

«Частина запропонованих проєктів, наприклад, пропонує залишити металургію як системоутворюючу галузь економіки міста, інша частина проєктів виходить з того, що там буде надано простір для розвитку малого та середнього бізнесу та інших індустрій. Але без аналізу комплексної візії Маріуполя у складі спочатку Донецької області, і потім України загалом, ці проєкти, на жаль, поки що залишаються просто гарними мріями», — розповів директор Агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батозський.

Один із варіантів проєкту відновленого після окупантів міста Маріуполь. Фото: Mariupol Reborn

На його думку, всі чотири розроблені візії майбутнього Маріуполя не стосуються політики пам'яті. Існує кілька підходів для відновлення — європейський підхід, коли люди дуже уважно ставляться до політики пам'яті й шанують кожне життя, яке було втрачено. І радянський приклад політики пам'яті — це все закатати в асфальт і вдати, що нічого не було.



У яке місто повернуться жителі Маріуполя, які були змушені залишити рідні будинки та в якому місті житимуть ті, хто сьогодні залишився в окупації, це залежатиме як мінімум від способів деокупації міста.



А також наскільки будуть актуальні всі презентовані та обговорювані плани на той час, коли це відбудеться.



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