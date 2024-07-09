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Ключи к детским сердцам: Наталья Стоянова о том, как стать писательницей сказок в Украине (Спецпроект)

09 июля 2024, 15:30

Ключи к детским сердцам: Наталья Стоянова о том, как стать писательницей сказок в Украине (Спецпроект)

Наталья Стоянова Наталья Стоянова

Наталья Стоянова — украинская авторка детских сказок и арт-терапевтка. Родилась на Львовщине, проживает в Болгарии, где продолжает писать сказки. Однако не произведениями едиными — еще важным направлением в работе Наталья считает арт-терапию: именно благодаря таким сессиям дети активизируют свои творческие ресурсы. Этот метод психотерапии помогает пережить внутренние конфликты, беспокоящие малышей.

Украинские писатели всегда стояли на страже свободы и несокрушимости, именно они были той движущей силой создания свободной Украины. Их творчество пробуждало прежде всего защищать историю, культуру и традиции, которые с давних времен создавали наши предки. Украина переживает сложный этап, сегодня и на передовой, и в каждой семье звучит украинское слово, и сейчас не только о языке, но и о сохранении нашего ДНК, возрождении и формировании национальной идентичности.


На книжных полках можно увидеть множество сказок, ведь детская литература оказывает значительное влияние на развитие юного поколения, помогая в формировании личности. По мнению украинской писательницы Натальи Стояновой, чтение сказок и рисование помогают детям раскрыться и понять некоторые жизненные ситуации.

Авторка рассказала щемящую историю о маленькой девочке из Харькова, которая из-за стресса перестала разговаривать. Тогда Наталья дала ей лист бумаги, девочка молча рисовала всевозможные иллюстрации, впоследствии ей удалось заговорить. Важно помочь ребенку проявиться и всегда быть рядом.

В творческом наследии автора есть три сказки: «Лучшая примета», «Рожденная в феврале» и «Легенды леса».

В январе 2022 года Наталья презентовала книжку-открытку с элементами раскраски «Лучшая примета». В книге можно прочитать историю о самом известном трубочисте Мукачево Берти-бачи. Кроме того, дети могут вообразить себя в роли художника и разрисовать иллюстрации.

Серия рассказов «Рожденная в феврале» была написана во время полномасштабного вторжения. Наталья в книге ведет диалог с подростком, рассказывая правду о войне.

Недавно мир увидел книгу «Легенды леса». Ее уникальность заключается в том, что дети из проекта Art-book стали соавторами, так как создали иллюстрации к книге. Сама авторка отмечает, что «Легенды леса» основаны на реальных событиях и посвящены собственным детям — сыну Тому и дочерям — Анжелине и Диане.

Сейчас Наталья работает над новой сказкой, главными героями являются золотая рыбка и дракон.

Жизнь Натальи сродни сюжету приключенческого романа, хотя сказочность в нем точно есть. Писательница родилась в селе Новое Мисто Львовской области, однако не осталась на малой родине. Долгое время путешествовала по миру, полномасштабную войну встретила в Украине, а через несколько недель переехала в Болгарию, где живет и сейчас.

Мотивацией продолжать жить свою единственную жизнь послужила не только любовь к творчеству, но и дети, являющиеся идейными вдохновителями Натальи. Именно они первыми слушали волшебные сказки из уст мамы, впитывали разные образы и учились развивать свою фантазию. Кроме того, дети представляют собой прототипы всех героев в ее произведениях.

Каждый человек дорожит особыми вехами в своей жизни — учеба, рождение детей, любимая работа… Последнее помогает определиться в социуме и найти свое предназначение. Наталья нашла свою миссию и даже полномасштабное вторжение не заставило ее остановиться писать. «Выберите себе работу по душе и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни» — именно так советовал китайский мудрец Конфуций. По такому принципу живет и Наталья, хотя раньше неоднократно слышала от близких упреки, что то, чем она занимается, якобы несерьезно.

Но она не изменила своей мечте. Находясь далеко от дома, ее книгами начали интересоваться не только украинцы, но и болгары. Недавно Наталья получила запросы от Люксембурга, Польши и Чехии; рассматривается возможность презентации ее книг. Украинцы по всему миру нуждаются в причастности к украинской литературе, а писатели, в свою очередь, сделают все для того, чтобы украинское слово звучало по всему миру.

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