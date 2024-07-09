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Ключі до дитячих сердець: Наталя Стоянова про те, як стати дитячою письменницею в Україні (Спецпроєкт)

09 липня 2024, 15:30

Ключі до дитячих сердець: Наталя Стоянова про те, як стати дитячою письменницею в Україні (Спецпроєкт)

Наталя Стоянова Наталя Стоянова

Наталя Стоянова — українська авторка дитячих казок та арттерапевтка. Народилася на Львівщині, наразі проживає в Болгарії, де продовжує писати казки. Проте не творами самими, ще важливим направленням в роботі Наталя вважає арттерапію: саме завдяки таким сесіям діти активізують свої творчі ресурси. Метод психотерапії допоможе пережити внутрішні конфлікти, які турбують малечу.

Українські письменники завжди стояли на варті свободи та незламності. Саме вони були тією рушійною силою творення вільної України. Їхня творчість пробуджувала насамперед захищати історію, культуру та традиції, які з давніх-давен створювали наші предки. Україна переживає складний етап. Нині і на передовій, і в кожній родині звучить українське слово. І зараз не тільки про мову, а про збереження нашого ДНК, відродження та формування національної ідентичності.

На книжкових полицях можна побачити велику кількість казок, адже дитяча література має значний вплив на розвиток юного покоління, допомагаючи у формуванні особистості. На думку української письменниці Наталі Стоянової, читання казок та малювання допомагають дітям розкритися та зрозуміти деякі життєві ситуації.

Авторка розповіла щемливу історію про маленьку дівчинку з Харкова, яка через стрес перестала говорити. Тоді Наталя дала їй лист паперу, і дівчинка мовчки малювала різні ілюстрації, згодом їй вдалося заговорити. Надважливо допомогти дитині проявитися та завжди бути поруч.

У творчому доробку авторки є три казки: «Найкраща прикмета», «Народжена в лютому» і «Легенди лісу».

У січні 2022 року Наталя презентувала книжку-листівку з елементами розмальовки «Найкраща прикмета». В книзі можна прочитати історію про найвідомішого сажотруса Мукачева Берті-бачі. Окрім того, діти можуть уявити себе в ролі художника та розмалювати ілюстрації.

Серія оповідань «Народжена в лютому» була написана під час повномасштабного вторгнення. У книзі Наталя веде діалог з підлітком, розповідаючи правду про війну.

Нещодавно світ побачив «Легенди лісу». Унікальність твору полягає в тому, що діти з проєкту Art-book стали співавторами Наталі Стоянової, адже створили ілюстрації до книги. Сама авторка зазначає, що «Легенди лісу» засновані на реальних подіях та присвячені власним дітям — синові Тому та донькам — Анжеліні й Діані.

Наразі Наталя працює над новою казкою, головними героями є  золота рибка та дракон.

Життя Наталі схоже на сюжет пригодницького роману, хоча казковість в ньому точно є. Письменниця народилася в селі Нове Місто Львівської області, проте не залишилася на малій батьківщині. Тривалий час подорожувала світом, повномасштабну війну зустріла в Україні, а за декілька тижнів переїхала до Болгарії, де перебуває і нині.

Мотивацією продовжувати жити своє єдине життя послужила не тільки любов до творчості, але й діти, які є ідейними натхненниками Наталі. Саме вони першими слухали чарівні казки з вуст мами, вбирали в себе різні образи та вчилися розвивати свою фантазію. Крім того, діти є прототипами усіх героїв в  творах Наталії Стоянової. 

Кожна людина дорожить певними особливими віхами в своєму житт: навчання, народження дітей, улюблена робота… Останнє допомагає визначитися в соціумі та знайти своє призначення. Наталя віднайшла свою місію, і навіть повномасштабне вторгнення не змусило її зупинитися писати. «Оберіть собі роботу до душі і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті» — саме так радив китайський мудрець Конфуцій. За таким принципом живе і Наталя, хоча раніше неодноразово чула від близьких докори, бо те, чим вона займається, нібито несерйозно.

Але вона не зрадила своєї мрії. Перебуваючи далеко від дому, її книгами почали цікавитися не лише українці, а й болгари. Нещодавно Наталя Стоянова отримала запит від Люксембургу, Польщі та Чехії; наразі розглядається можливість презентації її книг. Українці по всьому світу потребують бути дотичними до української літератури, а письменники, своєю чергою, зроблять все, щоб українське слово звучало в усьому світі.

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