Донбасс на карантине: две недели из жизни Покровска

Пандемия нарушила привычный уклад жизни всей страны. В связи с опасностью распространения коронавируса введен ряд ограничений. Как изменилась жизнь жителей Донецкой области за две недели карантина узнавали журналисты «Новостей Донбасса» на примере Покровска.

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Ограничения



После введения всеобщего карантина жители Покровска начали массово закупать продукты. С полок супермаркетов сметали бакалею и туалетную бумагу. В аптеках исчезли медицинские маски и антисептики. Впрочем, по словам работников аптек, дефицит на эти товары начался еще в феврале.



Резко подскочили цены на борщевой набор. Овощи подорожали на 5-50%. К примеру капуста до карантина стоила 8-9 гривен за килограмм, а сейчас - 12 гривен. Цена на морковь с 12 увеличилась до 15 гривен. А на лук - с 16 до 20 гривен. На гривну подорожал картофель.



Владелец павильона на рынке «Лазурный» Игорь, говорит, что с первых дней карантина поставщики подняли цену. «Я покупаю овощи в агрофирме “Прогресс” Добропольского района. Как только объявили карантин, фирма четыре дня не отпускала товар. А потом стала продавать по новым ценам».

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Учебный процесс в школах, как и по всей стране, был приостановлен и переведен на дистанционное обучение. Покровский горсовет совместно с отделом образования 13 марта принял решение о введение дежурных групп в дошкольных учреждениях. Впрочем, 17 марта все детские сады уже были закрыты на карантин.



Началась дезинфекция общественного транспорта. После введения 17 марта Кабмином строгих мер по предупреждению распространения вируса забастовали местные перевозчики. Причина – экономически невыгодно перевозить не более 10 человек. Но уже 20 марта в связи с несоответствием санитарного состояния транспорта Покровским городским советом было принято решение полностью отменить пассажирские перевозки.

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Из микрорайона «Лазурный» организован подвоз медиков до Покровской городской больницы и обратно. Медицинские работники, проживающие в близлежащих городах, пользуются рабочими автобусами компании «Донецксталь».



На заседании комиссии по вопросам организации и контроля за выполнением постановления Кабмина «О недопущении распространения коронавируса» 19 марта введено ограничение на посещения супермаркетов и магазинов. В торговом зале магазинов сети супермаркетов АТБ могут одновременно находиться не более 15 человек, в ЭКО-маркете – не более 30. Во всех остальных продуктовых магазинах максимально разрешенное число покупателей – 10 человек.

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С 20 марта ограничена работа рынков. Запрещена продажа с прилавков и открытых лотков. Продажа разрешена только магазинам, которые имеют отдельный вход с торговым залом и условием обязательной дезинфекции помещения. Закрылись зоомагазины и автомойки.



С 21 марта в Донецкой области и Покровске объявлена чрезвычайная ситуация. Решением исполнительного комитета ограничена продажа алкоголя. С 20.00 до 8.00 нельзя покупать алкогольные напитки на территории Покровска, Родинского и поселка Шевченко. Сотрудники муниципальной полиции патрулируют районы города.

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Реальная картина



После принятых мер ограничения работа большинства государственных учреждений ведется в консультативном режиме. Больницы, амбулатории, банки, почта, службы доставки открыты и работают по графику. В центре Покровска можно видеть очередь у центрального отделения «Ощадбанка», в спальных районах города ажиотажа не наблюдается.

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Люди стараются меньше выходить на улицу, однако в местах, где сосредоточены супермаркеты, аптеки, рынки, царит оживление. Жители все же прислушиваются к рекомендациям и стараются носить маски.



В связи с закрытием рынков и магазинов бизнес перешел в онлайн. В социальных сетях начали появляться специализированные группы. Причем сами жители стараются поддержать предпринимателей. Татьяна Моисеева-Шиленко, общественная активистка из Покровска, написала у себя в фейсбуке:



«Срочно понадобились мне прищепки и сушилки для белья и посуды. Я могла бы, конечно, заказать это всё на Розетке. Но подумала о предпринимателях Покровска, которые сейчас переживают непростые времена. Задалась целью найти и заказать именно в Покровске. Благо, ребята из магазина «Новосёл» вовремя сориентировались в сложившейся ситуации, разместили в Инстаграме объявление со своими реквизитами. Заказала, через час получила. Даже деньги за доставку не взяли».







Татьяна создала группу в фейсбуке «Онлайн рынок Покровска и Мирнограда» и выкладывает туда информацию о товарах и услугах местных предпринимателей. За несколько дней в группе набралось около тысячи участников. Предложения самые разные, от продажи строительных материалов, до породистых щенков.



В группе можно купить мясо, сыры, колбасы, чай, кофе, защитные маски, товары для рукоделия, нижнее белье и товары для дома. Найти полезные советы, получить консультацию и помощь единомышленников. Начали подтягиваться предприниматели и из других городов области. Здесь также можно встретить объявления о поиске работы.



Однако, как признаются владельцы бизнеса, продажи онлайн - мизерные. Алине и Василию Филипских принадлежит магазин спортивных товаров «Тандем». Как признаются предприниматели, они разместили свою рекламу в группе не надеясь на выручку.



«Мы сразу закрыли магазин, а продавцам продолжаем выплачивать зарплату. Пока мы можем себе это позволить. Единственное, что нас спасает, это то, что мы не платим за аренду. Здание выкуплено в частную собственность. Рекламу в группе опубликовали ради постоянных покупателей», - говорит Алина Филипских.



Кроме спортивного инвентаря, в ассортименте магазина есть корсеты, фиксаторы, бандажи и другие товары для реабилитации. Шахтеры покупают спортивные наколенники и налокотники, чтобы работать под землей.



У Натальи Захарчук своя точка на рынке. Женщина торгует детской и подростковой одеждой. Накануне карантина Наталья как раз закупила весенний товар, но теперь не может его реализовать.



«Зимой предприниматели покупают товар на весну, весной - на лето и так далее. Деньги в весенний товар я вложила, а продать его некому. За что брать летний ассортимент? Я не говорю про расходы, связанные с бизнесом», - делится Наталья. Она отмечает, что онлайн продажи не панацея и удержаться на плаву до окончания карантина будет практически невозможно.



Как работают крупные предприятия



Самым крупным градообразующим предприятием является шахтоуправление «Покровское». На предприятии работают свыше 7 тысяч человек, которые проживают в разных городах западного Донбасса. Как сообщает официальный сайт компании «Донецксталь», на шахте введен масочный режим, развернута кампания по недопущению распространения коронавируса.



Сотрудников подвозят к месту работы на транспорте компании. В автобусах работники находятся в масках, которые при посадке выдают дежурные из числа членов профсоюза. Для соблюдения всех правил карантина по маршрутам дежурят специальные мобильные бригады. По территории предприятия все сотрудники перемещаются в масках. Организована утилизация средств защиты, везде расставлены санитайзеры.



Фото с официальной страницы компании «Донецксталь»

Проводятся обязательный температурный скриниг и дополнительная дезинфекция в автобусах. В банях установлены бактерицидные рециркуляторы. Сокращены командировки. Устанавливается карантин для сотрудников, возвращающихся из командировок или отпусков, проведенных за пределами Украины.



Генеральный директор компании «Донецксталь» Ильдар Салеев сообщил, что компания не намерена сокращать своих сотрудников, а также отправлять их в бесплатные отпуска. В тех службах, где это возможно, сотрудники работают удаленно.



Информация о заболевших COVID – 19



В городе-спутнике Покровска, Мирнограде, находится инфекционная больница. Сюда на днях госпитализировали 67-летнюю жительницу Белозерска - она стала седьмым пациентом в Донецкой области, у которого лабораторно подтвердили коронавирус.

Фото из группы «КНП Инфекционная больница города Мирнограда»

«Инфекционка» Мирнограда определена больницей первой линии реагирования в борьбе с COVID – 19. С целью информирования населения 26 марта сотрудники больницы создали общедоступный паблик в фейсбуке.



Как сообщается в группе, с момента начала роста заболеваний с подозрением на коронавирус, в больнице пребывало 11 пациентов. По состоянию на 31 марта в боксовом отделении данного медицинского учреждения находились два человека. Из них один пациент с подозрением, а один с положительным тестом на коронавирус. Состояние заболевшей, а это жительница Бахмута, стабильное, без осложнений.

Фото из группы «КНП Инфекционная больница города Мирнограда»

Также в группе размещена информация о состоянии палат двух боксовых отделений и информация о получении оборудования. Это аппарат ИВЛ, кислородный концентратор, 10 пульсоксиметров, 10 инфузоматов, 70 тысяч одноразовых медицинских масок для оказания помощи больным с проявлением тяжелых респираторных заболеваний.



Главный врач инфекционной больницы Мирнограда Екатерина Вишневская отмечает, что медицинское учреждение обеспечено всем необходимым на стандартное количество койко мест, их всего сорок. Но, если поток пациентов с подозрением на коронавирус увеличится, запасов может не хватить.



«Наша больница обслуживает не только Покровск и Мирноград, а и Покровский район. К нам также везут пациентов из Авдеевки, Марьинки и Красногоровки. Сейчас мы заключаем договора на поставку дополнительного оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты. Это необходимо, чтобы быть готовыми к массовому поступлению больных», - комментирует Екатерина Вишневская.



Несмотря на положительный тест у одного из пациентов, паники нет. По словам главного врача, это стандартная ситуация для инфекционной больницы.



«Мы всегда работаем с потенциально опасной инфекцией: ВИЧ, грипп, масса воздушно-капельных инфекций, которые требуют изоляции. Это наша работа. Пациенты, с которыми мы общались после введения карантина, адекватно восприняли повышенные требования. Конечно морально не всем приятно находиться в закрытом помещении, вдалеке от родственников, до получения результатов вирусологической лаборатории. Но, пока все хорошо. Пациенты, у которых не подтвердился вирус, уже выписаны», - резюмирует Екатерина Вишневская.