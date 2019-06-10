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Под АП устроили акцию против «капитуляции» на Донбассе. Произошла потасовка

Обновлено
10 июня 2019, 19:55

Под АП устроили акцию против «капитуляции» на Донбассе. Произошла потасовка

Под администрацией президента в Киеве состоялась акция «Остановить капитуляцию», сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Площадь перед зданием была заполнена людьми, среди которых блогеры, ветераны боевых действий на востоке Украины и волонтеры.

Собравшиеся были возмущены заявлениями главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы о необходимости прописать в новых договоренностях о «режиме тишины» в зоне вооруженного конфликта норму о запрете ответного огня.

Под центральным входом в администрацию произошла потасовка. Участники акции повесили табличку «Администрация губернатора Малороссии», однако полиция ее сняла.



После этого люди начали притеснять полицейского. Как передает «Украинская правда», в ответ он заявил,что не позволит символике агрессора висеть на здании администрации.



Также участники митинга призывали Зеленского выйти к ним и скандировали ругательства в его адрес. Кроме того звучали крики «Кучму геть!».

Митингующие, кроме того, призвали уйти в отставку главу АП Андрея Богдана и выразили недовольство заявлениями пресс-секретаря президента Юлии Мендель.

По словам инициатора акции — блогера Александра Карпюка (Serg Marco), целью митинга является «введение в группу, которая составляет дорожную карту в Минске, людей из ветеранов, имеющих доверие в ветеранской среде, которые бы информировали о требованиях, предъявляемых переговорщикам в Минске и обосновывали те или иные решения».

Около 20:00 люди начали расходиться.

6 июня Леонид Кучма пояснил, что украинская сторона не будет отвечать на провокационные обстрелы, исходящие со стороны гражданских объектов с неподконтрольной территории. По его словам, боевики систематически ведут провокационные обстрелы позиций ВСУ из жилых районов, детских садов и школ.

8 июня командование операции Объединенных сил на Донбассе опровергло распространенную в соцсетях информацию о запрете украинским подразделениям вести огонь на предупреждение в случае возникновения угрозы жизни личному составу и мирным жителям.

ТЕМЫ

Люди
Леонид Кучма Владимир Зеленский
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Минские соглашения Трехсторонняя контактная группа
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