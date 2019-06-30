Разведение сил у Станицы Луганской завершено

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила уведомления о завершении разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской со стороны Вооруженных сил Украины и группировки «ЛНР». Об этом говорится в оперативном отчете миссии.



Отмечается, что 29 июня СММ получила ноту от министерства иностранных дел Украины, в которой сообщалось о том, что разведение сил и средств ВСУ на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской завершено.



30 июня миссия получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Луганской област о завершении разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.



В ОБСЕ отметили, что на данный момент на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная обстановка. В миссии пообещали продолжить наблюдение за ситуацией и информировать о результатах.

26 июня сторонами впервые за три года было начато синхронное разведение военных сил и средств в районе Станицы Луганской.



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